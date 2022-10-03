«Нефтехимик» возрождается из пепла, «Авангард» возвращается домой, а «Торпедо» радует хоккейного гурмана

Главные итоги недели в Континентальной лиге

Последняя неделя сентября ознаменовалась сразу несколькими яркими матчами в исполнении команд, от которых не принято ждать чего-то экстраординарного. Нижнекамский «Нефтехимик» после десяти поражений подряд вдруг ожил и стал возрождаться — кадровые решения явно сыграли свою роль. По соседству нижегородское «Торпедо» дает жару в каждой игре, а вот «Авангард» наконец-то провел первый матч на своей новенькой арене в Омске. Спортивная редакция «Реального времени» традиционно подводит главные итоги ушедшей недели в Континентальной хоккейной лиге.

«Нефтехимик» разбирается с «Магниткой» на его льду! Нижнекамск оживает?

Самое интересное, что всего лишь за месяц сезона в Нижнекамске перепробовали уже пятерых вратарей. Такая ротация понятна — в первых десяти играх со своей задачей не справлялся никто. Ни Алексей Мурыгин (9 пропущенных шайб и 80,9 — процент отраженных бросков), ни Александр Судницин (27 пропущенных и 86,4%), ни молодой Озолин с 71,4% отраженных.

Судя по последним заявлениям главного тренера Олега Леонтьева, большие надежды на изменение положения в таблице сегодня возлагаются именно на обновление вратарской линии.

Пришедшие голкиперы Эмиль Гарипов и Андрей Тихомиров на данный момент пока имеют одинаковые 89,7% отраженных бросков. Да, это в целом повыше, чем у проваливших начало сезона вратарей «первого созыва», но тоже говорить о пришествии Мессии нельзя. Казанский воспитанник не то чтобы отыграл уверенно, нервозности и ошибок тоже хватало. Леонтьев, впрочем, настроен оптимистично.

«С приходом Эмиля Гарипова и Андрея Тихомирова наша игра изменится в лучшую сторону. Я уверен в этом. Они оба — порядочные люди и хоккеисты с высокой ответственностью. Мы рады, что они у нас», — заявил наставник «Нефтехимика»

Полевые итоги действительно будто несколько ожили. Ошибки в обороне никуда не делись, зато атака стала играть так, как умеет. Почувствовал свой ритм наконец Вячеслав Лещенко, который еще в прошлом сезоне был в огне, забив в семи матчах подряд после своего перехода в «Нефтехимик». В Магнитогорске у него 2 шайбы и 1 передача.

Вспомнил о своих фирменных взрывных стартах из центра площадки и Павел Порядин, который поставил точку в матче с финалистом Кубка Гагарина прошлого сезона.

В общем, «волки» в Магнитогорске дали своим болельщиком вспомнить, как это было в прошлом сезоне. Похоже, что Нижнекамск оживает и, самое главное, раскрепощается. Именно скованность и неуверенность не позволяя им делать результат в начале сезона. Возможно, именно победа в Магнитогорске станет отправной точкой для того, чтобы сезона для «Нефтехимика» обрел совсем другие краски. Однако сейчас самое главное не впадать в эйфорию — это может сослужить плохую службу.

«Продолжаем идти, невзирая на титулы и авторитеты. Мы делаем историю здесь и сейчас», — такими словами закончил свое выступление Леонтьев в победной раздевалке, обращаясь к игрокам.

Звучит, конечно, красиво и высокопарно, однако для подобных слов стоит хотя бы для начала выправить ситуацию в турнирной таблице. Ловить эйфорию после двух побед, которым предшествовало 10 поражений кряду, — не лучшая затея.

«Авангард» возвращается домой после трех с половиной лет

Сколько подколок и язвительностей пришлось перетерпеть омским болельщикам за последние почти 4 года! В 2018 году их арена дала трещину, и судя по состоянию фундамента, играть на ней было опасно.

Тогда еще президент «Авангарда» Максим Сушкинский сообщил о непростом решении — играть в Омске в ближайшие годы команда не будет ради безопасности болельщиков и хоккеистов. Стоит ли напоминать, что арена строилась, по сути, на средства Романа Абрамовича, который оказался крайне недоволен качеством стадиона и его техническими возможностями. После экскурсии, которую ему провел тогдашний президент Константин Потапов, Абрамович больше на этом стадионе не появлялся — так его разочаровал итоговый результат.

В итоге олигарх просто передал арену в пользование клубу на безвозмездной основе и вышел из дел. Как оказалось, Абрамович понимал (или чувствовал) все заранее. «Арена-Омск» 2007 года постройки оказалась аварийной уже в 2018 году и была снесена в 2019 году для того, чтобы на ее месте выросла новая.

«Авангарду» пришлось прописываться в подмосковной Балашихе, но нельзя сказать, что кто-то, кроме омичей, сильно расстроился. Жизнь в столице, прямое общение с центральными СМИ, партнерство с «игроками» федерального уровня сделали «Авангард» одной из самых ярких и медийных команд Континентальной хоккейной лиги.

За эти годы «ястребы» провели ребрендинг, пригласили канадского тренера Боба Хартли, дважды сыграли в финале Кубка Гагарина, а весной 2021-го наконец-то взяли свой первый Кубок. Рассуждать в сослагательном наклонении — дурной тон. Однако сложно представить, что все это удалось бы председателю совета директоров Александру Крылову, останься команда в Сибири.

Свой первый матч на новенькой G-Drive Arena омичи провели с соседями из Новосибирска, которые свой новый дом еще только ждут и надеются открыть в январе. Красочное шоу на льду с приглашение Боба Хартли в Омск и много официальных лиц на мероприятии в Омске говорит, насколько сегодня открытие новых хоккейных арен важно для страны. Пожалуй, еще ни одно открытие новой арены в КХЛ не проходило на таком уровне. Видимо, свой медийный вес «Авангард» пока еще держит на федеральном уровне.

Свой первый матч на новенькой G-Drive Arena омичи провели с соседями из Новосибирска. Фото: hawk.ru

«Торпедо» — самая интересная команда начала сезона

Удивительно, но факт. Вечный середняк со стареньким Дворцом спорта Профсоюзов и отсутствием именитых игроков, «Торпедо» стало самой яркой командой сентября. Да, нижегородцы могут и 0:3 от СКА схватить, и «Трактору» с «Авангардом» накидать по 4 гола. Говорить о какой-то стабильности сложно.

Однако Игорь Ларионов дал своим хоккеистам полную свободу для творчества, а в случае ошибок не начинает их «кошмарить». И они отвечают ему тем, что проводят каждый матч «в огне». Нижегородский зритель доволен, а у журналистов наконец-то есть повод постоянно обсуждать «Торпедо».

В последней игре Нижний вновь подарил хоккейным гурманам игру с семью шайбами. Причем никак, кроме как «блокбастер», эту игру назвать нельзя. Уже на старте встречи «Торпедо» накидало «красно-белым» полную авоську — 0:3 светилось на табло арены «Мегаспорт» после первого периода.

Но одной дерзости и молодецкой удали для баланса между результатом и зрелищностью будет маловато. Так что дальше за дело взялся более опытный «Спартак». Матч-украшение, триллер, за которым приятно наблюдать. Отправляем наш виртуальный титул самой красочной команде из Нижнего Новгорода.