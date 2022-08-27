Изнанка Казани: лесные болота и ржавые склады за торговым центром «Парк Хаус»

Фото: Максим Кокунин

Торговый центр «Парк Хаус» в Казани строили с 2004 по 2007 год. Он стал четвертым по счету моллом в Казани. Брендовые магазины, кинотеатр, детские парки развлечений, рестораны и фудкорт — прелести любого торгово-развлекательного комплекса. В 2019-м там обновили общественные зоны, в том числе фудкорт. «Парк Хаус» — неотъемлемая часть жизни казанцев. Однако мало кто заглядывал на задворки комплекса. Еще с парковки ТЦ виднеется зеленая зона — это лес, в котором обитает живность из Красной книги, а его топи напоминают сказочные болота из мультфильма «Шрек».

«Парк Хаус» — обычный торговый центр, построенный в середине нулевых. В 2017 году Atrium European Real Estate продали российские активы. В нашей стране у международного инвестора в недвижимость семь торговых комплексов «Парк Хаус», в том числе казанский. Новым владельцем сети стал родственник зампреда правительства Башкирии Ильшат Нигматуллин.

Фото: Максим Кокунин

Месторасположение «Парк Хауса» можно назвать удобным. Он находится на проспекте Хусаина Ямашева, рядом с парком Победы. Добраться до торгового центра несложно — рядом несколько остановок общественного транспорта, а парковка у входа достаточно вместительна.

Двухэтажный комплекс включает в себя один из двух гипермаркетов «Ашан» в Казани и несколько десятков магазинов разной направленности. Снаружи здание украшают панорамные окна. Однако если обойти его с тыла, вид открывается почти дикий.

Фото: Максим Кокунин

Позади торгового центра, рядом со служебным входом стоят старый ржавый трактор и такие же ржавые старые гаражи. Почему их не убрали с заднего двора комплекса и когда собираются убрать — остается загадкой.

Фото: Максим Кокунин

Прямо за задним двором находятся дикие заросли. От нашего ржавого трактора пролегает тропинка, ведущая в самую чащу.

Фото: Максим Кокунин

Эта болотистая местность включает в себя около 25 небольших мелководных озер. Они находятся в верхней части. В нижней части — территория озера Восточное. Комплекс выполняет крайне важную для природы функцию — дренаж.

Фото: Максим Кокунин

Кроме того, на озерах обитает богатая флора и фауна. Здесь массово гнездятся крайне редкие виды: кряквы, чирки, хохлатая чернеть. Даже птицы из Красной книги, такие как краснобрюхая жерлянка и камышница, находят пристанище на этих водах. А непрекращающиеся по весне соловьиные трели позволяют назвать рощу соловьиным раем.

Фото: Максим Кокунин

Место имеет еще и историческое значение — раньше здесь располагалось Кизическое болото, которому насчитывалось несколько тысяч лет. В начале XIX века на нем добывали торф, в то время являющийся основным источником дохода города.

Фото: Максим Кокунин

Однако на месте озерной чащи планируется построить новый парк на замену «Кырлаю», что может привести не только к уничтожению редких животных, но и к затоплению близлежащих домов. Казанские экологи негодуют: территория озер относится к особо охраняемым природным объектам.

Фото: Максим Кокунин

Новый парк займет площадь в 13 га — от «Парк Хауса» до парка Победы. Сроки его строительства еще неизвестны, они зависят от итога общественных обсуждений.

Фото: Максим Кокунин

Напомним, парк аттракционов «Кырлай» снесли этой весной. В мае там заложили первый камень в основание будущей Соборной мечети Казани. Работы пока не ведутся, хотя победители конкурса на разработку лучшего проекта определены.



Фото: Максим Кокунин

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