«Куктау-20»: исследуем историю татарстанского кино. Часть 20-я. «Курбан-роман. История с жертвой»

Польские татары в фильме Салавата Юзеева по повести Ильдара Абузярова

Фото: Роза Хайруллина. Кадр из фильма

Первый полнометражный художественный фильм казанского документалиста по мотивам сочинений нижегородского писателя, исследующего свою татарскую идентичность: спор красоты и философии.

Польша — Татарстан



Ильдар Абузяров — нижегородский писатель, нередко работающий с татарской, мусульманской тематикой. В юности учился в медресе. Роман «ХУШ» сплетает разнообразных персонажей вокруг сюжета с исламской группировкой, «Мутабор» посвящен событиям в Кыргызстане.

Повесть «Курбан-роман» и рассказ «Роман с жертвой» стали основой для фильма, который снимался два года. У Абузярова действие повести происходило в среде польских (польско-литовских) татар. Их предки оказались вдали от родины в конце XIV века, в основном занимаясь военной службой. Большинство из них утратило язык, но немало переселенцев сохранили идентичность.

Фильм Юзеева переносит сюжет из Польши в Казань, где развивается рассказ.

Есть два брата-скрипача — Марс (Эрнест Тимерханов) и Юсуф (Даниил Шигапов). А также две девушки — балерина Марыся (Александра Елагина) и актриса Камилла (телеведущая Лейсан Дусаева). Елагина — действующая актриса Камаловского, а Дусаева играла в нем. Для петербуржца с уфимскими корнями Тимерханова это был второй татарстанский фильм — ранее он снимался в «Бибинур». Также здесь задействована бывшая актриса казанского ТЮЗа Роза Хайруллина, чье мастерство перекрывает все старания молодежи.



Соната и мелодрама

Фабула притворяется любовным квадратом. В Марса влюблена Марыся, он женат на Камилле, а Камиллу любит Юсуф. Когда Марыся заболевает, молодые люди решают принести жертву. Как говорил Абузяров в интервью, он не просто рассказал историю о музыкантах, он построил повесть в сонатной форме: сначала — убийство коровы, потом жертва Марыси, далее — сочетание тем. Для картины музыку писал композитор Радик Салимов (мы писали о нем как об актере в статье о фильме «Югалту»).

При этом у писателя история кончается трагически, у режиссера — мелодраматически. У писателя слово «жертва» несет многие смыслы, у режиссера на первый план выходит обрядовость. Фильм можно воспринимать как рекламу Казани, классического искусства (здесь, например, можно увидеть артистов театра оперы и балета и камерный оркестр La Primavera).

Об Ильдаре Абузярове в последнее время больше слышно с связи с преподавательской или общественной деятельностью, а Салават Юзеев вернулся к документалистике (также мы рассказывали о его «Татарометражках»). Так что можно воспринимать и их совместную работу как жертву, пробу — красивую, но противоречивую, принесенную для движения вперед.