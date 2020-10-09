Акчурин Ринат Касимович
Общая информация
Образование
1993 г. — окончил Азербайджанский государственный экономический институт.
2004 г. — окончил Казанский юридический институт МВД России.
Трудовая деятельность
1988-1990 г.г. — военная срочная служба в г. Дубна Московская область
1993-1995 г.г. — руководителем кружка Центра творчества детей в г. Баку
1995-1997 г.г. — бухгалтер малого предприятия по производству пива и пивной тары «Зяхмат»
1997 г. — служба в органах внутренних дел, от должности оперуполномоченного по борьбе с экономическими преступлениями Вахитовского РУВД г. Казани до заместителя начальника Управления ЭБиПК МВД по Республике Татарстан — начальника отдела организации агентурно-оперативной работы Управления ЭБиПК МВД по Республике Татарстан.
С 2018 г. — руководитель общественной организации «Пивная ассоциация Республики Татарстан».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, ул Университетская, 22
Дата последнего обновления: 09.10.2020