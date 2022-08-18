Сроки строительства нового парка «Кырлай» в Казани зависят от общественных обсуждений

Фото: Максим Платонов

Сроки реализации проекта по строительству нового детского парка в Казани, который заменит снесенный парк аттракционов «Кырлай», на сегодняшний день пока не определены. Для начала надо провести общественные обсуждения, рассказала руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова, отвечая на вопрос «Реального времени».

— Сроки реализации будут зависеть от того, как пройдут общественные обсуждения на уровне Казанской городской думы. То есть президент [Татарстана] поставил задачу Казанской городской думе провести эти обсуждения, чтобы специалисты разных уровней могли внести свои предложения. Безусловно, в этом будут задействованы эксперты градостроительной части, геодезии, экологии, все необходимые специалисты в этом направлении, которые будут обсуждать. И тогда уже, наверное, можно будет говорить о самом проекте, что это будет в плане наполненности, где это ляжет территориально, непосредственно сама территория, как логистика там будет, какие сроки реализации. Все по итогам этого обсуждения — будет живая и яркая, ясная картина, — объяснила представитель казанского Кремля.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

О том, что в Казани появится новый детский парк площадью в два «Кырлая», стало известно в начале этой недели. Он расположится в парке Победы. Под него отводят площадь в 13 га.

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил провести все необходимые геодезические исследования территории под строительство детского парка. Также он напомнил, что предварительно необходимо провести общественные обсуждения, привлечь к ним необходимо экспертов и специалистов.

Напомним, парк аттракционов «Кырлай» снесли этой весной. В мае там заложили первый камень в основание будущей Соборной мечети Казани. Работы пока не ведутся, хотя победители конкурса на разработку лучшего проекта определены.



Парк Победы предполагался как новая площадка для парка аттракционов. В июле сообщалось, что новое место пока не выбрано.



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Татьяна Демина