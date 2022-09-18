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Гриль проспект, Овощной тупик и Сладкий переулок: аппетитные улицы «Вкусной Казани»

18:59, 18.09.2022
Гриль проспект, Овощной тупик и Сладкий переулок: аппетитные улицы «Вкусной Казани»
Фото: Максим Платонов

17 и 18 сентября в столице Татарстана проходил фестиваль «Вкусная Казань». Жители и гости города могли продегустировать блюда и поучаствовать в мастер-классах. Им предстояло выбрать лучший казанский десерт, увидеть стендап «Лапшерезка» и поучаствовать в «Бәлеш шоу». На площадке фестиваля было развернуто несколько тематических зон — «Молочная улица» («Сөт урамы»), «Сырный переулок» («Сыр тыкрыгы»), «Мясная площадь» («Ит мәйданы»), «Сладкий проспект» («Татлы проспект»), «ПП район» («Дөрес туклану районы»). Свою продукцию посетителям фестиваля представили 50 заведений общепита.

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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
Видео: Камиль Исмаилов, фото: Максим Платонов
Общество Татарстан

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