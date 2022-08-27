Эволюция Фауста и другие книги о сделке с дьяволом

Фауст как персонаж давно вышел за рамки одного произведения, а его образ в мировой литературе получил новые воплощения в зависимости от времени, в котором жил автор

Фото: Никита Коновальцев

Наравне с Прометеем, Гамлетом, Дон Кихотом и Дон Жуаном, Фауст из героя книги превратился в архетип, породивший «клонов» в разных эпохах. Фауст XIX века сильно отличается от его версии XX века, которая, в свою очередь, претерпевает изменения для Фауста в произведениях авторов XXI века. Неизменно остается только желание познать и получить больше, а также сделка с дьяволом.



А был ли Фауст

Долгое время историки предполагали, что Фауст — это вымышленный персонаж. Такое мнение сложилось из-за огромного количества мифов и легенд, которые рассказывали об алхимике, заключившем сделку с дьяволом. Но в 1683 году немецкий лютеранский богослов и церковный историк Иоганн Георг Нейман подтвердил существование реального Фауста, найдя отсылки к нему в различных исторических документах.

Немецкий алхимик Иоганн Георг Фауст действительно существовал, но ряд фактов из его жизни вызывают споры. К примеру, у него два предполагаемых года рождения — 1466-й и 1480-й, два зарегистрированных имени — Иоганн и Георг, два места рождения — Книтлинген и Гейдельберг. Записи о странствующем маге Георге Фаусте датированы 1505—1515 годами, а Иоганн Фауст перемещался по Германии в 1530-х годах.

Фауст учился богословию в Гейдельбергском университете и изучал магию в университете Кракова. В 1506 году он появился в Гельнхаузене, где исполнял магические трюки и зачитывал гороскопы. В 1513 году Фауст прибыл в Эрфурт как хиромант. В одной из гостиниц города он хвастался, что обладает невероятной магической силой. По одной из легенд, там же Фауст читал лекции о Гомере для студентов Эрфуртского университета. Якобы во время своих выступлений он придумывал несуществующие произведения античного автора.

Францисканский монах Клинге обвинил Фауста в богохульстве и предложил покаяться. Последний отказался и признался, что заключил сделку с дьяволом, которому доверяет больше, чем Богу. За это Клинге изгнал Фауста из Эрфурта. После этого алхимик продолжил свои путешествия по Южной Германии, где он появлялся как врач, доктор философии, маг и астролог. Но куда бы он ни прибыл, везде его обвиняли в мошенничестве.

Богослов Иоганн Гаст писал в своих заметках, что лично встречался с Фаустом в Базеле. Он всегда путешествовал на лошади в сопровождении собаки, которая иногда приобретала человеческий облик и прислуживала своему хозяину.

Фауст умер, предположительно, в 1540 или 1541 году в Штауфен-им-Брайсгау от взрыва во время занятий алхимией. Говорят, что его тело было сильно изуродовано. Люди сочли, что так дьявол забрал Фауста к себе.

Как Фауст появился в литературе

Первые упоминания о Фаусте в литературе появились в 1587 году. Немецкий печатник Иоганн Шпис опубликовал анонимную «Историю о докторе Иоганне Фаусте, знаменитом чародее и чернокнижнике». В ней он описал, как Фауст стал врачом, усердно занимался богословием, а потом увлекся магией и попал в ад. Естественно, героя порицали и осуждали по всей строгости христианской морали.

Этот труд привлек внимание драматурга елизаветинской эпохи Кристофера Марлоу, который взял его за основу своей драмы «Трагическая история доктора Фауста». Пьеса Марлоу достигла Германии только в XVII веке и со временем превратила Фауста в комического персонажа, ослепленного желаниями. А в начале XVIII века в Германии появляется анонимная книга «Фауст», где главный герой сильно модернизирован.

Новая версия представляет Иоганна Фауста как сына крестьянина. В Виттенберге он изучает богословие, медицину, астрологию и «другие магические искусства». Безграничное стремление к знаниям толкает мужчину на встречу с дьяволом. Фауст вызывает его в лесу, тот появляется в одеянии францисканца и называет себя Мефистофелем. Они заключают сделку, по которой Фауст отдает свою душу в обмен на 24 года беззаботной жизни. Дьявол дарит ему слугу Вагнера и пуделя, которые сопровождают доктора во всех его приключениях.

Через 16 лет жизни, наполненной только удовольствиями, Фауст решает разорвать контракт. Но дьявол его отговаривает и посылает в качестве подарка прекрасную Елену Троянскую, которая родит Фаусту сына. Когда проходит 24 года с момента заключения сделки, появляется сатана и объявляет о предстоящей смерти Фауста этой ночью. Мужчина проводит последний ужин в кругу друзей и близких, а затем уходит в свои покои. Наутро его комнату находят всю в крови.

Эта версия легенды была популярна и в конце XVIII века. Именно тогда ее прочитал юный Иоганн Вольфганг фон Гете.

Как изменился Фауст у Гете

Иоганн Вольфганг фон Гете работал над своей философской драмой о Фаусте почти 60 лет. Первую часть он начал писать еще в конце XVIII века и закончил в 1806 году, опубликовал еще через два года и несколько раз переписывал. Именно здесь разворачиваются основные действия драмы: спор Мефистофеля с Богом, сделка Фауста с дьяволом, соблазнение юной Маргариты, ее беременность и смерть, а также поединок с Валентином.

Вторую часть Гете писал в период наполеоновских войн, когда вернулся в Веймар. Он закончил работу над «Фаустом» незадолго до смерти с указанием опубликовать труд после его кончины. Эта часть произведения представляет собой философско-этические отрывки, в которых много зашифрованных писателем символов и отсылок. Считается, что во второй части Фауст выступил альтер эго писателя.

Фауст у Гете существенно отличается от своих предшественников. Если предыдущие воплощения искали выгоду в сделке с дьяволом, то тут герой был одержим познанием. Важно отметить, что это первое произведение, в котором именно дьявол предлагает сделку, а не Фауст, как было раньше. Воображению Гете принадлежит и история взаимоотношений Фауста с Маргаритой, она же Гретхен.

Что такое фаустианский сюжет

Гетевский Фауст, превратившись в архетип, приобрел большую популярность среди писателей разных времен. А фаустовской сделкой начали обозначать ситуации, в которых персонаж буквально или метафорически заключал договор с дьяволом. Он получал нечто желаемое или привлекательное в обмен на что-то ценное. Но со временем всегда сожалел о своем решении, поскольку оказывался в «проигрыше».

В фаустианском сюжете главный герой, как правило, интеллектуал, который настроен пренебрежительно к обществу или находит его скучным. Компанию новым Фаустам составляют Маргариты, которые всегда оказываются невинными жертвами. Мефистофель же может быть влиятельным человеком или большой системой и государством. Воплощения новых гетевских героев зависят от мировоззрения автора и исторического контекста, который он описывает.

Проследить эволюцию Фауста можно по произведениям, в основе которых лежит фаустианский сюжет и которые появились после публикации книги Гете.

Что читать

Чарльз Роберт Метьюрин «Мельмот Скиталец» (1820), «Иностранка»

Роман Метьюрина рассказывает о судьбе ирландского дворянина Джона Мельмота, который жил в XVII веке. Он приезжает к умирающему дяде и находит в завещании пожелание уничтожить некую старинную рукопись. С этого начинаются трагические события, когда Мельмот продает душу дьяволу в обмен на дар всеведения, предвидения и долголетия. Дар, который становится для него проклятием.

Оскар Уайльд «Портрет Дориана Грея» (1890), «Эксмо»

Молодой Дориан Грей заключает метафорическую сделку с дьяволом, согласно которой ему гарантирована вечная молодость. В роли Мефистофеля выступает лорд Генри Уоттон, гедонист, который презирает викторианские ценности. Дориан Грей влюбляется в молодую актрису Сибиллу, а затем бросает ее. В результате девушка кончает жизнь самоубийством. Как в классическом фаустианском произведении, главный герой решает разорвать сделку и платит за это жизнью.

Валерий Брюсов «Огненный ангел» (1908), RUGRAM

Действие романа происходит в Рейнской области Германии в XVI веке, как раз тогда, когда жил Иоганн Георг Фауст. Возвращаясь из немецкой колонии на территории современной Венесуэлы, Рупрехт встречает красавицу Ренату, которая одержима демоном. Она втягивает его в изучении демонологии, знакомит с доктором Фаустом и Мефистофелем. Затем Ренате является огненный ангел, указывает на ее порочную жизнь и наставляет на путь истинный. Кроме фаустианского сюжета, в основу романа легли отношения Брюсова с Ниной Петровской, которая не могла выбрать между ним, мужем и поэтом Андреем Белым.

Клаус Манн «Мефистофель. История одной карьеры» (1936), «ТЕКСТ»

Это самый известный роман Клауса Манна. В нем рассказана история преуспевающего актера, режиссера и интенданта театра Хендрика Хефгена. Он идет на сделку с совестью ради карьеры, денег и положения в обществе. Хефген начинает сотрудничать с нацистами и становится соучастником их преступлений. Это роман об отношениях творческой личности с властью.

Томас Манн «Доктор Фаустус» (1947), «АСТ»

Главный герой — немецкий композитор Адриан Леверкюн. Роман охватывает события с раннего детства до скоропостижной смерти героя. Леверкюн выстраивают свою жизнь согласно немецким мифам и легендам о Фаусте. Душу героя наполняют демоны, и он движется к судному дню. Параллельно с этим немецкое общество берет курс на нацизм. «Доктор Фаустус» — это видение Манна немецкой культуры в период Второй мировой войны.

Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита» (1967), «Эксмо»

Пожалуй, самое известное произведение в мировой литературе с фаустианским сюжетом. Мастер здесь Фауст, Маргарита — Гретхен, а Мефистофель — Воланд. Кстати, эпиграфом к роману «Мастер и Маргарита» стали слова Мефистофеля из «Фауста» Гете: «Я — часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо».

Владимир Орлов «Альтист Данилов» (1980), «Азбука»

Владимир Алексеевич Данилов — музыкант и демон по отцовской линии. Причем демон на договоре, которого прикрепили работать с останкинскими домовыми, что является большим унижением. С Даниловым происходят загадочные приключения на фоне Москвы 1970-х годов, а в конце он попадает на суд, где разбирается вся его жизнь. Роман написан в жанре «фантастического реализма», когда основная часть произведения выглядит реальной, но в нее вплетены демонические элементы.

Терри Пратчетт «Эрик» (1990), «Эксмо»

Это детская книга в жанре юмористического фэнтези. Она входит в цикл «Плоский мир» и рассказывает о волшебнике Ринсвинде, которого призвал начинающий демонолог Эрик. Теперь волшебник обязан исполнить три желания Эрика: стать властелином мира, встретить самую красивую женщину и жить вечно. В этой повести фаустианский сюжет переплетается с «Илиадой» Гомера и «Божественной комедией» Данте.

Линор Горалик «Агата возвращается домой» (2008), Livebook

«Агата возвращается домой» — это сказка-притча для детей и взрослых. В ней поднимаются вечные темы противостояния Добра и Зла и морального выбора, который встает перед каждым из нас. Агата поймала бесенка, который утащил ее в стеклянный лес. Чтобы вернуться домой, девочке самой нужно ответить на сложные вопросы и постараться быть хорошей, даже если это плохо получается.

Ольга Паволга, Михаил Перловский «Стеклобой» (2018), Livebook

Митя Романов — историк из Санкт-Петербурга. Однажды он находит информацию о мелком жулике, который после посещения города Малые Вишеры моментально становится классиком русской литературы. Романов отправляется туда же, чтобы узнать подробности столь резкого карьерного взлета, а также испытать чудодейственное влияние города на себе. Ведь он может исполнить самое заветное желание, но по очень высокой цене.

Майкл Маршалл Смит «Ханна Грин и ее невыносимо обыденное существование» (2019), «Азбука»

Ханне Грин одиннадцать лет. Она едет в гости к дедушке в штат Вашингтон. Там девочка узнает, что ее дедушка работает инженером у дьявола. Он занимается ремонтом Машины жертвоприношений. Без нее все мировое зло попадает не в ад, а начинает заполнять наш мир. Выясняется, что без помощи Ханны и невезучего беса Дьявол и дедушка никак не смогут починить эту Машину.



Екатерина Петрова, иллюстрации Никиты Коновальцева