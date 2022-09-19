«Реальное время Live»: нужен ли России антикризисный закон из докторской диссертации Шувалова?
Сегодня большой друг Татарстана, глава госкорпорации и главный консильери Владимира Путина по экономике Игорь Шувалов защитил докторскую диссертацию на тему «Правовое регулирование предпринимательской деятельности в период социально-экономического кризиса (теория и практика)». Главный тезис из нее и главная идея заключается в том, что по опыту прошлых лет система права России нуждается в отдельном рамочном законе, который определял бы действия государства во время кризисов в социально-экономической сфере. Обсуждаем эту идею сегодня в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.
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