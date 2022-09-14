«Яра»: проблема родителей и солдат

Театральные постановки Татарстана: смотрим дома. Часть 22-я

Нижнекамский театр, судя по афишам, держит спектакль «Яра» («Рана») в репертуаре. Его тихий надрывный тон и тематика контрастируют с привычным для провинциальной труппы набором пьес, однако показывают, что история, рассказанная в ней, близка зрителю.

Миннуллинский театр

Нижнекамский театр возник как молодежный экспериментальный татарский театр-студия в 1989-м, через пять лет стал молодежный татарским, потом татарским драматическим, в 2007-м получил статус государственного театра, а в 2012-м — имя драматурга Туфана Миннуллина. Постановкой «Кызлар кызык итәләр» («Хитрые девушки») по его пьесе «Ак тәүбә, кара тәүбә» открывался первый сезон. Основатель театра Рустям Галиев сейчас его директор и художественный руководитель. Здесь начинал Олег Фазылзянов, который потом перешёл в Камаловский, чтобы сыграть, вероятно, свою главную роль в «Телсез күке» («Немая кукушка»).



Театр не стал чем-то значимым на культурной карте Татарстане — любопытно, что в 2022 году спектакль «На заре» по стихотворению Сагита Рамиева от режиссера Туфана Имамутдинова получил пять номинаций на «Золотую маску», но у этого проекта, в котором задействован в основное время один актер, немного шансон на аншлаги в Нижнекамске.

Спектакль «Яра», конечно, более традиционен. Впервые был показан 15 марта 2005 года. Он основан на одноименной повести Аяза Гилязова, написанной в 1984—1988 годы. Инсценировку сделал его сын Мансур. Оформлением занимался главный художник театра Булат Насихов, на его счету с 1985 года — более 70 спектаклей в Альметьевске, Набережных Челнах, Оренбурге, Мензелинске, Рыбинске и Нижнекамске. Минимальными методами он выстраивает на сцене ощущение потерянности и обездоленности. Композитор Азат Нажмиев — один из известнейших баянистов города, основатель ансамбля народных инструментов, переигравший концерты с артистами уровня Хайдара Бигичева, Рафаэля Сахабиева и Вафиры Гиззатуллиной. Сразу обращает на себя внимание его щемящий синтезатор.

Пьеса о неузнавании

Действие происходит в деревне, в которой старики ждут возвращения сыновей с Великой Отечественной войны. В первой сцене подслеповатая Джамал, которую играет 35-летняя Диля Карпова. Приходит она в гости к Сулейману (ему в тот момент 50, он в театре, после работы в Альметьевском, с основания). У него с Зулейхой было четыре сына, все ушли на фронт. Гилязов писал эту повесть, основываясь на воспоминаниях в письме реальных Сулеймана и Зулейхи, дедушки и бабушки со стороны матери.



У пары на глазах растет не родная, но близкая Зайтуна (Физалия Гиниятуллина). Ее хотят выдать замуж за вернувшегося контуженным Каримжана (Наиль Сайфутдинов), хотя она ждет их сына Габдуллу (Юрий Павлов). И вот уже кто-то мерещится им в окне… Актеры играют прямолинейно, один эпизод на двоих человек в растягивается на 10 с лишним минут, но в контексте событий это выглядит закономерно. Никакой романтизации и философии.

Главный персонаж — Габдулла, жутковатый солдат, который приходит к Джамал и выдает себя за ее сына, чтобы оправдать его. Слепая его признает. Зрячие родители — нет. Даже когда он открывается им, они не узнают своего ребенка. В этом спектакле, собственно, и нет громких событий. Все здесь обыденное и оттого — душераздирающее.