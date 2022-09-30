Дать пластику вторую жизнь: нижнекамских школьников научат основам переработки пластика

СИБУР подарил эколого-биологическому центру Нижнекамска уникальную мастерскую

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В рамках программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» в Детском эколого-биологическом центре Нижнекамска открылась мастерская по переработке пластика. С ее помощью школьникам города будут рассказывать, а главное — показывать, как бытовым пластиковым отходам можно дать «вторую» жизнь. «Мастерская ресайклинга» — один из проектов, направленных на развитие культуры обращения с пластиковыми отходами, их переработку и повторное использование. В рамках своей ESG-стратегии СИБУР активно поддерживает и развивает такие проекты. На церемонии открытия побывал корреспондент «Реального времени».

Чтобы «из обычных крышек от бутылок делать разные полезные вещи»

— Это так интересно. Я раньше вообще не знала, что из обычных крышек от пластиковых бутылок можно делать разные полезные вещи. Это очень здорово! Сегодня дома обязательно расскажу родителям о таком чуде! И теперь мы не будем выкидывать крышечки от бутылок, буду собирать и приносить сюда, — поделилась своими яркими впечатлениями от увиденного Амира Шакирянова, ученица 4-го класса школы, соседствующей с Эколого-биологическим центром.

Ученикам 4 «А» посчастливилось больше всех других школьников Нижнекамска — они не только стали участниками открытия уникальной «Мастерской ресайклинга», но и первыми увидели, как пластиковые крышки буквально за пару минут «превращаются» в нужные для быта вещи. Широко раскрытые от удивления глаза, огромный интерес к происходящему в небольшом по размерам оборудовании — у каждого из школьников , а что самое главное — интуитивно возникшее желание не выбрасывать крышки, а собирать, чтобы потом подарить им «вторую» жизнь.

Ученики 4 «А» не только стали участниками открытия уникальной «Мастерской ресайклинга», но и первыми увидели, как пластиковые крышки буквально за пару минут «превращаются» в нужные для быта вещи

Это и есть одна из целей экологического проекта по созданию мастерских по переработке пластика, рассказывает исполнительный директор фонда «Успех» и автор этого проекта Анна Чигарина.

— Благодаря поддержке СИБУРа и их программе «Формула хороших дел» этот проект нашего фонда уже несколько лет подряд становится победителем конкурса и получает средства на создание таких мастерских в городах присутствия СИБУРа. У меня есть большая мечта — чтобы подобные мастерские были во всех школах и центрах дополнительного образования нашей страны. Подобные мастерские наглядно показывают подрастающему поколению, да и взрослым, что есть ресурсы вокруг нас, мы просто чаще всего их не видим, так вот, их можно брать и создавать из них что-то новое, полезное, а не засорять ими окружающую нас среду. Плюс ко всему мы приучаем детей создавать что-то своими руками. Они становятся центром притяжения, которые вполне могут заложить в ребенке интерес к инженерным профессиям.

Станок для переработки пластика довольно компактный, длиной около двух метров

«Благодаря СИБУРу мы видим новые технологии и инновации»

На торжество по случаю открытия уникальной для города мастерской, помимо главных гостей, для которых она и создавалась, — школьников, пришли представители градообразующего предприятия и мэрии Нижнекамска, экологи и сотрудники Эколого-биологического центра. Как отметил глава управления образованием города Айдар Гарифуллин, эта мастерская станет центром притяжение школьников со всего Нижнекамска: «Если мы с детства подрастающему поколению дадим понять, что надо перерабатывать отходы, что экология — это взаимоотношения человека с природой, то тогда человечество будет развиваться».

Как отметила представитель компании СИБУР — замгенерального директора по работе с муниципальными органами ПАО «Нижнекамскнефтехим» Эльвира Долотказина, открытие мастерской — это один из социально значимых проектов, который пришел на нижнекамскую землю вместе с компанией СИБУР:

— Благодаря холдингу мы видим какие-то новые технологии, инновации появляются здесь в рамках различных программ холдинга, в том числе и проекта «Формула хороших дел». Сегодня мы видели, как дети с горящими глазами с огромным любопытством следили за процессом вторичной переработки пластика. Подчеркну, что открытая сегодня мастерская — это подарок СИБУРа Нижнекамску и его Детскому эколого-биологическому центру.

«Мастерская ресайклинга» в Нижнекамске стала шестой по счету локацией

«Мастерская ресайклинга» в Нижнекамске стала шестой по счету локацией. Этот проект стартовал в 2020 году, и первым местом ее присутствия стал Тобольск. Сегодня участниками проекта помимо него и Нижнекамска являются Дзержинск, Нижневартовск, Томск и Благовещенск. Площадкой для создания мастерской по переработке пластика организаторы проекта и администрация Нижнекамска решили выбрать ориентированный на экологическое воспитание школьников специализированный учебный центр. Перед тем как установить в нем специальное технологическое оборудование, помещение, отведенное под мастерскую, капитально отремонтировали, установили современную вентиляцию.

Весь процесс автоматизирован и имеет максимальную защиту

Кстати, станок для переработки пластика довольно компактный, длиной около двух метров. Он состоит из дробилки, в которой крышки измельчаются в мелкие гранулы, затем они направляются в термопласт-автомат, где за счет нагрева плавятся, после наступает заключительный этап — жидкий пластик заливается в специальные пресс-формы.

В каждой из 6 мастерских они свои — например, в Тобольске делают детали для робототехники, в Дзержинске — подставки для канцелярских принадлежностей, палитры, еще в одной из мастерских отливают ручки для отверток. Юные нижнекамцы, например, смогут делать брелок с надписью «Друзья природы», чашечку и блюдце, а потом забрать их с собой. Эти предметы, считает автор проекта, вполне могут стать частью детских игр или подарком. Кстати, оборудование для мастерских — отечественного производства, его собирают на заводе в Новосибирске.

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Как говорит администратор проекта «Мастерская ресайклинга» Сергей Трайкун, управлять оборудованием довольно просто:

— Весь процесс автоматизирован, достаточно просто выбрать нужные параметры, например чтобы делать деталь каждые 4 секунды или для изготовления более сложного изделия, а также ее охлаждения. Безусловно, к управлению оборудованием детей допускать не будут, хотя оно и имеет максимальную защиту, но следить за безопасностью и процессом будет специально обученный преподаватель.

Причастным к полезному проекту может стать каждый нижнекамец. Для этого лишь нужно собирать дома крышки от пластиковых бутылок и затем сдавать их в специальные контейнеры, которые установят в разных локациях города. С сырьем для оборудования придется поработать — не все пластиковые крышки пригодны для переработки, подметил администратор проекта, — их будут сортировать на месте. К тому же прежде чем отправить крышки на «перерождение», их при необходимости нужно будет вымыть, иначе детали перерабатывающей пластик машины смогут засориться.

В течение недели в эколого-биологическом центре будут проходить мастер-классы, участниками которых смогут стать учащиеся любой школы — для этого нужно лишь записаться на сайте проекта.