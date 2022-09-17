День в истории: Алафузов открыл театр, а Москва заговорила

Чем примечательна дата 17 сентября?

Фото: Максим Платонов

Сегодня, 17 сентября, День безопасности пациентов, а в России — праздник секретарей. 17 сентября был основан Бостон, в Казани открыли образовательный дом Алафузова, в Москве состоялся первый радиоконцерт и начал работу Литинститут, Иосиф Сталин подписал постановление «О всеобщем обязательном обучении военному делу граждан СССР», открылись XXIV летние Олимпийские игры в Сеуле (Южная Корея). Родились режиссер Дамир Сиразиев, женщина-офицер Надежда Дурова, народный артист СССР Халил Абжалилов, министр внутренних дел Татарстана Салих Япеев. Умерли поэт Михаил Дмитриев, физик и химик Уильям Генри Фокс Тальбот, публицист и переводчик Лев Гинзбург, бард Юрий Визбор. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Алафузовский театр — рабочим!

17 сентября 1900 года в Казани открылся образовательный дом Алафузова. Сами попечители к тому времени постоянно проживали в Санкт-Петербурге и поэтому не смогли приехать на торжественное открытие, но прислали поздравительные телеграммы. В образовательном доме, кроме прочего, была оборудована театральная сцена и зрительный зал на 900 мест. Театрально-концертный зал был организован с целью открытия здесь народного театра, демонстрации спектаклей и концертов, проведения просветительских лекций.



17 сентября 1954 года в Кайбицком районе родился Дамир Сиразиев. В детстве жил в Челябинске, окончил Казанское театральное училище и московский ГИТИС, работал в русском ТЮЗе, стал режиссером Камаловского театра, в частности, выведя на сцену пьесы Мансура Гилязова, «Рәхәт яшибез!», а потом инсценировку по «Плахе» Чингиза Айтматова под названием «Ахырзаман», ставшую примером перемен в театре. Позже возглавил Тинчуринский и занимался комедиями. Организовал показ рок-оперы «Магди» Масгуды Шамсутдиновой в честь 1100-летия принятия ислама. После чего ушел из театра, был депутатом и бизнесменом, выпускал книги от фонда «Җыен» историков Михаила Худякова и Карла Фукса.

Дамир Сиразиев. Фото: kamalteatr.ru

17 сентября 2011 года было анонсировано появление мемориального комплекса поэта-героя Мусы Джалиля в Оренбургской области. Губернатор Оренбургской области Юрий Берг и президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе встречи в рамках международного инвестиционного форума «Сочи-2011» подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве.

17 сентября 2021 года «Реальное время» сообщило, что на Большом Голубом озере, являющемся частью Государственного природного заказника регионального значения «Голубые озера», укрепят берег, почистят русло и заменят мостик над водопадом. Право разработать проект работ по благоустройству озера за 5,5 млн рублей выиграло казанское ООО «Проектная компания «Мелиорация».

Фото: Инна Серова

Слушайте! Говорит Москва!

17 сентября 1922 года впервые прозвучали слова: «Слушайте! Говорит Москва!» Открывала первый в истории послереволюционной России радиоконцерт певица Надежда Обухова исполнением романса «Не искушай меня без нужды». В концерте также приняли участие артисты Большого академического театра Антонина Нежданова, Ксения Держинская, Василий Качалов и другие известные исполнители. Трансляция велась из Центральной радиотелефонной станции имени Коминтерна на Шаболовке.

17 сентября 1932 года постановлением Президиума ЦИК СССР по инициативе Максима Горького основан Литературный институт имени Горького. Современное название он получил в 1936 году. В 1953 году при институте стали работать Высшие литературные курсы, в 1955-м здесь начали профессионально готовить переводчиков поэзии и прозы. До 1992 года по ведомственной принадлежности относился к Союзу писателей СССР, сейчас — к Министерству культуры РФ.

17 сентября 1941 года Иосиф Сталин подписал постановление Государственного комитета обороны (ГКО) «О всеобщем обязательном обучении военному делу граждан СССР». В свете этого постановления во всех учебных заведениях Советского Союза вводился учебный предмет «военное дело». В целях подготовки для Красной Армии обученных резервов ГКО постановил ввести с 1 октября 1941 года обязательное военное обучение граждан СССР мужского пола в возрасте от 16 до 50 лет. В первую очередь подготовкой охватывались допризывники 1923 и 1924 годов рождения и военнообязанные запаса (из числа необученных) в возрасте до 45 лет.

Фото: Максим Платонов

Основали Бостон

17 сентября 1630 года в Северной Америке британские переселенцы основали город. Многие из них были выходцами из английского города Бостона. Через несколько лет в американском Бостоне открылась первая на континенте англоязычная школа и колледж Гарвард. До середины XVIII века Бостон являлся крупнейшим городом Британской Америки, а по числу жителей опережал все города североамериканских колоний и признавался их экономическим, политическим и культурным центром.



17 сентября 1988 года открылись XXIV летние Олимпийские игры в Сеуле (Южная Корея). Игры проходили по 2 октября. Республика Корея стала второй после Японии азиатской страной, где проходила Олимпиада. Талисманом Игр стал главный любимец корейцев — амурский тигр. Его представили милым тигренком Ходори, что в переводе означает «мальчик тигр». Организаторы сеульских Игр также записали официальную песню Олимпиады — «Рука об руку», в которой говорилось о мире и дружбе между всеми участниками главного спортивного события 1988 года. Она получила мировое признание, попав в эфир всех известных радиостанций. Олимпиада в Сеуле считается одной из самых массовых: только организаторов, спортсменов, тренеров и журналистов насчитывалось более 20 тысяч человек, число же телезрителей превысило 3 миллиарда.