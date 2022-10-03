Мобилизация в России: предварительные итоги и возможный срок окончания — «Реальное время Live»
Спустя полторы недели после объявления в России частичной мобилизации некоторые регионы отчитались о полном выполнении своих планов. Ряд других дали понять, что мобилизовали примерно половину. Тем временем глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что отправит на СВО троих несовершеннолетних сыновей. Когда, как и чем закончится частичная мобилизация в России, обсуждаем в прямом эфире «Реальное время LIVE» — первого и главного стрима Татарстана.
Тимур Колёскин, генеральный директор компании «Ак Барс Цифровые Технологии»:
комментарии
и нет предельных цифр.
зачем вводить в заблуждение?