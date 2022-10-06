«Эпиграфические памятники содержат важную информацию по истории отдельных народов»

Институт истории Марджани — о происхождении татар на северо-востоке республики и острых дискуссиях с коллегами

Фото: Актаныш на плане Генерального межевания, 1804 г.

Поставить точку в спорах с башкирскими коллегами о национальном происхождении жителей северо-востока Татарстана постарались в своем коллективном труде сотрудники Института истории им. Ш. Марджани АН РТ. В новой книге «Татарские селения Восточного Закамья» представлены неизвестные страницы истории Актанышского района, результаты исследования татарских населенных пунктов с богатым историческим наследием и сыгравших заметную роль в экономике и культуре края, давших татарскому народу ряд выдающихся личностей. Как считают авторы, издание расширит представление читателей об истории северной части Восточного Закамья и поможет разобраться с особенностями формирования местного татарского населения. «Реальное время» публикует третью главу об источниках по истории Актанышского края.



Глава III. Источники по истории Актанышского края

Эпиграфические памятники. А.М. Гайнутдинов, С.Р. Хамидуллин

Среди огромного историко-культурного наследия, оставленного нашими предками, особое место занимают эпиграфические памятники. Некоторые из них являются настоящими произведениями искусств, однако их значимость заключается не только в культурной ценности. Эпиграфические памятники как исторические источники содержат важную информацию по истории отдельных народов, регионов, населенных пунктов. Порой они восполняют недостающие архивные материалы. Уже по виду надгробия можно оценить материальный достаток человека, определить его социальный статус. Совокупность дореволюционных надгробий, сохранившихся на сельских кладбищах, дает аналогичную информацию уже в масштабах целых селений.

Материал, из которого изготовлен памятник, его размеры, качество выполненных надписей, общее количество букв и слов, орнаментация, наконец, мастерство самого резчика сильно влияли на его цену. Она могла равняться стоимости нескольких лошадей, что, естественно, было недоступной роскошью для большинства населения. В условиях, когда основная масса письменных источников по средневековой (дороссийской) татарской истории оказалась утрачена, именно эпиграфические памятники приобретают особую значимость.

В последние годы интенсивность эпиграфических исследований в Татарстане заметно выросла. С середины 2010-х гг. Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ организует и проводит ежегодные эпиграфические экспедиции в различные районы республики. На данный момент практически полностью обследованы и изучены районы Заказанья — Высокогорский, Арский, Атнинский, Зеленодольский.

Актаныш. Вид на старую часть села и р. Белая

На этом фоне изучение эпиграфических памятников в восточных районах Татарстана не носит системного характера, лишь периодически вызывая интерес исследователей. Как пишет историк И.М. Васильев, изучение эпиграфического наследия Актанышского района началось еще в начале XX в.: в 1909 г. в журнале «Маглюмат» появилась статья, посвященная трем надгробным камням из дер. Мастеево (1823, 1824 и 1874 гг.). Самый ранний памятник на территории был обнаружен в 1998 г. в дер. Азякуль видным татарским ученым филологом М.И. Ахметзяновым. Он установлен на могиле Килди би сына Ишкея. В 2009 г. во время экспедиции, организованной Институтом языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова, историк Р. Кадыров обнаружил 53 эпиграфических памятника на кладбищах 14 деревень Актанышского района. Однако опубликованы были лишь тексты эпитафий с некрополя дер. Мастеево. Наконец, в 2014—2015 гг. вышеупомянутый И.М. Васильев исследовал 16 деревень Актанышского района, в которых обнаружил 95 арабографичных надгробий, а также три надгробия марийцев (в с. Мари-Суксы) на русском языке, XVII — середины XX вв. В публикации этих материалов автор утверждает, что тексты арабографичных эпитафий выполнены на арабском языке и языке «урало-поволжского тюрки». Мы считаем его мнение ошибочным, так как нет такого языка, а тексты на памятниках даны на арабском и старотатарском языках. Несмотря на мелкие недочеты, работа И.М. Васильева заслуживает высокой оценки, похвально уже то, что башкортостанский ученый взялся за изучение памятников Татарстана.

В мае 2021 г. сотрудники Института истории им. Ш. Марджани АН РТ провели фронтальное обследование татарских кладбищ населенных пунктов Актаныш, Новое Алимово, Старое Байсарово, Поисево, Мастеево, Такталачук Актанышского района. В ходе экспедиции было выявлено 83 арабографичных надмогильных памятника, часть из которых ранее не была известна. Эти памятники содержат ценные сведения по истории указанных селений. Анализ надписей на них в сочетании с архивными материалами позволяет осветить прошлое татарских населенных пунктов региона через биографии реальных людей, тем самым очеловечивая историю, делая ее доступнее и понятнее современному читателю.

Выявленные памятники хронологически охватывают период 1820-х — 1920-х гг., со времени датировки наиболее раннего памятника (1824 г.) до перевода татарского языка на латинскую графику и, соответственно, начала угасания арабографичной традиции в татарской эпиграфике.

Актаныш

В районном центре два исторических кладбища. Одно из них находится в низменной части села, недалеко от реки Белая, и сейчас не функционирует. Несмотря на тщательный осмотр, ни одного памятника на нем обнаружить не удалось. На другом, ныне действующем кладбище, были выявлены пять исторических арабографичных надгробий. Все они относятся к концу XIX — началу XX вв. Памятники — небольшие по размерам, содержат минимум информации, резьба выполнена довольно примитивной техникой. Одно из надгробий атрибутировать не удалось, так как на нем не указаны ни имя, ни годы жизни умершего человека. Наиболее раннее надгробие датируется 1868 г. и установлено на могиле Гадельши Гибадуллова.

Надгробие Гадельши Гибадуллина. 1868, с. Актаныш

Памятник Гадельше, сыну Гибадуллы (1868 г.) .

Текст на лицевой стороне памятника (рельефная и врезная надпись):

1) «Йәә вәәкыйфән би-кабрии

2) мүтәфәккиран би-әмрии бил-ә-

3) -мси күнтү мисләкә

4) гадән тәсыыйру мислии

5) Гадельша 1868

6) Гыйбадулла углы

7) ...».

Перевод текста на русский язык:

«О стоящий у моей могилы, размышляющий о моем состоянии. Вчера я был как ты, завтра ты станешь как я. 1868 [год]. Гадельша сын Гибадуллы...»

Размер памятника: 70х27х9 см.

Точно такие же слова выбиты на памятнике, установленном на могиле Фархуддина сына Курбангали, умершего в 1886 г. На верхней части обоих памятников изображены колонны, вершины которых украшены минаретами мечети. Надписи на первой строке выполнены не горизонтально, как обычно, а вертикально снизу вверх (рельефная и врезная надпись).

Надгробие Фархуддина Курбангалиева. 1886, с. Актаныш

На кладбище с. Актаныш встречаются и необработанные надмогильные камни, которые отличаются маленьким размером и примитивным почерком. Например, памятник Мухаммедши сыну Мухаммади (1891 г.) из этого ряда. Текст на его лицевой стороне (врезная надпись):

1) «Ләә иләәһә илләә-ллааһ

2) Мүхәммәдүр-расүүлү-ллааһ

3) 1891

4) Мөхәммәдша Мөхәммәди

5) Углы».

Перевод текста на русский язык:

«Нет божества кроме Аллаха, Мухаммед — посланник Аллаха. 1891 [год]. Мухаммедша сын Мухаммади».

Размер памятника: 27х38х12.

Реестр арабографичных памятников на кладбище:

Место исчезнувшей дер. Мастеево

Мастеево

В настоящее время мастеевское кладбище является недействующим и очень сильно заросло деревьями и кустарником, что неудивительно, т.к. село прекратило существование еще в 70-е годы ХХ в. По рассказам очевидцев, в середине 1990-х гг. бывшие жители огородили территорию некрополя металлическим забором. Благодаря этому он неплохо сохранился. В ходе фронтального обследования кладбища, проведенного сотрудниками Института истории им. Ш. Марджани АН РТ, были выявлены 28 татарских исторических надгробий. Для сравнения, историк И.М. Васильев приводит сведения о 26 памятниках.

В отличие от других селений Актанышского района, обследованных во время экспедиции 2021 г., Мастеево примечательно тем, что является родовым гнездом богатого дворянского рода Султановых. Эта особенность села нашла отражение и в материалах эпиграфики. Из 28 сохранившихся арабографичных надгробий более половины выделяются внушительными размерами, богатым орнаментом и высоким художественным качеством выполненных надписей. Все надгробия принадлежат представителям рода Султановых. Некоторые могилы огорожены кирпичной или каменной кладкой, одно находится в чугунной ограде. Самое раннее надгробие датировано 1824 г. и принадлежит Габдулжалилю — сыну Султана, основателю рода Султановых. Опираясь на этот факт, можно сделать вывод, что до появления Султановых жители дер. Мастеево, о существовании которой известно с середины XVIII в., не отличались богатством и не имели возможности устанавливать каменные надгробия.

Надгробие Габдулджалиля Султанова. 1824 г.

Памятник Габдулджалилю Султанову (1824 г.).

Текст на лицевой стороне памятника (рельефная надпись):

1) «Тарих 1824 румиййә илә

2) теләр булсаң бу төрбәтең ийәсәндин каләм пөрсиш

3) нәдер исеме нәдер җисеме бәйан кыйл әйләмә тәшвиш

4) зәлилиййәтне җәлилә изафә әйлә әй ага

5) тәләффызда булур Габделҗәлил лайык мөсаммага

6) мөкәннадыр ки Солтан углы берлә ул тәмам илдә

7) мөләкъкабдыр ки кантун ләфыз берлә ул...

8) хөкүмәт илә дәүрани киҗүрде...

9) диб сур нәфех соңунда ки...

10) хәлил кыйл әйләйеб тәҗрид ки гыйсйандин...

11) Илаһи кыйл агыр мизанны кыйлма тәнүн мәҗрух».

Перевод текста на русский язык:

«В год 1824 по румийскому [греческому] исчислению.

[Стихи:]

Если пожелаешь задать вопрос о том, что написано про обладателя этой могилы,

«Каково его имя, что за человек, расскажи», не доставляй [другим людям] беспокойства [такими расспросами],

Добавь «униженность» к «величественному», о почтенный,]

В обычной речи [это имя] будет Абдулджалиль, достойный своего прозвания.

Был известен он как Султанов сын во всей стране,

И именовался он кантонным, [будучи управителем в стране].

Имея власть, прожил он время жизни, [в поступках был строг и неуклонен].

Как прозвучит трубный глас, после чего, говоря, что [он избавлен от наказания за грехи],

Сделай [своим] другом, очистив [от грехов], ибо [в течение жизни] к неповиновению [совсем непричастен он был],

О боже, сделай, чтобы вес его [вес его добрых дел] был тяжелым, не подвергай его тело мучениям».

Текст на правой (боковой) стороне памятника (рельефная надпись):

1) «Үлемне

2) даимән

3) йаныңда

4) белгел

5) аның

6) илкен

7) гәрибаныңда

8) белгел».

Перевод текста на русский язык:

«Знай, что смерть всегда возле тебя. Знай, что рука ее на твоем воротнике».

Текст на левой (боковой) стороне памятника (рельефная надпись):

1) «Йәә вәәкыйфән

2) би-кабрии

3) мүтәфәккиран

4) би-әмрии

5) бил-әмси

6) күнтү

7) мисләкә

8) гадән тәсыыйру

9) мислии».

Перевод текста на русский язык:

«О стоящий у моей могилы, размышляющий о моем состоянии.

Вчера я был как ты, завтра ты станешь как я».

Текст на оборотной стороне памятника (рельефная надпись):

1) «Тарих 1239 һиҗрәтин-нәбии галәйһис-сәләәм

2) нәҗә сәгый әйләйүб сарикъне катгый әйләде бәрһәм

3) моның гасырында күб илләрне бөстан әйләде ул һәм

4) кәрима сән рәхим әйләб бу колга әйләгел мәдәд

5) кыйәмәт дәштидә аны пәнаһдар әйлә йә әхәд

6) вә кәр бу йите әбйатың хөруф ахырыйга сән

7) нәзар кыйл идәсән назыймың исемен хуб бипуст чүн

8) дәхи кыйлсаң нәзар бу сигезең әүвәл хөруфинә

9) бүләсән фәүт тарихын боңа кыйл шөкер гамь йыма

10) йәнә дирсәң нәдер тарихы фәүт дәрләфыз кыйлгыл

11) нәзер әйләйен сарикъне сән һәм ки йылы белгел».

Перевод текста на русский язык:

«В год 1239 по хиджре пророка, мир ему.

[Стихи:]

Сколько стараний приложив, воров, не делая [никому] исключений, искоренил он,

В его век многие селения в цветущий сад превратил он.

О милостивый, проявив милосердие, этому рабу окажи помощь,

В поле [где будут собраны люди в день] страшного суда его

обладающим убежищем [защитой] сделай, о единственный!

И если этих семи двустиший-бейтов на последние буквы

Посмотришь, то благословишь имя стихотворца, ибо он правдив, искренен.

И также если обратишь внимание на первые знаки этих восьми [двустиший],

То найдешь год смерти, и будь этими сведениями доволен, не испытывай печали понапрасну.

И также если скажешь: «каково лето его смерти, скажи словом»,

Обет даю пожертвовать овцу, знай же, что это и будет тот год».

Размер памятника: 110х65х20 см.

Габдулджалиль Султанов был начальником 11 башкирского кантона. В 1796 г. вместе с сыновьями получил дворянское звание, в начале XIX в. переселился в дер. Мастеево, ставшую родовым имением Султановых. Родословная Г. Султанова: Туксыбай — Шахкули — Таукиль — Тангрибирде — Юлбирде — Акъюл — Кутлуш — Кузай — Тутар — Чубан — Мамат — Султан — Габдулджалиль.

Надгробие Габдулджалилю Султанову находится в глубине зирата, оно единственное из всех огорожено массивной дореволюционной чугунной оградой. Памятник отличается богатой отделкой, высоким художественным уровнем высеченных надписей и узорчатой орнаментации.

Надгробие Мухаммадрахима Султанова. 1841 г.

Памятник Мухаммадрахиму Султанову (1841 г.) .

Текст на лицевой стороне памятника (рельефная надпись):

1) «Тарих сәнә 1841 румиййә

2) сөаль итсәң бу төрбәтдә мәйет нам һаман әман мөрурындан сәранҗам

3) белүңезләр Мөхәммәдеррәхим әл-мәрхүм исеме төҗарәтдә Бине әл-Гауф иде мисле

4) атасыдыр Габделҗәлил Солтан углы җиһан улды аның гасырында бөстан

5) бең ике йөздә илле алты йыл эчендә маһе зөлхиҗҗәнең икенче көнендә

6) бу мәрхүме догада әйләңез йад кыйла күреңез мөбарәк рухыны шад

7) илаһи әйлә бу мәдфүне мәгъфүр дәхи кыйл мәркаден нур илә мәүфүр

8) ки рихләт кыйлмакы дарел-бәкайә горуҗе Гайсәдән фәүкассәмайә

9) ике йөз әйләб искаты әлфәйендән кырык бер йылны замме кыйл дөрбәйендән».

Перевод текста на русский язык:

«В лето по христианскому, румийскому [греческому] исчислению 1841.

[Стихи:]

Если спросишь имя покойного, [похороненного] в этой могиле,

После многих лет благополучной жизни [вот] конец [земного бытия],

То знайте: имя покойного Мухаммедрахим,

В торговле Ибн аль-Ауфу был он подобен,

Его отец Абдулджалиль сын Султана,

Мир был в век его [жизни] цветущим садом.

В 1256 году

Месяца зульхиджжа во 2 день.

Сего покойного в молитвах поминайте,

Старайтесь радовать его благословенную душу.

О боже, причисли сего похороненного к тем, кто прощен,

И да будет могила его наполнена светом.

[Год] его переселения в обитель вечности [будет следующий]:

От вознесения [пророка] Гайсы на небеса

Двести [лет] отняв из двух тысяч,

Сорок один год прибавь к остающемуся».

Размер памятника: 112х72х12 см.

Мухаммадрахим Султанов после смерти отца, Габдулджалиля Султанова, в 1824 г. стал начальником 11 башкирского кантона. Его надгробие, как и отцовское, выделяется высокохудожественным исполнением. Памятник огорожен остатками кирпичной кладки.

Памятник Бибигазизабану, дочери Шайхулислама Султанова (1841 г.)

Текст на лицевой стороне памятника (рельефная надпись):

1) «1256 тарих гарәбиййә вә тарих румиййә 1841

2) дәлү бөреҗениң әүвәлге гашрун көн илә Шәйхелислам

3) әмирең фәрзәндәсе Бибигазизәбану әл-мәрхүмә вә әлмәгъфүрә

4) котбез-заман мөфтиел-әван Габдессәлам әл-мәрхүмнең нәбирәсе

5) 7349 Адәм галәйһиссәлам дарел-бәкайә рихләт әйләде түрт сәнәдә Нух галәйһиссәлам 5107».

Перевод текста на русский язык:

«1256 лето по арабскому исчислению и по румийскому [греческому] исчислению лето 1841. Созвездия водолея в 21 день [21 января] Шайхульислама амира дочь Бибигазизабану, покойная и прощенная, внучка полюса эпохи, муфтия [нынешнего] времени покойного Абдуссаляма, переселилась в обитель вечности в 4 года. От Адама, мир ему, 7349 [год]. От Нуха, мир ему, 5107 [год]»10.

Размер памятника: 90х79х17 см.

Памятник огорожен той же кирпичной кладкой, что и надгробие Мухаммадрахима Султанова. Это объясняется тем, что покойная Бибигазизабану приходилась ему внучкой и дочерью его сына Шайхулислама. По материнской линии ее дедом был муфтий Габдуссалям Габдрахимов (1765–1840). Таким образом, М. Султанов состоял в родстве с главой мусульман Российской империи. Памятник имеет правильную прямоугольную форму, что отличает его от других надгробий, имеющих полукруглое завершение.

Памятник Бибисарвиджихан — дочери муфтия Габдуссаляма Габдрахимова (1862 г.).

Текст на лицевой стороне памятника (рельефная надпись):

1) «Кәфәә бил-мәүти вәәгыйзаа

2) лә иләәһә илләә-ллааһ Мүхәммәдүр-расүүлү-ллааһ

3) нәгуузү билләәһи Тәгааләә мин фитәнил-кабри вә мин

4) әһвәәлил-хәшри вән-нәшри вә нәсьәлү-ллааһә Тәгааләә-

5) -л-мәгъфиратә вәл-гуфраанә вә-дхыйльнәәл-җәннәтә йәә рах[мәән]

6) әл-мәрхүүмәтү вәл-мәгъфүүратү Бибисәрвиҗиһан...

7) Габдессәлам мөфти әһлил-ислам зәүҗәте...

8) дарел-фәнадан дарел-бәкайә интикаль [әйләде]

9) илле йәшендә 2 угыл 2 кыз догачылар куйды

10) ганийә вә сәхийәләрдән улуб сәхавәт мәйданында

11) гасырында һәмта вә нәзыйре алынмады фөкарә вә йөтәмаларның

12) ... вә бабе мәрхәмәт илән шад әйләде

13) тарих румиййә илән 1862 йылда майның

14) 22 көнендә зилхиҗҗәнең 4 көнендә сиһшәнбә көн».

Перевод текста на русский язык:

«Достаточна смерть в качестве проповедника. Нет божества кроме Аллаха, Мухаммед — посланник Аллаха. Прибегаем к защите у Бога Всевышнего от мучений, [испытываемых] в могиле, и от ужасов многолюдного собрания и повсеместного воскрешения [в день страшного суда] и просим Бога Всевышнего о прощении и помиловании, и введи нас в рай, о Милосердный!

Покойная и прощенная Бибисарвиджихан, [дочь] Абдуссаляма, муфтия людей ислама, жена … из обители бренности в обитель вечности совершила переселение, в 50 лет, оставила молящимся [за нее] 2 сыновей, 2 дочерей. Была она из богатых и щедрых, и на поприще щедрости в ее век равной и подобной не было, бедняков и сирот… и деяниями милосердия радовала.

В лето по румийскому [греческому] исчислению 1862 мая в 22 день, зульхиджжа в 4 день во вторник похоронена»1.

Текст на оборотной стороне памятника (рельефная и врезная надпись):

1) «Тарих гарәби

2) 1278

3) Аллааһүммә-җгаль кабраһәә раудатән

4) мин рийәәдыйль-җәннәһ әәмиин фатиха

5) безә Коръән укуб багышлайасыз

6) гомер тиз үтәрүн сагышлайасыз».

Перевод текста на русский язык:

«В лето по арабскому исчислению 1278. О Боже, сделай могилу ее одним из садов рая. Аминь. [Для усопшей читается сура] Фатиха.

[Стихи:]

Поминая нас, Коран читайте,

О том, что жизнь быстро проходит, вспоминайте».

Размер памятника: 120х56х12.

Реестр арабографичных памятников на кладбище

Надгробие Шайхульмардана Султанова. 1858 г.