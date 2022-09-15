День в истории: день санитаров и фанатов Майкла Джексона

Чем примечательна дата 15 сентября?

Фото: Максим Платонов

Сегодня, 15 сентября, в мире празднуют День демократии, в России поздравляют работников санитарно-эпидемиологической службы. 15 сентября в Казани торжественно заложили основание памятника Гавриилу Державину, на трассы «Аэрофлота» вышел первый советский пассажирский лайнер Ту-104, родилась международная организация «Гринпис», в России впервые выступил Майкл Джексон, а в Сиднее открылись XXVII летние Олимпийские игры. Родились поэт Абдулла Алиш, драматург Карим Тинчурин, купец и путешественник Марко Поло, химик Александр Бутлеров. Умерли авиаконструктор Павел Сухой, поэт-песенник Ахмед Ерикей, писатели Томас Вулф и Роберт Пенн Уоррен. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Определили место памятника Державину

15 сентября 1844 года в Казани состоялась торжественная закладка первого камня фундамента памятника поэту, видному общественному деятелю и первому министру юстиции Российской империи Гавриилу Державину. Было много дискуссий о том, где установить памятник. Предлагали Арское поле, Черное озеро, Театральную площадь и площадь перед Казанским императорским университетом, вблизи здания клиники. В августе 1836 года Николай I, будучи в Казани, указал место для памятника — полукруглую площадку в университетском дворике перед анатомическим театром. В 1868 году Александр I разрешил установить его на главной площади города — Театральной (сейчас она называется площадью Свободы). Весной 1871 года вокруг памятника Державину был разбит сквер, который со временем превратился в Державинский сад. В начале 1930 годов памятник Державину был по постановлению городских властей снесен и уничтожен. В 2003 году в честь 260-летия со дня рождения Державина по поручению Кабинета министров РТ начали подготовку к восстановлению памятника. Новый памятник торжественно открыли 3 декабря того же года в Лядском саду.

Фото: Максим Платонов

15 сентября 1887 года в Пензенской области родился Карим Тинчурин. В 23 года он поступил в первую татарскую труппу «Сайяр», также руководил татарской театральной студией в Самаре и Оренбургской татарской пролетарской группой, после чего стал главным режиссером татарского театра в Казани. Арестован 17 сентября 1937 года, расстрелян 15 ноября 1938 года. Автор таких знаковых пьес, как «Сүнгән йолдызлар» («Угасшие звезды»), «Казан сөлгесе» («Казанское полотенце»), «Җилкәнсезләр» («Без ветрил»), «Зәңгәр шәл» («Голубая шаль») и «Кандыр буе» («На Кандре»).

15 сентября 1908 года в деревне Каюки (Спасский район) родился поэт и писатель Абдулла Алиш. Учился в Казанском землеустроительном техникуме, работал мелиоратором и строителем, после перешел в журналисты. Попал в плен, а затем — в легион «Идель-Урал» в октябре 1941 года. Казнен 25 августа 1944 года. Среди популярных произведение Алиша — книга «Мамины сказки», пьесы «Маленький узник», «Болтливая утка».

Фото: Государственный архив РТ

15 сентября 1967 года в Москве скончался поэт Ахмед Ерикеев. Известен, как автор слов к песням «Комсомолка Гөлсара», «Гармун», «Көтәм сине», «Җилфер-җилфер җил искәндә», «Кәккүк», «Эзләдем, бәгырем, сине» другим.

15 сентября 2021 года «Реальное время» рассказало, что открытый пять лет назад в селе Урюм Тетюшского района Татарстана по инициативе президента республики оздоровительный лагерь для детей-инвалидов по слуху «Ласточка» оказался на грани закрытия. Здание, в реконструкцию и переоборудование которого было вложено 22,5 млн рублей бюджетных денег, не могли сдать 5 лет и довели до ума только после того, как его судьбой вновь озаботился Рустам Минниханов. Когда же лагерь заработал, вдруг выяснилось, что он якобы никому не нужен: во всяком случае именно такого мнения придерживаются в республиканском Минобрнауки.



Фото из аккаунта ДООЛ «Ласточка» во «ВКонтакте»

Джексон приехал

15 сентября 1922 года — день становления санитарно-эпидемиологической службы России. В эту дату совет народных комиссаров Российской Советской Федеративной Социалистической Республики принял Декрет «О санитарных органах Республики», были установлены структура и основные задачи службы. Тогда она подчинялась Совету народных комиссаров здравоохранения РСФСР и отделам здравоохранения на местах.

15 сентября 1956 года на трассы «Аэрофлота» вышел первый советский реактивный пассажирский лайнер Ту-104. Первый регулярный рейс с пассажирами самолет совершил по маршруту Москва — Иркутск. Через 7 часов 10 минут летного времени, преодолев 4 570 км с посадкой в Омске, самолет приземлился в Иркутске. Лайнер пилотировал экипаж под руководством Евгения Барабаша. По сравнению с предыдущим поколением самолетов Ту-104 преодолевал расстояния почти в 3 раза быстрее. Этот самолет, перевозивший до 100 пассажиров за один рейс и преодолевавший 800—900 км в час, стал вторым основным (после Ил-18) самолетом на магистральных линиях «Аэрофлота». В том же году реактивные лайнеры стали летать на линиях Москва — Тбилиси, Москва — Ташкент, Москва — Хабаровск.



Фото: Максим Платонов

15 сентября 1993 года в Москве на открытой площадке — Большой спортивной арене (БСА) стадиона «Лужники» — состоялся первый в России концерт Майкла Джексона. Певец выступал при проливном дожде. Тур короля поп-музыки в 1993-м назывался Dangerous. Второй раз певец приехал в Россию в 1996-м. Поклонники Майкла Джексона, собравшиеся на его концерте в Москве на стадионе «Динамо», не выдерживая ожидания выхода музыканта на сцену, из-за давки падали в обморок — концерт задержали на три часа. Майкл Джексон в начале выступления вышел на сцену и просто стоял 10 минут, не двигаясь и ничего не говоря, а зрители ликовали.



Основали Greenpeace

15 сентября 1971 года считается днем начала деятельности международной экологической организации Greenpeace. В этот день была организована первая акция экологов против ядерных испытаний. Американские власти в тот период проводили ядерные испытания на острове Амчитка (Аляска). Основатели «Гринпис» — Бен Мэткаф и Дэвид Фрейзер Мак Таггарт, их называли «первыми воинами зеленого воинства». До того как основать «Гринпис», Бен возглавлял PR-агентство, а Таггарт занимался бизнесом в Канаде.

15 сентября 2000 года открылись XXVII летние Олимпийские игры в Сиднее (Австралия). На стадионе Australia Stadium собралось 110 тысяч зрителей. Зажечь олимпийский огонь доверили австралийской легкоатлетке Кэтти Фримен. Именно на этой Олимпиаде впервые в олимпийскую программу включили триатлон, тхэквондо и прыжки на батуте. Всего было разыграно 300 комплектов медалей в 28 видах спорта (38 с учетом подвидов). Второй раз в истории летние Олимпийские игры были проведены в Южном полушарии Земли (впервые — в 1956 году в Мельбурне). Церемония закрытия состоялась 1 октября на том же стадионе, что и церемония открытия. Олимпийский флаг был спущен с флагштока, а переходящее олимпийское знамя было торжественно вручено мэру Афин, столицы следующих Игр.

