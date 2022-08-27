Новости общества

06:05 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Видеоопрос: как вы оцениваете отдых в России?

00:00, 27.08.2022
Видеоопрос: как вы оцениваете отдых в России?
Фото: Ринат Назметдинов

В €21 млрд обойдется Европе запрет на въезд граждан России, заявил на этой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он также обратил внимание на проблему внутреннего туризма, призвав развивать «собственную инфраструктуру» и создавать условия для путешествий и отдыха в России. То, что все больше россиян в последние 2 года предпочитают отдыхать внутри страны, подтвердил и глава ВЦИОМ Валерий Федоров, но заметил, что несмотря на возросший спрос на услугу, «предложение еще не на том уровне, чтобы его удовлетворить».

— Многие провели это лето в России. Как вы или ваши знакомые оценили отдых внутри страны? — поинтересовались корреспонденты «Реального времени» у казанцев.

Елизавета Пуншева, видео Камиля Исмаилова
Общество Татарстан

Новости партнеров

 комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Новости общества

06:05 МСК Все новости
Новости раздела