«Синтез» под флагом сборной Татарстана выиграл Спартакиаду сильнейших

Ватерпольная сборная Татарстана, составленная из игроков «Синтеза», стала победителем Спартакиады сильнейших в командных игровых видах спорта. Спортивная редакция «Реального времени» анализирует итоги турнира в водном поло, неожиданно получившегося очень любопытным.

Приятные воспоминания



Сборная Татарстана выиграла первый турнир Спартакиады сильнейших. В финале была обыграна сборная Москвы — 9:5. «Хозяева воды», поскольку весь турнир проходил в Москве, тоже не могут чувствовать себя в накладе, поскольку сотворили главную сенсацию, разгромив в полуфинале Волгоград. Эта команда скрасила горечь поражения, став в итоге третьей и обыграв в конце матча за бронзовые медали Санкт-Петербург. Дружина главного тренера сборной Андрея Белофастова может записать себе в актив ничейное противостояние с Волгоградом на групповом этапе, когда им немного не хватило для того, чтобы довести матч до итоговой победы. Плюс победа над Астраханью, которой Питер уступал в прошлом сезоне. Что касается победителей, то, помимо этого радостного события, стоит отметить то, как была достигнута эта победа. Дело в том, что татарстанцы в лучших традициях казанского водного поло выступали, опираясь на собственных воспитанников. Впервые за долгое время воспитанников Казани в «Синтезе» было больше: Чирков и Сергеев, Латыпов и Зиннуров, Пронин и Ярлыченко (Васильев), Аухадеев и Махиянов. Иными словами, многим командам будет что вспомнить приятного по итогам первого спартакиадного старта.

В финале была обыграна сборная Москвы — 9:5. Фото vk.com/sintez_kazan_official

Все познается в сравнении

Причем сравнения можно делать в двух плоскостях, по отношению к другим и к себе. И вот по обоим критериям ватерпольный турнир стал однозначно лучшим игровым командным видом спорта на Спартакиаде сильнейших. Во многом это не его заслуга, а промахи в организации стартов в других видах спорта либо ошибки на уровне организаторов. Самый яркий косяк — это турнир регбистов, где сборная Татарстана уступила в четвертьфинале Красноярску. Это если говорить о спортивных итогах, а ведь будут еще и «околоспортивные» в виде травм, повреждений, мышечной усталости и прочего, что придется «зализывать» в ближайшие дни.

Для понимания, в регби чемпионаты страны в самом разгаре, начали с семерки, затем перешли на классическую 15, и тут снова семерка, но уже в рамках Спартакиады. Кто-то задумался, как скажется «лишний» турнир на здоровье спортсменов? Регби такой вид спорта, что Кубок мира проходит два месяца, когда футбол на чемпионате мира растягивается на месяц, а все остальные игровые виды спорта укладываются в две недели. Нагрузка на организм плюс травматизм в регби зашкаливает, в чем можно было легко убедиться этим летом, когда на два уик-энда пришлись последовательно матчи «Стрелы» и «Рубина». Разница разительная, там, где футболисты валятся на газон при первом касании, регбисты только почесываются. Но почему-то футбол не включили в программу Спартакиады, а регби — добро пожаловать. У меня только одно объяснение: это Спартакиада сильнейших, а не нежнейших.

Но, увы, и не всегда «сильнейших». К примеру, в мужском баскетболе составы команд-участниц уровня Лиги ВТБ выглядели слабо. Сборная Москвы полностью составлена из игроков команды МВА, там нет ни единого армейца. В Краснодаре нет никого старше 23 лет, в Питере нет никого старше 20, а одному так и вовсе 15. В итоге до полуфинала дошел Башкортостан, в четвертьфинале играла Удмуртия (с воспитанником казанского баскетбола Андреем Матеюнасом в составе), разгромившая в группе Татарстан, который вообще выглядел убого. Вот к чему привела многолетняя ставка на заезжих молодцов, про которых Косой из «Джентльменов удачи» говорил, что на «первом же скачке расколются». Так и получилось, эти нехорошие люди предали нас при первой возможности. А сильными россиянами заменить их не захотели, по всей видимости, потому что премиальные (400 тысяч за первое место, 300 и 150 за второе и третье) не стимулируют немногочисленных топ-баскетболистов России.

В мужском волейболе составы собрали сильнейшие, все как положено, только вот количество команд — восемь — было минимальным из всех игровых видов спорта. В хоккее на траве — грусть, печаль, установившаяся сразу после развала Советского Союза. Правда, Спартакиада сильнейших позволила травяным хоккеистам стать пионерами в российском спорте, заявив на мужской и женский турниры сборные Крыма. Правда, настораживали счета, с которыми гости проигрывали фаворитам, в частности мужская команда уступила Татарстану — 0:47. Но в целом можно констатировать: Крым — наш, теперь уже и спортивный.

В мужском волейболе составы собрали сильнейшие, все как положено, только вот количество команд — восемь — было минимальным. Фото minsport.tatarstan.ru

Составы порадовали наличием известных игроков



Кстати, нахождение на периферии зрительского внимания позволяет в отдельных видах спорта играть уроженцам Украины. Уроженец Харькова Вячеслав Красильник выступал за сборную Украины до 2015 года включительно, а сейчас он самый заметный (рост 208 см) игрок казанской «Стрелы». В хоккее на траве за Москву выступает экс-лидер сборной Украины Богдана Садовая, уроженка Сум, которая сменила спортивное гражданство только в 2015 году.



Был воспитанник украинского спорта и в турнире водного поло, это Владислав Мужичук из сборной Краснодарского края. В России он играл в Волгограде и Санкт-Петербурге, а сейчас усилил Краснодар, выделяясь в составе команды наряду с местным воспитанником Мано Шония из Туапсе, которую тренирует бывший игрок «Синтеза» Александр Шеферов. Увы, еще один известный воспитанник Илья Кригин был заявлен за сборную Москвы, поскольку играет за ЦОП Москомспорта.

Выступал воспитанник молдавского ватерпола Лауренциу Процик в составе команды Московской области, давно уже собирающей сливки постсоветского водного поло в команды своих школ Рузы и Чехова. Усиление в межсезонье есть у «Балтики» в лице экс-«синтезовца» Игоря Плискевича. Воспитанник астраханского водного поло в последнее время выступал в Европе. Два интересных новичка у сборной Москвы: экс-игроки «Синтеза» Александр Миронов, выступавший в последнее время в европейских клубах, а также Кирилл Новоксенов, закончивший карьеру и выступающий сейчас в чемпионате любительского водного поло за команду «Олимп». Кстати, Новоксенов стал автором первого гола сборной Москвы на турнире и лучшим бомбардиром всего турнира, забросив 26 мячей. Будь это в футболе с его навязшей на зубах темой «Медиалиги», этот факт живописали бы во многих профильных СМИ. Но здесь тишина, поскольку это Спартакиада сильнейших, а не футбол болтливых.

Уроженец Харькова Вячеслав Красильник выступал за сборную Украины до 2015 года включительно, а сейчас он самый заметный (рост 208 см) игрок казанской «Стрелы». Фото strelarugby.ru

Спасибо любительскому водному поло

Можно отметить, что в России существует множество любительских лиг, но только в водном поло, в отличие от баскетбола, волейбола, регби, привлекли к соревнованиям представителей любительского спорта. Возвращаясь к составам, в любительском «Олимпе» Новоксенов играл вместе с Наимом Хамиди. Ранее этот голкипер защищал ворота сборной Азербайджана на первых Европейских играх 2015 года, где играл еще и Иван Черепанов, а на Спартакиаде этот дуэт защищал цвета сборной Челябинской области. Как и недавний волгоградец Сергей Мерш, любопытные комментарии которого можно было прочесть во время прямых трансляций, и два опытнейших мастера Петр Маркоч и Никита Янков. Янков, кстати, защищает цвета «Прайда». В любительском чемпионате есть целый ряд команд, где выступают очень сильные ватерполисты прошлого, такие как «Буревестник», «Каскад» и вышеназванные «Олимп», «Прайд». Причем Новоксенов, который 1985 года рождения, как и Янков — 1986 года, не такие уж и ветераны, поскольку казанец Сергей Лисунов — ровесник Янкова. А ветеран астраханского водного поло Эрик Хачатурян всего лишь на год моложе этого дуэта. Кстати, до нынешнего сезона ворота этой команды защищал 39-летний Антон Антонов, который сейчас вошел в тренерский штаб команды «Динамо-СШОР».

Челябинск, воспитавший Новоксенова, выступающего за Москву Льва Магомаева, играющего за Волгоград Андрюкова, привлек целый ряд игроков, широко известных в узких кругах. Это и Руслан Басыров, игравший ранее в Астрахани, Виталий Гусев и Дамир Нажмутдинов защищали цвета чеховского «Штурм-2002». Андрей Сурняев известен своей яркой игрой в любительском чемпионате России, где он защищает цвета одного из фаворитов, команды «Олимп». Ну и нельзя не упомянуть голкипера команды Юрия Мазилкина, дебютировавшего на Спартакиаде в 54 (!) года.

Красноярск также выставил на Спартакиаду представителей любительского водного поло, в частности игроков местной команды «Титан», включая капитана Илью Ларионова, и игрока с редким для россиянина именем Сами Алхусейни. При этом красноярцы на самом деле предстали сборной, поскольку там были еще и воспитанники Абакана. Любопытно, что в женском турнире дополнительное внимание привлекала к себе столп сборной Московской области Николь-Жернесса Муиссу.

Красноярск также выставил на Спартакиаду представителей любительского водного поло, в частности игроков местной команды «Титан». Фото vk.com/fvp24krsk

Зачем организаторы гоняли комментатора?

Спартакиада сильнейших позволяла узнать о трансферных новостях межсезонья. Так, при просмотре трансляций удалось узнать еще и о том, что воспитанник казанского «Синтеза» Тимур Шайхутдинов перебрался в сербский «Шабац». В последние годы Тимур защищал цвета волгоградского «Спартака». Астрахань также потеряла воспитанника Казани Романа Усова, перешедшего в питерскую «Балтику». Вот и еще один плюс от Спартакиады сильнейших, которая позволила разобраться с текущими изменениями в составах команд Суперлиги. Спасибо комментатору матчей, которого, кстати, прогнали с рабочего места во время матча Красноярска и Челябинска. Гоняли то ли судьи игры, то ли организаторы, и выглядело это и смешно и грустно. Зачем представители российского водного поло пошли в спорт, пошли бы во внешнюю разведку, цены бы им там не было. Про водное поло итак вещают «полтора человека» на всю Россию, с него который сезон ведут отвратительные трансляции из Волгограда, у него нет своих историков, а потому про турниры водного поло в рамках Спартакиады СССР ничего не известно, так еще и работать не дают в моменте, когда к виду спорта приковано внимание чуть больше, чем всегда. На следующий день матч Волгограда и Челябинска проходил без конферанса, вернув водное поло в привычное состояние: тишь и гладь. Единственное замечание к представителям комментаторского цеха: на внутренних соревнованиях, работая на федерального зрителя, они не имеют права выражать свои предпочтения, а это было очевидно на матчах сборной Москвы.

Также огорчило отсутствие команд Крыма либо Севастополя. Последний представлял только известный судья Леонид Семко, а в городе наверняка можно было бы собрать боевитую дружину из бывших ватерполистов команды мастеров и нынешних воспитанников ДЮСШ. Но это из области ворчания по поводу того, что можно было бы исправить и поставить ватерпольному турниру Спартакиады сильнейших твердую пятерку.

Джаудат Абдуллин