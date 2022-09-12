День в истории: открытие музея Пастернака, создание Третьяковской галереи и открытие Диснейленда в Гонконге

Чем примечательна дата 12 сентября?

Фото: Борис Пастернак, Чистополь, 1943 год. Фото из фондов Чистопольского государственного музея-заповедника

12 сентября в календаре разных стран обозначено рядом особенных событий. Это День семейного общения и Международный день вязания крючком, в США — День шоколадно-молочного коктейля, День видеоигр и День женщин-полицейских, в Иране — День кино. В Татарстане 12 сентября открыли музей писателя Бориса Пастернака и провели республиканский этноконфессиональный фестиваль. В этот день Петр I основал в гавани Азовского моря город-крепость Таганрог, а купец Павел Третьяков передал в дар Москве свою уникальную коллекцию живописи. В США вышла на работу первая женщина-полицейский, а в Китае открылся Диснейленд. В этот день родились: лауреат Нобелевской премии ученая-физик Ирен Кюри, актриса Роза Хайруллина, дирижер и скрипач Владимир Спиваков, фигуристка Ирина Роднина, французская певица Милен Фармер. Не стало 12 сентября: русского князя и царя Василия Шуйского, писателя Леонида Андреева и летчика-космонавта Бориса Егорова. Об этих и других событиях в мировой истории — в обзоре «Реального времени».

Открытие музея Пастернака и показ моды в этническом стиле

12 сентября 1961 года в Норильске родилась актриса Роза Хайруллина. Во время учебы в Казанском театральном училище играла в Камаловском театре, после начала работать в ТЮЗе, после пожара уехала в Челябинск, потом в Самару, состояла в труппе Московского театра-студии под руководством Олега Табакова, сотрудничает с петербургским театром «Приют комедианта» и другими организациями. Из последних киноработ — «Курбан-роман. История с жертвой» и «Зулейха открывает глаза».

Роза Хайруллина в роли ханши Тайдулы. Кадр из фильма «Орда»/wikipedia.org

12 сентября 1990 года в Чистополе был торжественно открыт мемориальный музей Бориса Пастернака. Этот год был объявлен ЮНЕСКО годом русского писателя. Музей создали в доме, где он жил в эвакуации во время Великой Отечественной войны. В то время ему было уже за 50, и, несмотря на различные трудности и лишения, чистопольский период для Пастернака выдался достаточно плодотворным. Здесь он успел перевести на русский язык две пьесы Шекспира — «Ромео и Джульетта» и «Антоний и Клеопатра», стихи и поэмы польского поэта Словацкого, написал поэму «Зарево» и пьесу «На этом свете», различные стихотворения. Музей Пастернака в Чистополе ежегодно посещают несколько тысяч человек, интересующихся его творчеством. В двухэтажном домике, где в комнате на втором этаже жил Пастернак, сохранились его личные вещи, книги и рукописи.

12 сентября 2002 года впервые в истории Татарстана состоялся выпуск сурдопереводчиков. Первыми слушателями курсов стали 11 жителей Чистополя и Казани. В течение месяца они изучали основы языка жестов — курсы были организованы в рамках федеральной целевой программы по соцподдержке инвалидов. По окончании курсов их слушателям гарантировали трудоустройство — на телевидение, в Доме культуры им. Ласточкиной, находящемся в ведении Татарстанского отделения Всероссийского общества глухих, социально-реабилитационном предприятии «Диф» в Казани, а также и школах рабочей молодежи.

Фото: Ринат Назметдинов

12 сентября 2021 года «Реальное время» рассказало о том, как в Казани на площади перед театром Камала прошел показ моды в этническом стиле. Его участниками стали дизайнеры Татарстана, Марий Эл, Саранска, Петербурга и Москвы. Фестиваль национальной моды прошел под девизом «Сделать национальное актуальным». Участников и гостей мероприятия приветствовал назначенный всего несколько часов назад новый министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов. Вместе с модным показом там же состоялся VII Республиканский этноконфессиональный фестиваль «Мозаика культур». Он был посвященный Году родных языков и народного единства.

Основание Таганрога и бесценный дар Москве купца Павла Третьякова

12 сентября 1698 года император Петр I на берегу залива Азовского моря основал крепость Троецкое на Таганьем рогу — сегодня это город Таганрог. Именно с него началась история России как военно-морской державы. Название города — тюркско-русского происхождения «мыс с подставкой для огня — маяк». Согласно археологическим раскопкам, еще в VI веке до нашей эры на этом месте в поселении Кремны жили греки, о нем даже в своих сочинениях упоминал Геродот. Через семь столетий колонисты из Италии построили здесь город-порт Пизано, в котором вели торговлю купцы из Генуи и Венеции. Но с XIV века эта территория была свободной. До 1712 года гавань, основанная Петром, считалась одной из лучших в Европе. После поражения в турецкой войне, русский император приказал разрушить город-порт, сохранив при этом фундамент. Восстанавливать Таганрог начали лишь во время правления Екатерины II, в 1774 году. В конце XVIII века Таганрог становится купеческим городом и крупнейшим торговым портом юга России. Во время Великой Отечественной войны портовый город почти 2 года находился в немецкой оккупации. В 2011 году Таганрог получил почетное звание «Город воинской славы».

Илья Репин. Портрет Третьякова. Фото: wikipedia.org

130 лет назад, 12 сентября (по новому стилю) 1892 года купец и меценат Павел Третьяков передал в дар Москве свою коллекцию русского искусства. Она содержала почти 1 290 живописных полотен и 520 графических изображений, 75 картин и 8 рисунков европейских школ, 15 скульптур и коллекцию икон — они стали первыми экспонатами и основой музея. Через год он стал именоваться «Московская городская галерея Павла и Сергея Михайловичей Третьяковых», в народе — Третьяковская галерея. В числе экспонатов были картины: «Грачи прилетели» Саврасова, «Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе» Ге, работы Ильи Репина, Александра Бенуа, Михаила Нестерова, Валентина Серова и других русских художников. Сегодня фонд Государственной Третьяковской галереи насчитывает свыше 130 тысяч экспонатов. Здесь можно увидеть Троицу, написанную Андреем Рублевым, монументальную «Композицию VII» Василия Кандинского, легендарный «Черный квадрат» Казимира Малевича. В прошлом году галерею посетили почти 1,6 млн человек.

Первая женщина на службе полиции и Диснейленд в Китае

Событие, произошедшее 12 сентября 490 года до н.э., положило начало марафонскому бегу. Согласно легенде, в этот день греческий гонец Фидиппид, преодолев 230 километров меньше, чем за два дня, добежал от Марафона до Афин, неся с собой весть о победе греков над персидским войском. Сообщив ее, он упал замертво. Во время первых современных Олимпийских игры, проходивших в 1896 году в Афинах, в честь древнегреческого героя был устроен забег между Марафоном и столицей Греции протяженностью в 34,5 км. С тех пор марафон стал классической дистанцией в беге, а марафонские забеги — одним из самых популярных видов легкой атлетики.

Древнегреческие бегуны на вазе (около 530 г. до н. э.). Фото: wikipedia.org

12 сентября 1910 года на службу в полицию Лос-Анджелеса после присяги впервые была принята женщина по имени Эллис Уэллс. Новобранцу выдали соответствующий значок с надписью «Policewoman’s Badge №1». Она вела дела, связанные с преступлениями против детей и женщин. Под ее контролем были катки и танцевальные залы. До этого момента женщины работали только в тюрьмах, охраняя женщин-заключенных. Через 2 года ряды нью-йоркской полиции пополнили еще две женщины-офицеры, а к 1915 году женщины-полицейские служили уже в 16 городах мира. На заслуженный отдых первая в мире женщина-полицейский вышла в ноябре 1940 года.

12 сентября 2005 года в Гонконге компания Walt Disney открыла свой парк развлечений. Китайский Диснейленд стал пятым по счету в мире, третьим, построенным за пределами США, и вторым на территории азиатских государств. Возведение Диснейленда в Китае обошлось в 3,2 млрд долларов. На территории гонконгского комплекса площадью 27,5 га — в два раза меньше, чем в Калифорнии, располагаются два отеля и большой парк аттракционов. Все строения на территории парка развлечений размещены согласно принципам фэн-шуй. В этом же духе создан и огромный фонтан — струя воды в нем вырывается из бронзового кита и удерживает доску для серфинга с Микки Маусом. В Китае его называют Ми Лаошу. В докоронавирусном 2019 году парк посетили 5,7 млн человек.

