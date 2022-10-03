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Мобилизация в России: предварительные итоги и возможный срок окончания — «Реальное время Live»

15:00, 03.10.2022 9
Мобилизация в России: предварительные итоги и возможный срок окончания — «Реальное время Live»
Фото: Реальное время

Спустя полторы недели после объявления в России частичной мобилизации некоторые регионы отчитались о полном выполнении своих планов. Ряд других дали понять, что мобилизовали примерно половину. Тем временем глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что отправит на СВО троих несовершеннолетних сыновей. Когда, как и чем закончится частичная мобилизация в России, обсуждаем в прямом эфире «Реальное время LIVE» — первого и главного стрима Татарстана.

Тимур Колёскин, генеральный директор компании «Ак Барс Цифровые Технологии»:

«Реальное время»
Общество Татарстан

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 комментарии 9

комментарии

  • Анонимно 15:24
    ядерное цунами в принципе невозможно. физика против
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    Анонимно 16:36
    Почитайте теорию Сахарова и Ко, вы просто дилетант
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  • Анонимно 15:29
    надо улицу переименовать.
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    Анонимно 19:02
    как?
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  • Анонимно 15:47
    мобилизация не окончена. в указе нет предельных сроков вообще.
    и нет предельных цифр.

    зачем вводить в заблуждение?
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    Анонимно 16:37
    в эфире так и сказали. что она не окончена и предельных сроков нет. при этом разобрали только официальную информацию, которая дает повод задуматься. не можете - не задумывайтесь, дайте сделать это другим
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  • Анонимно 15:58
    Ну что за бред и показуха? И что хотел этим всем доказать кадыров? Ужас
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    Анонимно 16:12
    Он же бравый джигит номер один в стране
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    Анонимно 17:45
    вроде взрослый человек, а хайпует
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