«Кола» от «Волжанки», «Фанта» от «Букета Чувашии»: татарстанцам замещают бренды

С уходом западных игроков для российских производителей пива, соков и воды открылось новое окно возможностей

С тех пор, как компании PepsiCo и Coca-Cola заявили о прекращении деятельности в России, отечественные производители напитков включились в борьбу за освободившуюся нишу на рынке и стали выпускать аналоги популярных импортных газировок. Тем более что завозить оригинальную продукцию в нашу страну, даже через Казахстан, правообладатели марок запретили. Так, в эти дни начали розлив «Колы» и «Фанты» на заводе «Букет Чувашии», и если коммерческие риски оправдаются, холдинг может подключить к эксперименту и свое челнинское предприятие «Булгарпиво». «Раньше никто не связывался, так как международные гиганты давили сильным маркетингом, а теперь продажи растут как на дрожжах», — поделились с «Реальным временем» оптимистичным настроем и на ульяновском предприятии «Волжанка», где тоже реализуют свою «Колу». Впрочем, эксперты сомневаются, что в России смогут воспроизвести аутентичный вкус напитков.

«Кола» от чувашских пивоваров

Чувашские пивовары предприняли попытку выйти на опустевший рынок популярных газированных напитков, чью емкость несколько десятилетий занимали американские компании Coca-Cola и PepsiCo, которые вынуждены были уйти из-за международной санкционной политики против России. Занять освободившиеся полки решила пивоваренная компания «Букет Чувашии» депутата регионального парламента Олега Мешкова.

На заводе в Чебоксарах начался разлив новых безалкогольных напитков со вкусам «Фанты» и «Колы». Продукция уже появилась в некоторых торговых сетях и магазинах города. Кроме того, компания планирует поставлять напитки в другие регионы Поволжья.

В Минсельхозе Чувашии корреспонденту «Реального времени» сообщили, что пока идет тестовый розлив газированных напитков, поэтому объемы производства не определены. По словам чиновников, дальнейшая реализация продукции будет зависеть от того, насколько успешными окажутся продажи напитков в розничных сетях.

В географию поставок включили и Татарстан, как одого из крупных потребителей газированных напитков. Информацию об этом подтвердил «Реальному времени» глава Пивной ассоциации республики Ринат Акчурин.

— Да, производство развернуто в Чувашии, а отгрузка будет проходить и в Татарстане, поставки налажены, — уточнил он, добавив, что челнинский завод «Булгарпиво», который входит в холдинг «Букет Чувашии», в эксперименте пока не участвует, — Обычно пивовары занимаются выпуском безалкогольного пива, кваса. «Булгарпиво» продолжит производить классический ассортимент напитков — пиво и квас.

О том, как в автограде отнеслись к идее наладить производство «Фанты» и «Колы», он не стал говорить. Но допустил, что татарстанский пивоваренный завод может заняться освоением выпуска этой продукции после того, как эксперимент «обкатают» в Чебоксарах.

— Если это хорошо пойдет в Чувашии, тогда почему бы не производить в Татарстане. Вполне возможно, но это дело времени, — полагает Акчурин.



«Наверное, это подделка», или Чего боятся наши пивовары

Сомнения татарстанских пивоваров связаны с тем, что воспроизвести аутентичный вкус «Колы» и «Фанты» вряд ли получится, а массовый покупатель будет относиться к отечественным аналогам скептически. «Действительно, мы видим, что с уходом иностранных компаний рынок популярных газированных напитков очистился. На прилавках остались остатки, или то, что привезено из Казахстана. Фактически полки действительно опустели. И тот, кто проворнее, решил рискнуть войти в опустевшее пространство. Эта тема интересная», — соглашается глава ассоциации.

Но в этом деле есть и подвохи. По мнению Рината Акчурина, коммерческие риски при реализации российских аналогов западных брендов связаны с тем, что можно «не попасть» в потребительские предпочтения.



Воспроизвести вкус Coca-Cola и Fanta вряд ли получится, а к аналогам покупатель может отнестись скептически. Фото: Кристина Сергеева/realnoevremya.ru

— Здесь есть очень своеобразный риск, потому что наш потребитель избалован. Во–первых, он обязательно будет сравнивать с аутентичным продуктом. Ну вот стоит на полке бутылка с названием «Кола». Что будете думать? Ну вот, наверное, подделка. И, наверное, не рискнете брать. И даже если вы купили, то все равно будете сравнивать с оригинальным напитком. Во-вторых, свободному продвижению продукции могут препятствовать поставки из Казахстана, где сохранилось производство оригинальных напитков. И покупатель решит взять казахстанскую Coca-Cola, — перечислил основные трудности Акчурин.

Впрочем, компания PepsiCo уже запретила поставлять свою продукцию в Россию даже через Казахстан.

Кто вытеснил американскую Coca-Cola с полки



В марте 2022 года американская корпорация Coca-Cola прекратила производство газированных напитков под своим брендом в России. Официальное сообщение было опубликовано на сайте компании. В заявлении говорилось, что клиенты дистрибьютора в России сейчас находятся в процессе распродажи остатков продукции, а когда запасы закончатся — производить и продавать новые не будут.

Кроме Coca-Cola компания выпускала напитки под другими брендами: Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, воду BonAqua. В России у американской компании работало 10 заводов в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Ростовской области, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке. В первые месяцы после заявления компании ее продукцию еще можно было встретить в продаже, сейчас остатки подходят к концу.

Освободившиеся полки магазинов заняли российские производители, которые оперативно наладили выпуск аналогов, скопировав даже внешний вид импортных напитков. Недавно исследовательская компания NielsenIQ сообщила, что в российских торговых сетях стало больше напитков со вкусом «Колы».

В российских торговых сетях стало больше напитков со вкусом «Колы». Фото: realnoevremya.ru

Вместо прежних 169 марок в торговле появилось 186 брендов. Причем, расчеты велись по товарным позициям, у которых были «не нулевые продажи», отметили аналитики.

Одной из первых освоила это производство пивоваренная компания «Очаково», которая в мае выпустила свои аналоги зарубежных брендов — CoolCola, Fancy и Street. Следом подмосковный производитель безалкогольных напитков «Черноголовка» объявил, что собирается занять 50% российского рынка, объем которого приближается к $9 млрд. Чтобы удовлетворить растущий спрос, компания строит завод «Аквалайф» в Подмосковье стоимостью 3 млрд рублей. Первый этап строительства планируют завершить в марте 2023 г.

Одной из первых освоила это производство пивоваренная компания «Очаково», которая в мае выпустила свои аналоги зарубежных брендов — CoolCola, Fancy и Street. Фото: rehily.com

«Coca-Cоla устанавливала холодильники чуть ли не в каждом подвале»

— Раньше никто с ней [Coca-Cola] не связывался, так как международные гиганты давили сильным маркетингом. Иностранный производитель давал существенные скидки, устанавливал холодильники чуть ли не в каждом подвале, заваливали оборудованием и прочими привилегиями. Большие деньги вкладывались в повышение мотивации продавцов и расширение каналов продаж. Поэтому никто и не старался ввязываться в эту гонку, так как знали, что заведомо проиграют, — объясняют активность российских игроков в ульяновском предприятии по выпуску минеральной и питьевой воды «Волжанка», — Основные производители стояли в стороне, прекрасно понимая, что ввязываться в битву гигантов нет смысла.

В отличие от российских пивоваров ульяновская «Волжанка» начала выпуск аналога «Колы» еще 3 года назад. По словам представителя компании, за это время покупатель успел изучить продукт, а с уходом зарубежных брендов объемы его продаж существенно выросли.

Российские компании не спешат наращивать объемы производства «Колы» и «Фанты». Фото: Антон Журавлев

Тем не менее российские компании не спешат наращивать объемы производства «Колы» и «Фанты». Осторожность пивоваров связана с тем, что американские корпорации «на самом деле не ушли, а делают вид, что ушли», объясняют участники рынка:

— У них появилась другая торговая марка. Но ее видно. Бутылка немного другая, пробка — другая, все стало бюджетнее выглядеть, — говорят собеседники издания, — Изначально компания собиралась полностью продать весь свой бизнес в стране и фирменные заводы, после чего уйти из страны, но затем изменила свое решение. Так, было принято решение о продаже всего бизнеса местной российской компании, однако по факту компания по-прежнему владеет своими предприятиями на территории России.