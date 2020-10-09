Акчурин Ринат Касимович

Общая информация

Образование

1993 г. — окончил Азербайджанский государственный экономический институт.

2004 г. — окончил Казанский юридический институт МВД России.

Трудовая деятельность

1988-1990 г.г. — военная срочная служба в г. Дубна Московская область

1993-1995 г.г. — руководителем кружка Центра творчества детей в г. Баку

1995-1997 г.г. — бухгалтер малого предприятия по производству пива и пивной тары «Зяхмат»

1997 г. — служба в органах внутренних дел, от должности оперуполномоченного по борьбе с экономическими преступлениями Вахитовского РУВД г. Казани до заместителя начальника Управления ЭБиПК МВД по Республике Татарстан — начальника отдела организации агентурно-оперативной работы Управления ЭБиПК МВД по Республике Татарстан.

С 2018 г. — руководитель общественной организации «Пивная ассоциация Республики Татарстан».

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