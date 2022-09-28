День в истории: появились ломбарды и Первый интернационал

Чем примечательна дата 28 сентября?

Сегодня, 28 сентября, в России — День работника атомной отрасли, в мире — Международный день всеобщего доступа к информации. 28 сентября в Брюсселе открылся первый в мире ломбард, в России началось восстание под предводительством Емельяна Пугачева, в Лондоне создали Первый интернационал, появилась лаборатория атомного ядра. Родились писатель и педагог Ахмедхади Максуди, философ Конфуций, первая в русской армии женщина-офицер Надежда Дурова. Умерли актер Халиль Махмутов, журналист Андрей Гаврилов, микробиолог и химик Луи Пастер. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Уездов будет тринадцать

28 сентября 1781 года был издан указ об учреждении Казанского наместничества, которое состояло из 13 уездов: Арского, Казанского, Козьмодемьянского, Лаишевского, Мамадышского, Свияжского, Спасского, Тетюшского, Царевококшайского, Цивильского, Чебоксарского, Чистопольского, Ядринского. Открытие Казанского наместничества началось 15 декабря 1781 года. Это произошло в результате губернской реформы Екатерины II Великой. Согласно новому закону, губернии теперь делились на основе численности жителей и населения, способного платить налоги. Казанское наместничество просуществовало недолго: уже 31 декабря 1796 года в ходе реформы Павла I его преобразовали в Казанскую губернию.



28 сентября 1868 года родился Ахмедхади Максуди. Учился, а потом преподавал в Апанаевском медресе, в частности, написав популярную азбуку «Первый учитель», до революции изданную тиражом более 1 миллиона экземпляров. Работал в Бахчисарае, после — в 1-м Казанском мусульманском училище и 2-й Казанской гимназии. Издавал татарскую газету «Йолдыз» («Звезда»), инициировал открытие публичной татарской библиотеки «Китапхана Исламия». Также написал такие учебники, как самоучитель русского языка для мусульман России «Русистан. Практический учебник» и «Самоучителя татарского языка для русских». После революции преподавал, арестован в 1932-м на три года и в 1938-м, вскоре освобожден.

Фото: Максим Платонов

28 сентября 1991 года умер журналист, главный редактор газеты «Вечерняя Казань» и народный депутат СССР Андрей Гаврилов. Родился 17 октября 1942 года в Казани. Работал на Казанском вертолетном заводе, в Кировском райкоме ВЛКСМ. По его инициативе была организована городская газета «Вечерняя Казань», первый номер которой вышел 1 января 1979 года. В 1980-е газета обрела широкую популярность благодаря освещению острых тем, связанных как с жизнью Казани и Татарской АССР, так и с перестроечными событиями в СССР. С 1989 года был народным депутатом СССР, входил в Межрегиональную депутатскую группу. Гаврилов скоропостижно скончался от сердечного приступа. Похоронен на Арском кладбище Казани.

28 сентября 2012 года в Казани скончался актер Халиль Махмутов. Родился в деревне Катмыш Мамадышского района, поступал в театральное училище после работы бригадиром строителей, с 1966 года работал в театре имени Карима Тинчурина, с 1970 года, после окончания истфака КГУ, начинает в родном училище преподавать. В этом году на доме по адресу Жуковского, 9 была установлена мемориальная доска (автор — Рустем Габбасов).

28 сентября 2021 года «Реальное время» писало, что в Вахитовском райсуде Казани будет объявлено наказание бывшему председателю правления «Татфондбанка» Роберту Мусину. Накануне судья успел огласить пять из шести эпизодов его дела и по каждому установил виновность. Однако, как выяснило «Реальное время», после смягчения квалификации посадка на 15 лет подсудимому уже не грозит. Более того, суду придется прекратить два эпизода его дела за сроком давности.

Фото: Максим Платонов

Емельян — император!

28 сентября 1773 года Емельян Пугачев, назвавший себя императором Петром III, обнародовал манифест, в котором призывал казаков примкнуть к нему. Именно этот день принято считать началом крестьянского восстания под его предводительством. Оно охватило земли Яицкого войска, Оренбургский край, Урал, Прикамье, Башкирию, часть Западной Сибири, Среднее и Нижнее Поволжье. К казакам присоединились башкиры, татары, казахи, уральские заводские рабочие и многочисленные крепостные крестьяне всех губерний, где разворачивались военные действия. Пугачевское восстание (Пугачевский бунт) переросло в полномасштабную крестьянскую войну и продолжалось вплоть до середины 1775 года, несмотря на военное поражение казацкой армии и пленение Пугачева в сентябре 1774 года. 26 июля 1774 года войско Емельяна Пугачева под Казанью было разгромлено регулярными частями Михельсона, усиленными отрядом в 150 человек из казанского гарнизона Павла Потемкина.

28 сентября 1942 года Государственный комитет обороны СССР выпустил распоряжение «Об организации работ по урану» и одобрил создание при Академии наук специальной лаборатории атомного ядра. Сейчас на территории России работают 10 АЭС. Среди крупных российских АЭС — Балаковская, Калининская (самая близкая к Москве), Курская, Ленинградская, Нововоронежская и Смоленская.

Меняла, Рембрандт, 1627. Репродукция wikipedia.org

Интернационал — первый

28 сентября 1618 года в Брюсселе представители банкирского дома Ломбарди открыли кредитное учреждение для выдачи ссуд всем желающим под залог движимого и недвижимого имущества. Так в Европе появился первый в истории ломбард. Подобная схема банковского заработка получила большое распространение из-за своей прибыльности. Позже ломбард появился в Лондоне, а затем аналогичные учреждения открылись по всей Европе. В России ломбарды появились в начале XVII века. В 1772 году были открыты Санкт-Петербургская и Московская ссудные казны. В конце XIX века в стране стали распространяться частные ломбарды. После Октябрьской революции 1917 года весь банковский сектор национализировали, развитие частного предпринимательства в ломбардном бизнесе прекратили. Частные ломбарды появились в России вновь лишь в начале 90-х годов XX века.

28 сентября 1864 года, 157 лет назад, в Сент-Мартинс-холле в Лондоне на международном собрании, организованном английскими и французскими рабочими, учредили Первый интернационал (Международное товарищество рабочих) — первую массовую международную организацию рабочих для защиты общих классовых интересов. В собрании участвовали представители польских, итальянских, ирландских и немецких рабочих. В немецкой делегации принимал участие и Карл Маркс, который еще в 1848 году выступал с призывом: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Он вошел в избранный на собрании руководящий комитет. Устав Первого интернационала и учредительный манифест Генсовет утвердил 1 ноября этого же года. В документах говорилось об основных целях движения: свержении капитализма и установлении власти рабочего класса.