Видеоопрос: как вы оцениваете отдых в России?
В €21 млрд обойдется Европе запрет на въезд граждан России, заявил на этой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он также обратил внимание на проблему внутреннего туризма, призвав развивать «собственную инфраструктуру» и создавать условия для путешествий и отдыха в России. То, что все больше россиян в последние 2 года предпочитают отдыхать внутри страны, подтвердил и глава ВЦИОМ Валерий Федоров, но заметил, что несмотря на возросший спрос на услугу, «предложение еще не на том уровне, чтобы его удовлетворить».
— Многие провели это лето в России. Как вы или ваши знакомые оценили отдых внутри страны? — поинтересовались корреспонденты «Реального времени» у казанцев.
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