«Куктау-20»: исследуем историю татарстанского кино. Часть 19-я. «Югалту»

Короткометражка Ильдара Ягафарова о родине, Казани и чужбине

Фото: Кадр из фильма

После «Күктау» Ильдар Ягафаров долгое время не снимал полнометражное кино. Но в 2012-м он представил 44-минутную картину «Югалту», в которой снял композитора Радика Салимова, сыгравшего роль одного из братьев, не только покинувшего родную деревню, но даже переехавшего в Петербург. В декабре 2015 года Ягафаров станет председателем союза кинематографистов РТ.

Жили три брата

Радик Салимов по фильму — Шамиль Зиганшин. Окончил Казанскую консерваторию, женился, живет в Питере в квартире с камином и высокими потолками, детей нет, пишет музыку к спектаклям, живет в долг. Иногда ночью его начинает сильно тянуть домой. Однажды ему звонит брат и сообщает, что пропал отец. Жена Катя не хочет его отпускать (к тому же семья Шамиля ее не приняла). Из четкого и строгого Петербурга композитор едет в заснеженный Бардымский район Пермской области, где Ягафаров сам родился.

У Шамиля два брата. Анвар (Ирек Хафизов) — учитель татарского языка, живет в родительском доме. Марсель (Марсель Тимофеев) — бизнесмен в городе. Они родные, но по факту чужие друг другу люди, абсолютно разные. Отец (Равиль Шарафиев) ненадолго пропадает из деревни, чтобы их сплотить.

Сценарий фильма писал Адель Хаиров, он старше Ягафарова на 8 лет, из поколения Мансура Гилязова, с которым Ягафаровым сейчас активно сотрудничает. Хаиров — русскоязычный писатель, сценарий фильма — двуязычный, так что автор экономно выдает реплики, формируя конфликт, который идет уже на выборе слов. Шамиль редко выдает что-то на татарском, как будто пробивается обратно к родному языку. Хотя говорить, отмечает герой, было не о чем.

Все градации татарского



По сути, три брата — это три вариации на тему идентичности. Сельский учитель, который видит, как деревня превращается в дачу. Говорящий по-татарски, но ставший горожанином средний Марсель. И взявший себе псевдоним Зигман Шамиль. Иногда, как это происходит с фильмами на национальную тематику, авторы уходят в патетику и нагнетают пафоса. Дальше в творчестве Ягафарова этого как будто становится больше.

При этом в фильме мало что происходит. Вот лес, вот могила матери, вот баня, вот алкоголь. Деревне как бы и нечего предложить бизнесмену и композитору.

На 30-й минуте появляется Равиль Шарафеев и все встает на свои места, потому что ему можно говорить громкие слова и поучать молодежь. На 35-й минуте Салимов достает расстроенный баян и начинает играет «Су буйлап» — и музыка решает все. Пусть в конце и не Шамиль едет в деревню, а братья и отец приезжают к нему.