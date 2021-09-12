«За последние 5 лет этномода стала очень популярной»

В Казани прошел модный показ одежды в этностиле

Фото: Ринат Назметдинов

«Сделать национальное актуальным» — под таким лозунгом вчера в Казани на площади перед театром Галиаскара Камала прошел показ мод с участием популярных дизайнеров из Татарстана, Саранска, Петербурга, Москвы и Марий Эл. Главной задачей организаторов было показать, что национальные мотивы в одежде и аксессуарах всегда были и остаются актуальными. На мероприятии произнес свою первую речь в качестве министра по делам молодежи Тимур Сулейманов, которого официально назначили на должность за несколько часов до этого. Параллельно с модным показом на той же площадке прошел VII Республиканский этноконфессиональный фестиваль «Мозаика культур», посвященный Году родных языков и народного единства. Главным посылом мероприятия стала демонстрация межэтнического и межконфессионального мира в нашей многонациональной республике и призыв помнить о своих корнях.

«Мордовку сначала услышишь»

Главным лейтмотивом модного показа, который прошел на площади перед театром Камала, был этнический стиль одежды. Начался он с коллекции саранской школы дизайна Narmun Fashion. На сцену вышли девушки в необычных серых платьях с подолом разной длины. На голове у каждой — уборы: одни напоминали кокошник, другие — мордовские национальные шапочки. Практически у всех серый цвет одежды гармонично дополнялся красными деталями. У некоторых из-под верхнего слоя платьев выглядывали черные юбки. На груди у каждой — яркие бусы, на бедрах — особая повязка с украшениями. Как рассказала в беседе с журналистом «Реального времени» дизайнер коллекции Татьяна Сидоркина, такие детали — характерная черта мордовской национальной одежды:

— В мордовском костюме удивительные нагрудные и набедренные украшения. Есть такой элемент костюма, как пулай. Такие большие набедренные украшения с колокольчиками, вышивкой, бисером, монетами. Говорят, что мордовку вначале услышишь. С одной стороны, это привлекает внимание. С другой стороны, изначально пулай нес совершенно иную функцию — был оберегом, защищал женщину от негативной энергетики.

На голове у каждой — уборы: одни напоминали кокошник, другие — мордовские национальные шапочки

Не только создавать концепт, но и шить

Дизайнер искренне рада, что в Татарстане проводятся такие мероприятия, которые дают возможность заявить о себе специалистам модной индустрии.

— Хотелось бы поблагодарить организаторов за столь крупомасштабное мероприятие. Это не только формирование этнического самосознания молодежи, но и укрепление межэтнических отношений. И вообще мы все в восторге от республики. Ваша молодежь красивая, талантливая, креативная, — высказалась Сидоркина.

По ее мнению, дизайнерам этнонаправления важно не просто творчески подходить к делу, но еще и усиленно изучать историю и культуру своего народа. А председатель комитета народных художественных промыслов Диана Бакирова считает, что в идеале такие специалисты должны уметь не только моделировать одежду, но и шить ее.

— Сейчас многие дизайнеры умеют создавать только концепт. Наша задача — чтобы они могли не только создать концепт, но и отшить его, чтобы это было носибельно, по всем канонам производства одежды. Нам нужны такие специалисты, которые умеют шить. Приветствуется умение украшать одежду, — говорит Бакирова.

Посетителями мероприятия стали в основном прохожие, гулявшие по набережной. Но были и те, кто целенаправленно пришел сюда: такие как, например, Нина, студентка 3 курса техникума народных художественных промыслов. Девушка считает для себя интересным и полезным посмотреть на творчество коллег.

Очень оригинальные платья были у девушек, представлявших коллекцию «Царевна-лебедь» от Adila Tenderness. Фото: Мария Короткова

Какой только одежды не было на мероприятии! Вот девушка в длинном приталенном зеленом мусульманском платье в пол. На груди, рукавах и на поясе национальный орнамент, яркие украшения и в тон им золотые сережки. Были здесь и не менее красивые модели мусульманских платьев белого цвета. Очень оригинальные платья были у девушек, представлявших коллекцию «Царевна-лебедь» от Adila Tenderness. Все платья длинные, приталенные или полуприталенные, с воланами и сборкой. Многие из них двухслойные, и получается, что образ как бы романтически подернут полупрозрачной дымкой из тонкой сетки.

Национальное — актуально

— За последние 5 лет этномода стала очень популярной, — говорит член Евразийской ассоциации дизайнеров, победитель и участник международных и российских конкурсов дизайнеров Султан Салиев. — Сейчас идет некое возвращение к истокам. И я очень рад этому. У меня очень много знакомых, которые одеваются в татарском стиле. Осовременить национальную одежду — очень хорошая идея. Потому что при правильной подаче любой образ будет современен. На самом деле можно спокойно надеть тюбетейку вместе с джинсами, футболкой и кроссовками. И парень, и девушка будут современны в этой одежде.

При этом дизайнер обратил внимание, что татарскую моду часто путают с мусульманской, но на самом деле это немного разные вещи.

Инициатива проведения модного показа была поддержана по итогам молодежного форума этнопроектов «Таба».

— Еще три года назад мы создали проектный офис «Национальное — актуально», главной философией которого стало формирование национальной культуры у молодежи, — сообщил новый министр по делам молодежи республики Тимур Сулейманов. — Сделать это можно только вовлекая ее саму в процесс создания модного, интересного, актуального национального продукта. Уверен, что этот проект способен оставить не только у участников, но и зрителей очень важный след в душе и дать им возможность посмотреть по-новому на национальный орнамент как на что-то интересное.



«Еще три года назад мы создали проектный офис «Национальное — актуально», главной философией которого стало формирование национальной культуры у молодежи», — сообщил Тимур Сулейманов.

Новый министр по делам молодежи в ходе беседы с журналистами поделился своими планами. Он пообещал активно сотрудничать с журналистами, вовлекать СМИ к освещению проектов и мероприятий, которые реализуются и развиваются Министерством по делам молодежи Татарстана.



— Настроение приподнятое, волнительное. Большая ответственность. Вместе с тем есть понимание, есть команда, поэтому продолжаем движение вперед, — поделился настроением Сулейманов.

«Мы такие разные, но при этом все едины»

Параллельно с модным показом на той же площадке прошел VII Республиканский этноконфессиональный фестиваль «Мозаика культур», посвященный Году родных языков и народного единства.

Некоторые казанцы целенаправленно пришли на мероприятие, другие оказались здесь случайно. Среди присутствовавших были начальник Управления культуры Азат Абзалов, заместитель председателя Совета Ассамблеи народов РТ, председатель правления РОО «Русское национально-культурное объединение Республики Татарстан», директор гимназии №93 Ирина Александровская, представители духовенства.

— Этот праздник помогает нам посмотреть на нашу республику, на многообразие ее жизни, — говорит протоиерей Святотихоновского храма Казани, отец Владимир (Самойленко). — Мы такие разные, но при этом мы все едины. И Татарстан является нашим крепким, замечательным, большим дружным домом. Нам всем здесь очень комфортно. И живем мы все в мире и любви. Поэтому у меня самые лучшие впечатления от сегодняшнего дня. Это мероприятие уже неоднократно проходит в Казани и несет очень важный смысл для татарстанцев.

Недалеко от сцены развернулась ярмарка. Фото: Мария Короткова

Заммуфтия по работе с мухтасибатами Равиль хазрат Зуферов тоже подчеркнул, что мир между представителями разных конфессий и национальностей имеет очень большое значение, и республика по праву может им гордиться. И напомнил, что каждому важно помнить о своих корнях.

— Пока человек молод, он должен помнить, что язык и культура — это очень большое богатство, которое впоследствии нужно передать нашим детям, — говорит Зуферов.

Старообрядцы, Барби и матрешки

Недалеко от сцены развернулась ярмарка. На одном из прилавков — книги по исламу, руководство по чтению намаза. А рядом — прилавок старообрядцев. Места хватало всем. Здесь продавали и посуду, и кухонную утварь, и поделки, и игрушки, и одежду с этническими мотивами...

Подходим к одному из павильонов. Здесь самодельные мягкие игрушки. Среди них домовой, Баба-Яга, зайка, единорог, лошадка и другие зверушки и мистические существа. Стоят они от 800 рублей. На другой точке самодельные матрешки. Мастерицу, которая их изготавливает, зовут Людмила. Она окончила художественное училище. Людмила расписывает матрешек по уже готовым формам. Делает это она очень быстро — в день может сделать 3 штуки. Но на некоторые уходит и до нескольких дней. В зависимости от размера цены на матрешки разнятся от 250 рублей до 2,5—3 тысяч. А рядом — куклы Барби в татарской одежде. Людмила одевает их таким образом уже 5 лет. Занимается этим, потому что поняла, что у туристов, приезжающих в Татарстан, есть запрос на товары с национальным колоритом...

1 / 38 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов