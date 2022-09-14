День в истории: нефтедобытчики объединились, начали строить КАМАЗ, родилась солистка «Мураками»

Чем примечательна дата 14 сентября?

Фото: Диляра Вагапова и группа «Мураками» / murakamiband.ru

Сегодня, 14 сентября, начали строить КАМАЗ, опустел мемориал «Булгарии», было совершено покушение на Петра Столыпина, основана Организация стран — экспортеров нефти ОПЕК, на Тоцком полигоне начались учения «Снежок», вышла операционная система Windows ME. Родились певица Диляра Вагапова, изобретатель дуговой лампы Павел Яблочков, авиаконструктор, изобретатель вертолетов «Ка» Николай Камов. Умерли музыкант Ренат Шарибжанов, автор «Божественной комедии» Данте Алигьери, танцовщица, жена Есенина Айседора Дункан, автор романов «Последний из могикан» Джеймс Фенимор Купер. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Мемориал «Булгарии» опустел

14 сентября 1985 года в Ленинграде родилась певица Диляра Вагапова. С семьей переехала в Казань, где училась в энергетическом университете и пробовала себя на сцене. В 2004-м появилась в телешоу «Народный артист — 2» и организовала группу «Мураками». В прошлом году коллектив выпустил альбом «Среди акул». В 2020-м Вагапова стала заслуженной артисткой РТ.

Фото: из архивов ПАО «КАМАЗ»

14 сентября 1971 года в Набережных Челнах началось строительство предприятия по производству большегрузных автомобилей — КАМАЗа. Российская компания на сегодня — крупнейший производитель тяжелых грузовиков, действующий с 1976 года. Выпускает также автобусы (под маркой «НЕФАЗ»), тракторы, комбайны, электроагрегаты, тепловые мини-электростанции и комплектующие.

14 сентября 2011 года опустел импровизированный мемориал в память о жертвах крушения теплохода «Булгария» и склады речного порта. Одна из концертно-продюсерских организаций Казани, детский приют «Гаврош» и представители администрации Авиастроительного района забрали мягкие игрушки, которые принесли неравнодушные жители. В целом они забрали 92 мешка мягких игрушек.



Фото: Роман Хасаев

14 сентября 2012 года умер Ренат Шарибжанов. Родился в Москве, в семье пензенских татар, учился в Московском энергетическом институте, после армии работал на заводе и играл в ансамблях, в частности, в татарском коллективе «Мәдинә». После его распада присоединился к группе «Дюна» как бас-гитарист, также сочиняя для нее песни. Ушел из группы в 2011-м. У Шарибжанова есть альбом на татарском языке «Җырлы чишмәләр», записанный с певицей Розой Хабибуллиной.

14 сентября 2021 года «Реальное время» сообщило, что между Москвой и Казанью запустили первый субсидированный чартерный рейс. Это позволит привлечь в татарстанскую столицу больше туристов, заявили в Ростуризме и Госкомитете РТ по туризму. За восемь месяцев года число гостей в Казани уже почти сравнялось с показателями допандемийного 2019 года.



Фото: wikipedia.org

Покушение на Столыпина

14 сентября 1911 года на председателя Совета министров Российской империи Петра Столыпина было совершено покушение. На спектакле «Сказка о царе Салтане» в городском театре Киева секретный сотрудник Охранного отделения Дмитрий Богров, воспользовавшись доверием жандармского начальства, проник в здание и дважды выстрелил в Столыпина в упор из револьвера. От полученных ран через несколько дней тот скончался. Богров был схвачен немедленно и давал показания несколько дней. Суд признал его виновным в преднамеренном убийстве премьер-министра. Он был приговорен к смертной казни и повешен 24 сентября.



14 сентября 1954 года на Тоцком полигоне Оренбургской области начались учения под кодовым названием «Снежок» под руководством маршала Георгия Жукова. Общее количество военнослужащих, участвовавших в учении, достигало 45 тысяч человек. Задача заключалась в отработке возможностей прорыва обороны противника с использованием ядерного оружия. Самолет-носитель Ту-4 с высоты 8 000 м сбросил атомную бомбу РДС-2 мощностью 40 кт, взрыв которой последовал через 48 секунд на высоте 350 метров от поверхности земли и с отклонением от цели в 280 м в северо-западном направлении. После снятия грифа «совершенно секретно» в 1993 году в СМИ появились утверждения, что в результате испытания ядерного оружия 14 сентября 45 тысяч солдат и 10 тысяч мирных жителей подверглись ядерному облучению в качестве эксперимента, целью которого являлось выяснение того, как радиация влияет на человека. Все участники дали подписку о неразглашении военной тайны в течение 25 лет.



Фото: encyclopedia.mil.ru

Основали ОПЕК

14 сентября 1960 года в Багдаде завершилась конференция, в ходе которой была основана Организация стран-экспортеров по инициативе пяти развивающихся нефтедобывающих стран: Ирана, Ирака, Кувейта, Саудовской Аравии и Венесуэлы. Организация создана в целях контроля квот добычи на нефть. Страны — члены ОПЕК контролируют около 2/3 мировых запасов нефти. На их долю приходится порядка 35% от всемирной добычи и половина мирового экспорта нефти.

14 сентября 2000 года корпорация Microsoft выпустила смешанную 16/32-разрядную операционную систему под названием Windows Millennium Edition (Windows ME). ОС назвали так в честь нового III тысячелетия (от латинского millennium — тысячелетие). Одно из наиболее заметных изменений в Windows ME — заблокированный реальный режим MS-DOS в стандартной конфигурации. Это уменьшило время загрузки системы (за счет пропуска обращения к MS-DOS), но сделало невозможным использование программ, требующих использовать этот режим.