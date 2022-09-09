Эффективная площадка для открытого диалога

На «Нижнекамскнефтехиме» прошло второе заседание общественного совета

Фото: Александр Ильин

«Это был беспрецедентный разговор», — прокомментировал итоги заседания председатель общественного совета «Нижнекамскнефтехима», заведующий кафедрой нефтехимического синтеза НХТИ Рушан Акзамов. Накануне состоялась вторая встреча общественников с сотрудниками предприятия. Диалог получился максимально прозрачным и честным. Нефтехимики ответили на волнующие жителей города вопросы, показали, как улучшают экологическую обстановку в городе.

Безопасность начинается с каждого

«Автобусы «Нижнекамскнефтехима» оборудованы ремнями безопасности. До начала экскурсии я попрошу всех пристегнуться», — обратился к членам общественного совета директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии «Нижнекамскнефтехима» Геннадий Савин. Сотрудники службы безопасности подчеркнули, что в компании есть ритуал — в начале работы проводить инструктаж. Потому что экономическая, экологическая и личная безопасность зависят от каждого сотрудника.

Пройдя обязательный инструктаж, члены общественного совета поехали на территорию промышленной зоны. Первым делом гости посетили площадку демонтажа оборудования.

— Раньше здесь располагалось «отечественное» производство окиси этилена, запущенное 42 года назад. Технологически и экологически оно уже не соответствует современным требованиям, поэтому было решено его демонтировать, — рассказал директор завода СПС Сергей Красильников.

Он также сообщил, что на этом месте появится новое современное, экологичное производство по изготовлению гексана. Мощность установки составит 50 тыс. тонн в год. Производство планируется ввести в эксплуатацию во второй половине 2024 года. Запуск позволит СИБУРу обеспечить новым продуктом собственные потребности с учетом как текущих, так и будущих проектов, а также покрыть потребности партнеров в России и странах СНГ.

Состоялась вторая встреча общественников с сотрудниками предприятия. Диалог получился максимально прозрачным и честным.

Предприятие осуществляет масштабную работу по демонтажу устаревших производств с целью очистки территории для реализации новых инвестиционных проектов, повышения экологичности, безопасности и эстетичного вида предприятия. Пожелание по раскрытию этих тем члены общественного совета выразили на его первом заседании.

Делегация осмотрела также завод СПС, где в настоящее время идет капитальный ремонт. В это время здесь решают важные задачи: проводят обследование состояния оборудования, его чистку, опрессовку, замену отработавших свой срок деталей и больших аппаратов, при необходимости замену катализатора, внедрение экологических мероприятий. Особо важно соблюсти правила безопасности, качественно подготовиться к проведению работ и предотвратить все возможные риски.

— На «Нижнекамскнефтехиме» очень эффективно идет процесс подготовки к проведению работ. Существует несколько барьеров контроля. Эту практику рекомендовали во всей компании СИБУР. Когда мы готовим оборудование к ремонту, то существуют две степени контроля — на уровне завода и самого предприятия. Каждое действие расписано и контролируется. Барьерная модель позволяет отслеживать нарушения, — подчеркнул директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии «Нижнекамскнефтехима» Геннадий Савин.

Свою особую миссию, по словам нефтехимиков, в течение капитального ремонта и задолго до его начала проводит экологическая служба «Нижнекамскнефтехима». Это информирование надзорных органов и администрации города о предстоящем проведении работ, определение дополнительных точек контроля за состоянием атмосферного воздуха и сточных вод, участие экологов предприятия в подписании акта готовности к капитальному ремонту.

Свою особую миссию, по словам нефтехимиков, в течение капитального ремонта и задолго до его начала проводит экологическая служба «Нижнекамскнефтехима»

Площадка для открытого диалога

Детали увиденного члены общественного совета обсудили в головном офисе «Нижнекамскнефтехима». Здесь прошло совещание по вопросам экологической и промышленной безопасности, охране труда при проведении плановых остановочных ремонтов.

Управляющий директор — член правления СИБУРа, генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Игорь Климов, обращаясь к общественникам, подчеркнул, что такие заседания — эффективная площадка для открытого диалога с властями и активными жителями города.

— Мы видим своей целью рассказывать вам о нашей деятельности, фокусах работы, о программах, которые собираемся реализовать. Я считаю, что здесь можно обсуждать и принимать решения, которые будут помогать нашему социуму и улучшать жизнь горожан, — сказал Игорь Климов.

Говоря о промышленной безопасности, охране труда и экологии, он отметил, что безопасность без компромиссов — главная ценность компании.

— Это темы и цели номер один для компании и «Нижнекамскнефтехима». Есть еще один момент, на который мы обращаем внимание, — это прозрачность. Мы хотим быть максимально прозрачными для всех, — подчеркнул он.

По признанию общественников, они также заинтересованы в открытом и честном диалоге. Рамиль Муллин попросил нефтехимиков чаще информировать население о своей работе, в частности, более подробно рассказывать о проведении капитальных ремонтов.

— Капитальный ремонт на предприятии всегда вызывает много вопросов у людей. Особенно продувка, горение факелов, дымность. Хорошо, что все эти материалы передаются в Министерство экологии, и также чаще об этом нужно рассказывать горожанам, чтобы снизить уровень тревожности населения. Потому что за железным забором — занавес, а все, что за ним, кажется страшным, — сказал он.

Рамиль Муллин попросил нефтехимиков чаще информировать население о своей работе, в частности, более подробно рассказывать о проведении капитальных ремонтов

Поинтересовались гости изношенностью труб и оборудования на предприятии. Общественников заверили, что «Нижнекамскнефтехим» за последние годы построил новые производства. Старые установки ежегодно модернизируют, обновляют. Отслужившие срок — демонтируют.

Затронули члены общественного совета и еще одну важную тему — передачу социальных, в том числе спортивных, объектов городу. По словам нефтехимиков, в настоящее время подготовлен проект соглашения по передаче имущества. Его подписание планируется в конце сентября.

Согласно ему, управление спортивной инфраструктурой перейдет в руки администрации города — будет полностью централизован процесс управления социальной инфраструктурой и соцразвитием Нижнекамска. В городскую структуру вместе с объектами войдут 33 тренера по 13 видам спорта.

— Можем с уверенностью сказать, что в процессе не выпадет ни один вид, ни один ребенок в городе не лишится любимого занятия, — отметили в «Нижнекамскнефтехиме».

Определена совместная цель — на территории оздоровительного комплекса «Дружба», учебно-тренировочной базе «Алмаш», в спортивном зале «Факел» будут проведены капитальный ремонт и переоснащение. В результате они станут новыми спортивно-культурными учреждениями, доступными для всех горожан, и сохранят свое целевое предназначение — развитие детского спорта и проведение спортивных соревнований. На территории еще одного объекта — производственной базе — планируется создание творческого и досугового центра, также открытого для всех горожан. В настоящее время подготовлен проект соглашения по передаче имущества. Его подписание планируется на конец сентября.

Общественники договорились встречаться чаще, обретать новые практики

Пример для города

Общественники интересовались социальной политикой предприятия. Председатель Совета ветеранов Нижнекамска Григорий Китанов отметил, что «Нижнекамскнефтехим» всегда был примером для города.

— Приятно было слышать, что опыт «Нижнекамскнефтехима» по подготовке к капитальному ремонту был взят на вооружение всеми предприятиями СИБУРа и параллельно в НКНХ внедряются лучшие практики компании. На предприятии уже давно все старые производства обновили, внедряются новые технологии, и мы в этом сами сегодня убедились, все увиденное на площадке приятно удивило, — подчеркнул Григорий Китанов.

Кроме этого, общественники договорились встречаться чаще, обретать новые практики. В завершение заседания зашла речь о программе социальных инвестиций «Формула хороших дел». С этого года члены общественного совета будут включены в комиссию по выбору проектов-победителей. Заявку для участия в конкурсе можно подать до 16 октября.

— Это якорное предприятие для города. От того, какой здесь будет подход к экологии, промышленной безопасности, будет зависеть судьба Нижнекамска. С приходом СИБУРа здесь начали сносить старые производства, строить новые — это радует. Приятно, что создан общественный совет и первое заседание не стало последним. Это говорит о том, что предприятие стремится к общению. Все заданные вопросы будут услышаны, — сказал главный врач НЦ РМБ Марс Мустафин.

— «Нижнекамскнефтехим» — абсолютно открытый, и это очень приятно. Показательной была экскурсия, интересно было посмотреть на промышленные объекты, демонтаж старых установок. Я считаю, что это был беспрецедентный разговор, — подытожил встречу только что избранный председателем общественного совета «Нижнекамскнефтехима» заведующий кафедрой нефтехимического синтеза НХТИ Рушан Акзамов.

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