Шведская модель управления территорией

Девятая часть серии статей архитектора Николая Новикова о казанских спальных районах

Фото: предоставлено автором

В новой части серии статей об устройстве спальных районов Казани архитектор Николай Новиков говорит о феномене крупных торговых центров, которые формируют свою философию, представляя себя городом.



Вспоминаю случай в 2008 году, когда на международном проектном семинаре калиниградский архитектор Ольга Мезей, поставила в тупик тогдашнего главного архитектора Казани вопросом:



«А где у вас в Казани центр?»

Он было принялся говорить о полицентричности по новому генплану города, но она уточнила: «Где у вас можно выпить хороший кофе с друзьями?» Разнообразие мест, где можно выбрать качественный кофе, встретить интересных тебе людей, тоже может выступать символическим индексом качественной городской среды, признаком центральности. Мария Элькина, архитектурный критик из Петербурга, остроумно назвала его «индексом капучино». Размышляя о том, какое место в восточной периферии Казани может конкурировать с историческим городом и претендовать на понятие «центр общественной жизни», мы неизбежно останавливаемся на феномене «Мега-Икеа».

План Кремля

По размерам, площади и протяженности центр «Мега» равен Казанскому кремлю — ядру исторического города. По форме тоже напоминает строение города — здесь есть свои улицы, площади, бульвары, есть свои кварталы — все как в городе. Одно приятное отличие: здесь не бывает плохой погоды, всегда светло и тепло. Идея крытых торговых кварталов пришла из Европы в конце XIX века, начиная с галереи Виктора Иммануила II в Милане. В Казани в 1883 г. тоже появился свой пассаж — Александровский. Но по масштабу центр «Мега» в разы превосходит своих исторических предшественников. Посещаемость «Мега» в месяц равна населению Казани. Другими словами, за месяц через «Мегу» проходит весь город, а за год более 13 миллионов (2019).



Мы знаем «Мегу» по нашим прогулкам, но если взглянуть сверху, то это целый город с улицами и кварталами, даже сигнальная башня есть, как в Кремле

Корпоративный город

Раньше мы говорили о двух моделях управления общей городской территорией микрорайонов: государством через комитеты муниципалитета и группами людей через локальные сообщества. Но есть еще одна модель управления, когда общей территорией с множеством разных пользователей управляет индивидуальный или корпоративный предприниматель. В восточной периферии Казани шведская модель управления территорией представлена корпоративным городом «Мега». Как пример экономического первопроходчества корпоративный город интересен для развития городских территорий с нуля. Как метод социального новаторства корпоративный город продвигает в массовое сознание и поведение социальные и культурные идеалы предпринимателя-филантропа. Таким человеком, безусловно, был Ингвар Кампрад — основатель родительской компании Ingka (сначала — IKEA) всех центров «Мега» в России и мире.

Профессиональная судьба дала нам шанс познакомится с культурой управления в компании IKEA Centres Russia в 2015 году, когда мы вместе с командой топ-менеджмента «Мега-Казань» работали над проектом парка озер Кабан. Мы даже придумали модель, с помощью которой их практики управления можно было транслировать на другие общественные пространства города.

«Мега-подход»

В принятой практике землепользования в Казани территории зонируются по видам функционального использования: жилая, общественная, рекреационная зона и др. Такой функциональный подход не отражает изменчивость города во времени. В реальности в городе есть долговременные объекты, не меняющиеся десятилетиями; есть меняющиеся со временем (в течении несколько лет) и подверженные частым (сезонным) изменениям. Долговременные объекты обеспечивают жизнеустойчивость всей территории, а изменчивые — адаптацию к переменам. Вместе и те, и другие объекты способствуют сбалансированному экономическому использованию земли в городе.

Это качество городской среды заложено нами в динамической модели управления территориями. Ориентированная на изменчивость во времени экономическая политика в управлении территорией позволяет чутко реагировать на внешние вызовы, перемены в запросах и поведении людей.

Динамичная модель управления городской территорией. Конкурсный проект парка озер Кабан (2015 год)

Мы предложили 4 зоны, различающиеся по долговечности и прибыльности:

Магниты — якорные объекты притяжения. Они не обязательно генерируют высокий собственный доход, но обеспечивают поток посетителей.

— якорные объекты притяжения. Они не обязательно генерируют высокий собственный доход, но обеспечивают поток посетителей. Коммерческие объекты , которые обладают наиболее выгодным территориальным расположением, капитализируют посещаемость и имидж. Имеют высокую прибыль.

, которые обладают наиболее выгодным территориальным расположением, капитализируют посещаемость и имидж. Имеют высокую прибыль. Места развлекательных и образовательных функций — так называемые объекты edutainment. Хотя эта группа извлекает прибыль, однако в силу специфики уровень доходности — средний.

так называемые объекты edutainment. Хотя эта группа извлекает прибыль, однако в силу специфики уровень доходности — средний. Общественные пространства, образующие коммуникационный каркас всей территории. Обеспечивают связанность и притягательность территории. Не генерируют доход.

Магниты и общественные пространства — долговременные объекты, отвечают за устойчивость и живучесть во времени всей территории в целом. Это экономика, а что с архитектурой?

«Мега-модернизм»

Горожане, а тем более туристы даже не заметили, когда «Мега» изменила свой образ. Все восприняли перемены как должное, когда на смену радужному многоцветию, перекочевавшему на фасады детсадов, школ, поликлиник и бесчисленных ЖК, пришел прохладный и стильный, благородно серый фасад с «ледяными кристаллами». Перемены коснулись не только фасадов, но всех компонентов микрогорода, влияющих на восприятие посетителей: начиная с навигации в крытой парковке, реконструкции туалетов до всех общественных пространств.

В 2014 году, спустя 10 лет своего успешного развития, «Мега» решается на перемены. Компании удалось угадать нарождавшиеся ожидания и запрос горожан на комфортную городскую среду и свободное времяпрепровождение. Сначала часть уличной парковки уступила место зеленому бульвару с фонтаном, шезлонгами для загорающих и уличным фастфудом. Затем «Вкусный бульвар» перешел под крышу, заместив часть подземной парковки и центральную ледовую площадку на современный двухуровневый гастромаркет. Все перемены находили отклик у людей, а жизнь в микрогороде за 5 лет модернизации не останавливалась ни на день.



«Вкусный бульвар» перешел под крышу, заместив часть подземной парковки и центральную ледовую площадку. Фото: Максим Платонов

Нельзя сказать, чтобы в старом городе каменные здания не меняли свой облик — не одно и многократно. Вспомним здание биржи на Проломной улице (Баумана,13), фасад которого до неузнаваемости перестраивали сначала в конце XIX века, а потом еще дважды в XX веке. На реконструкцию здание закрывалось, полностью выселялось и бездействовало иногда годы.

«Мега» — дитя модернизма в архитектуре. Модернизм не только новый стиль, но и новое мировоззрение в архитектуре. Зародившись в начале ХХ века, модернизм радикально изменил представление об архитектуре здания. Наружные каменные стены, которые слитно несли несколько функций: вес здания, защиту от непогоды и архитектурный образ, с изобретением каркаса расслоились. Вес здания несут колонны, тепло- и воздухообмен взяли на себя инженерные системы, а за внешней оболочкой фасада здания осталась только одна знаковая, информационная функция. Модернистское здание «Меги» может менять свое послание во внешнем облике так часто, как этого ждут от него горожане. Это, безусловно, новаторский подход в архитектуре на фоне большинства зданий Казани, которые, независимо от современного или неоклассического стиля, пытаются выглядеть неизменными на века.



Архитектура большинства вновь построенных зданий остается трудночитаемой для обычных людей, в отличии от них «Мега» ищет пути к диалогу с пользователем. Возрождение архитектурного декора как коммуникативного знака было взято на вооружение компанией и запрограммировано в архитектуре здания. В 2004 году «Мега» хотела выглядеть веселой и дружелюбной к семье, к детям. Отсюда яркие цвета в стиле мультфильмов и вывесок ресторанов фастфуда. Спустя десять лет команда уловила зарождавшийся запрос на публичные пространства и дружеское общение, измеряемое, как говорилось ранее, «индексом капучино». Ответ: наполненные светом и воздухом пространства для встреч; скандинавский дизайн, находящий отклик по всему миру. Сегодня только радужный логотип наверху 55-метровой башни на подъезде к «Меге» напоминает о былом многоцветии.



Эпоха IKEA в Казани оказалась короткой (открытие — 23 марта 2004, закрытие — 4 марта 2022), но «идеи IKEA» успели изменить домашнюю среду многих семей. Какой след оставят они в среде нового города?

Николай Новиков