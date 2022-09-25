Прорвало? «Ак Барс» спасается в матче с «Трактором» благодаря челябинской эпидемии удалений

Зато наконец-то расколдовали казанское большинство

Большой багаж проблем накопил Олег Знарок уже в начале сезона у руля «Ак Барса», а вопросы журналистов и болельщиков к нему росли пропорционально тому, насколько его эти вопросы раздражали. Матч с «Трактором» — первым топ-соперником Востока в сезоне, должен был дать ответы, как специалист собирается выходить из ситуации. Игра показала, что Шипачев по-прежнему хандрит, а вот с большинством имеются подвижки. Спортивная редакция «Реального времени» подводит итог матча «Ак Барса» и «Трактора» (3:2) и рассуждает о том, как казанцев спасла челябинская безалаберность.

Знарок не перестает искать сочетания. Пока не работает

О том, что Олег Знарок все больше пускается в эмоциональные и даже порой ситуативные решения, стало очевидно еще в предыдущих трех играх. Его команду серьезно «колбасило», а убедительная разгромная победа на «Спартаком» в Москве легко чередовалась с домашними 0:2 от тех же «красно-белых» на домашнем льду. Срывы на пресс-конференциях, в которые пустился наставник команды, стали очевидным маркером того, что ситуацией наставник в команде не владеет.

«Мы пробуем, ищем, надеемся…» Примерно такие ответы можно услышать от главного тренера команды после игр. Но чем дальше по сезону, тем больше игровые сочетания от него начинают напоминать то, чем прославился предыдущий наставник Дмитрий Квартальнов. А именно постоянная ротация состава, тасовка игровых звеньев и хаос в игровой «химии».

На этот раз Знарок пошел на совсем отчаянную меру и поднял в первое звено Дмитрия Воронкова, никогда технарем не слывшего. Составил он компанию Вадиму Шипачеву и Кириллу Петрову. Нападающие второго звена же — Станислав Галиев, Кирилл Семенов, Александр Радулов.

При этом пропал из состава Дмитрий Кагарлицкий, а Панюков, наоборот, вернулся. Именно последний уже на третьей минуте встречи удачно сыграет на отскоке и мощно отправит шайбу прямо под перекладину.

Можно ли сказать, что эти перестроения сработали? Частично да, но скорее нет. Возвращение Панюкова сыграло свою роль, однако попытка собрать новое ударное звено себя не оправдало.

Дмитрий Воронков выбыл еще до того, как мы сумели оценить его связку с Шипачевым, а исход встречи решил фактор отсутствия дисциплины в составе «Трактора», которым казанцы сумели воспользоваться в большинстве. Три подряд удаления челябинцев помогли Знарку избежать очередной неприятной пресс-конференции.

Даже несмотря на быстрый гол в исполнении казанской команды, сказать, что они выглядели хозяевами положения, было нельзя. Челябинцы навязали быструю игру и заставили команду Знарка тоже серьезно попотеть, чтобы не пропустить в ответ.

Да, казанцы перебросали гостей после первой двадцатиминутки — 24-13 по броскам и 14-5 в створ, однако в основном эта статистика упиралась в два нереализованных большинства, а моменты опаснее были все-таки у «Трактора».

Уже второй период все расставил на места. Гости вновь принялись нагнетать и поддавливать, доведя свое превосходство на льду от «заметного» до «тотального». Так что к исходу второго периода мы увидели уже обратную ситуацию в цифрах: 19-22 по броскам и 8-14 по броскам в створ ворот.

И две шайбы, заброшенные от синей линии, далеко не вина Тимура Билялова, а логичный финал череды событий. Ну а сыпаться все начало, как ни странно, после потери Дмитрия Воронкова, получившего травму.

Сначала хлестко от левого борта прострелил Артем Блажиевский, ну а медвежью услугу ему сослужил защитник Никита Лямкин, перекрывший весь обзор.

Да и в эпизоде со вторым пропущенным голом большую роль сыграли казанские защитники, которые вместе с нападающими Челябинска создавали эшелон перед Биляловым, не оставляя тому шансов увидеть момент броска.

Благо сами челябинцы в итоге заработанное преимущество и слили, скатившись в серию нарушений и удалений.

Когда успокоится и заиграет Шипачев?

Вадим Шипачев, получивший новых партнеров в первом звене и капитанскую нашивку (вновь), в этом матче отметился уже в самом его начале. Уже после заброшенной шайбы ставил подножку на Алексее Бывальцеве и присаживался на две минуты.

После этого уже сам дважды выходил в спецбригаде большинства с Александром Радуловым, и они вновь оказались безрезультативными, набрав уже 33 «холостые» попытки без шайб при розыгрыше большинства.

Даже в двух последующих шайбах в неравных составах, которыми «Ак Барс» наконец-то снял проклятие, сыграл лишь эпизодическую роль. Сначала дальним броском отметился защитник Вячеслав Войнов.

Ну а в эпизоде со второй шайбой в большинстве в исполнении Галиева Вадим спас шайбу в левом круге и выдал на Радулова, который уже выдал под клюшку Станиславу.

Но в целом Вадим не изменяет себе. Он практически не вступал в стыки в равных составах, в борьбе терял шайбы, а в созидании его заметить было практически невозможно. Шипачев вновь ушел со льда без заброшенных шайб при «-3» по полезности на льду.

В прошлый раз Знарок искренне удивлялся, когда журналисты предложили подумать над тем, чтобы дать отдохнуть звездному форварду. Возможно, ему действительно стоит взять паузу, успокоиться и выходить на лед уже с новым настроем. Иногда передышка помогает перезагрузиться.

