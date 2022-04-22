«Я был наемным работником»: арестованный Семыкин о своей вине и заработке в Finiko

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова

Вахитовский суд Казани отправил в СИЗО до 20 июня бывшего куратора сайта и службы технической поддержки проекта Finiko Антона Семыкина. Он утверждает — лишь оказывал ИП Доронину консультационные услуги: «По договору моя команда из восьми человек получала 3 миллиона раз в полгода. В мае 2021-го я работу прекратил», — говорит обвиняемый.



Отвечая на вопрос «Реального времени», фигурант признался, что и сам инвестировал свои средства, но называть размер потерь и прибылей не стал. Сказал — не помнит.

«На тот момент, когда я этим занимался, все получали то, что хотели, я не знал, что эта деятельность вредит людям», — уверяет обвиняемый.

Как уточнил в ходе заседания адвокат Руслан Ашрафуллин, до задержания Семыкин дважды допрашивался в качестве свидетеля по делу — в декабре 2021-го и феврале 2022-го. По мнению защиты, это доказывает — скрываться его клиент не планировал.

Приводим расшифровку разговора корреспондента «Реального времени» и других журналистов с Семыкиным:

— Вы считаете Finiko преступной организацией?

— В текущий момент, исходя из того, что появились потерпевшие, я считаю, что деятельность была незаконной.

— Когда вы с ними сотрудничали, то понимали, с кем вы имеете дело?

— Когда я работал, все люди получали то, что ожидали, ровно до того момента, как я прекратил там сотрудничество.

— Раз вы уже поняли, что незаконная деятельность, каково ваше присутствие здесь? Могли бы иначе или нет?

— Если бы я знал, что она была незаконная, то я бы в этом не участвовал. Но узнал я об этом слишком поздно, когда появились потерпевшие. Вот за этот период, когда я работал, не было ни одной жалобы или потерпевшего.

— Вы сами были вкладчиком?

— Я был клиентом до того, как начал сотрудничать.

— Вы потеряли деньги?

— Ну считается, что да.

— Сколько?

— Сумму не вспомню.

— А сколько заработали вы в этом проекте как наемный работник? Зарплата фиксированная была?

— У меня был договор, я как частная организация, подрядная, обслуживающая другую компанию.

— А с кем был договор?

— С ИП Дорониным.



Ранее по ходатайству защиты на заседании приобщили к материалам дела документы о двух перенесенных Семыкиным операциях. В апреле ему вырезали аппендицит и удалили три зуба с наложением швов.

Показания Семыкина следователь Григорий Антонов сегодня оценил как противодействие следствию, обвиняя фигуранта в том, что он выгораживает себя и других, включая беглых партнеров Кирилла Доронина.

На процессе выяснилось, обвинение всем фигурантам дела, а таковых уже более двух десятков (включая трех беглых — Зыгмунтовича и Сабировых) пока предъявлено по нанесению ущерба тысяче потерпевших на общую сумму 250 миллионов рублей. Такое же обвинение по сумме ущерба ранее фигурировало у Доронина. По данным источников «Реального времени», в ближайшее время эта цифра моет вырасти до 1 млрд рублей. Однако это не предел. Накануне в сообщении официального представителя МВД РФ Ирины Волк прозвучала информация о пяти тысячах заявителей и предварительном ущербе свыше 5 млрд рублей.