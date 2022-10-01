День в истории: провозглашена Китайская Народная Республика!

Чем примечательна дата 1 октября?

Сегодня, 1 октября, в мире — День пожилых людей и Международный день музыки, в России — День сухопутных войск. 1 октября была создана Казанская поверочная палатка №16, в Чистополе открыли памятник Пастернаку, в России начали менять паспорта, в Вене выпустили первую в мире почтовую открытку с маркой, была провозглашена Китайская Народная Республика. Родились писатель Сергей Аксаков, скрипач Файзи Биккинин, император Павел I, авиаконструктор Уильям Боинг, историк-этнолог Лев Гумилев, актер Олег Ефремов. Умерли ботаник Гийом Оливье, журналист Владимир Гиляровский, шансонье Шарль Азнавур, летчица Магуба Сыртланова. Подробнее — в материале «Реального времени».

Памятник — Пастернаку

1 октября (по новому стилю) 1791 года в Уфе родился писатель Сергей Аксаков. Проведя детство в городе и родовом имении Ново-Аксаково в Оренбургской губернии, поступил в Казанскую гимназию, но мать вскоре забрала его обратно, впрочем, через два года мальчик вернулся в Казань, в это время старшие классы гимназии были преобразованы в первый курс Казанского университета, так что Аксаков стал одним из первых студентов. В это же время начал публиковать первые стихотворные опыты.

1 октября 1898 года в Казани родился Файзи Биккинин, один из первых профессиональных татарских музыкантов, который с 1915 года выступал на сцене, играя на скрипке и гармонике. В 1930—1937 годах был солистом татарского радио, а с 1941 по 1964 год — солистом-инструменталистом Татарской филармонии.

Слева направо: Файзи Биккинин, Георгий Ротт, Айрат Арсланов, Джавагиря Саляхова, Фахри Насретдинов. 50-е годы. Фото из архива Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая

1 октября 1902 года была создана Казанская поверочная палатка №16 (сейчас — федеральное государственное учреждение «Татарстанский ЦСМ»). Ее деятельность распространялась на Казанскую, Симбирскую, Вятскую и Самарскую губернии. Первым заведующим Казанской поверочной палатки мер и весов был горный инженер Иван Андреевич Адо. Сейчас ФБУ «ЦСМ Татарстан» — это одна из крупнейших организаций практической метрологии в России, подведомственная Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). В составе центра действуют 24 отдела и лаборатории, четыре филиала в Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске и Чистополе.

1 октября 1971 года умерла старший лейтенант гвардии, заместитель командира эскадрильи 46-го гвардейского Таманского женского авиационного полка ночных бомбардировщиков, Герой Советского Союза Магуба Сыртланова по прозвищу «королева «ночных ведьм». Она родилась 15 июля 1912 года в Белебее, окончила Балашовскую летную школу и планерную школу в Тбилиси. Сражалась с декабря 1942 года на Северном Кавказе, Таманском полуострове, в Крыму, Белоруссии, Польше и в Восточной Пруссии. Сыртланова совершила 780 боевых вылетов с боевым налетом 928 часов, сбросила 190 тонн бомбового груза. В самых сложных метеорологических условиях Сыртланова с большой точностью выводила группы самолетов в заданные районы.

1 октября 2015 года в Чистополе открыли памятник писателю и поэту Борису Пастернаку. Он жил в городе в 1941—1943 годах и именно здесь начал работу над романом «Доктор Живаго». Памятник установили в центре города, в Скарятинском саду, напротив окон мемориального музея писателя. Трехметровая скульптура изготовлена из бронзы, ее автор — московский скульптор Владимир Демченко. Музей Бориса Пастернака открыли в Чистополе в 1990 году.

1 октября 2021 года «Реальное время» писало, что за 22 млн 659 тысяч рублей в Казани судят полковника полиции в отставке Алексея Ершова. Такова общая сумма взяток и прибыли от незаконной предпринимательской деятельности, в которой обвиняют офицера, что еще год назад командовал отделом полиции «Сафиуллина» в Приволжском районе. По версии СК, ФСБ и прокуратуры, коррупционная «карьера» офицера началась еще в 2005 году в отделе полиции «Дальний» и продолжалась до возбуждения уголовного дела.





Фото: Ирина Плотникова

Меняем паспорта

1 октября 1550 года Иван Грозный издал указ «Об испомещении в Московском и окружающих уездах избранной тысячи служилых людей», который заложил основы первого постоянного войска, имевшего признаки регулярной армии. С 2006 года в ознаменование этого события 1 октября отмечается как День сухопутных войск России. Царским указом были созданы «огнестрельная пехота» (стрелецкие полки) и постоянная сторожевая служба, а «наряд» артиллерии выделен в самостоятельный род войск. Также Иван Грозный упорядочил систему комплектования поместного войска, установил постоянное пребывание на службе в мирное и военное время, организовал централизованное управление армией и ее снабжение.

1 октября 1997 года в России началась поэтапная замена паспорта гражданина СССР на паспорт гражданина РФ. В новом документе было на четыре страницы меньше, чем в паспортах старых, не было графы «национальность». В новом документе сохранилась регистрация по месту жительства, отношение к воинской обязанности, семейное положение. На обложке нового российского паспорта изображен тисненый Государственный герб России, на его внутренней стороне — Московский Кремль. Современные паспорта содержат магнитные полосы, голограммы и другие сложнейшие элементы защиты. Подробная информация о владельце паспорта хранится в централизованных базах данных.

Фото wikipedia.org

Почтовая марка, первая

1 октября 1869 года в Вене была выпущена первая в мире почтовая открытка с маркой: в листки из плотной бумаги размером со стандартный почтовый конверт с линейками для адреса и австро-венгерским гербом «впечатали» марки достоинством два крейцера. «Корреспонденцкарты» быстро стали популярными. За первые 2 месяца их купили около трех миллионов раз. Прототипом современных иллюстрированных открыток можно назвать французскую открытку, выпущенную в ноябре 1870 года книготорговцем Леоном Бенардо. Ее сюжет — франко-прусская война.



1 октября 1949 года была провозглашена Китайская Народная Республика. Первым дипломатические отношения с ней установил СССР. Образование КНР было торжественно провозглашено на митинге в Пекине на площади Тяньаньмэнь. Центральное народное правительство Китая 2 декабря издало приказ об объявлении 1 октября государственным праздником. Праздничные дни, 1—3 октября, соединяются с выходными и формируют общую нерабочую неделю. На главной площади Китая выставляются большой портрет революционера Сунь Ятсена и красные приветственные плакаты.