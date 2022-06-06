СИБУР расторгнет контракт с турецкой компанией по строительству этиленового комплекса НКНХ
СИБУР решил расторгнуть контракт с ООО «Гемонт» (дочерняя компания турецкой Gemont) по строительству установки этилена ЭП-600 на ПАО «Нижнекамскнефтехим» из-за того, что подрядчик не сможет вести работы по графику. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя завода.
По его словам, данное решение принято с целью сохранения плановых сроков строительства, а расторжение контракта будет завершено в течение месяца. Он отметил, что в течение нескольких прошедших недель «Гемонт» передал дополнительный объем работ в пользу подрядных организаций из Татарстана и других регионов России.
В настоящее время к строительству ЭП-600 привлечены более 20 субподрядчиков из России.
25 января стало известно, что СИБУР изменит конфигурацию выпускаемой продукции строящегося этиленника «Нижнекамскнефтехима». Так, к планируемым 250 тысячам тонн ПСОН (полистирол общего назначения) добавится 100 тысяч тонн ПСВ (полистирол вспенивающийся). Это позволит покрыть быстрорастущие потребности российского строительного рынка.
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