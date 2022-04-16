Казанские экологи отказались жертвовать «соловьиным раем» за «Парк Хаусом» ради парка аттракционов

Экологи и горожане вступились за «водно-болотный комплекс с краснокнижными обитателями»

В Казани ищут новые участки для парка аттракционов, поскольку на месте «Кырлая» возведут Соборную мечеть. Власти рассматривают разные варианты и один из них уже озвучили — территория за торговым центром «Парк Хаус» и парком Победы на проспекте Ямашева. Однако, как выяснило «Реальное время», против выбора этой площадки активно выступают экологи, архитекторы и местные жители. Это особо охраняемая природная территория местного значения, а водно-болотный комплекс стал местом обитания и гнездования краснокнижных птиц, предупреждают специалисты. Кроме того, по их словам, в случае засыпки болот подвалы ближайших домов будет затапливать. Эксперты также сомневаются в уместности соседства шумного развлекательного центра под открытым небом с мемориальной зоной парка Победы.

Мэрия: обсуждаются различные варианты

В Казани выбирают площадку, куда перенесут парк развлечений «Кырлай», на месте которого возведут Соборную мечеть. Строительство культового сооружения начнется уже осенью этого года, сам храм будет рассчитан на 10 тысяч человек.

Один из предполагаемых вариантов размещения парка аттракционов — территория за торговым центром «Парк Хаус» и парком Победы на проспекте Ямашева.

— Что касается переноса парка «Кырлай», то сейчас рассматривается ряд площадок. В том числе и на территории за торговым центром «Парк Хаус». Пока конкретного решения нет. Я думаю, что в ближайшее время его озвучат, — заявлял министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин в начале апреля.

В ответ на запрос «Реального времени» о размещении будущего развлекательного парка в этой локации, в пресс-службе мэрии Казани сообщили, что еще не определились с выбором площадки:

— Ранее мы сообщали о том, что парк аттракционов в Казани планируется разместить на новой территории. Однако в настоящее время решение о месторасположении не принято. Обсуждаются различные варианты, в том числе и территория между парком Победы и ТЦ «Парк Хаус», — пояснили в исполкоме города.

«Пока конкретного решения нет. Я думаю, что в ближайшее время его озвучат», — заявлял Марат Айзатуллин в начале апреля. Фото: tatarstan.ru

«В мемориальном парке совсем другая атмосфера»

Завкафедрой градостроительства и планировки сельских населенных мест КГАСУ Александр Дембич заявил «Реальному времени», что площадь между парком Победы и ТЦ «Парк Хаус» может быть использована для строительства парка аттракционов только после реорганизации территории, подсыпки уплотненным грунтом и организации дренажной системы.

— Тем более парковый объект — это не высотные здания с большой нагрузкой на грунт. Когда на насыпном грунте строят капитальный объект — это одно дело, а когда парковый объект — особых проблем в этой части возникнуть не должно, — считает он.

По словам Дембича, часть парка Победы за «Парк Хаусом» или ближе к нему практически не используется, пустует. Работает лишь та, где создан мемориальный комплекс.

— Наверное, там бы мог разместиться и парк аттракционов. Но, по моему мнению, когда соседствуют развлекательный парк и парк Победы — это не очень красиво. Если их как-то разделить зеленью, то, наверное, можно. Но в принципе, много и других мест, где можно разместить парк аттракционов, — считает эксперт.

По мнению Дембича, парк аттракционов мог бы расположиться на набережной Казанки на территории между Чашей и отелем «Ривьера», где пустует огромная береговая территория. Кроме того, неплохим местом могла бы стать территория возле стадиона «Ак Барс Арена». А соседство будущего парка «Спортивный» и парка аттракционов собеседник считает более приемлемым, чем соседство с мемориальным парком.

— Парк Победы — все же мемориальная зона. А парк аттракционов — это громкая музыка, веселые карусели, в общем — совсем другая атмосфера, — убежден он.

«Если озера засыплют — ландшафт будет уничтожен»

Завкафедрой природообустройства и водопользования Казанского федерального университета, профессор, доктор биологических наук Нафиса Мингазова выступает категорически против размещения парка аттракционов на территории за «Парк Хаусом».

— Эта территория является особо охраняемой природной территорией — она в таком же статусе, как озеро Лебяжье. Еще в 2009 году вышел документ, что природно-ландшафтная часть парка Победы является ООПТ местного значения. Но ощущение такое, что этого статуса стараются не замечать. А тем временем статус ООПТ местного значения говорит о том, что здесь никакого строительства быть не должно, а тем более капительного. Напротив, эта территория предназначена для сохранения природного ландшафта.

Кстати, на сайте ООПТ России можно найти информацию и про парк Победы. В разделе, посвященном ему, приводится постановление главы исполкома Казани от 20.02.2009 №826 Об утверждении границ особо охраняемых природных территорий местного значения «Парк Победы» и «Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького». В частности, в запрещенных видах деятельности и природопользования содержатся сразу 19 пунктов. А вот к разрешенным видам деятельности и природопользования причисляются лишь три.

У этого колеса высотой в хороший дом должно быть надежное основание, чтобы его не сдуло, говорит Мингазова. Фото: A.Savin (WikiCommons)

По словам Мингазовой, даже чтобы переместить колесо обозрения из «Кырлая» на территорию нового парка аттракционов потребуется огромное количество техники.

— Представьте теперь, что эту махину привезут на территорию за «Парк Хаусом», пригонят кучу техники, быстро засыплют водно-болотный комплекс, существующие озера, — сокрушается эколог, — У этого колеса высотой в хороший дом должно быть надежное основание, чтобы его не сдуло. Так что в таком случае озера засыплют, и ландшафт будет уничтожен.



«Здесь просто соловьиный рай»

Эксперт убеждена, что для размещения аттракционов придется засыпать весь водно-болотный комплекс, представляющий ценность. С новым строительством она ожидает значительного подъема грунтовых вод, которые могут найти выход в подвалах домов горожан.

— Помимо мемориальной части парка Победы, которая всем хорошо известна, есть ландшафтная часть, включающая порядка 25 небольших мелководных озер, — говорит эксперт. — И у этого комплекса есть несколько крайне важных функций. Одна из них — дренирующая. Учитывая, что строительство кварталов шло на мягких грунтах, все подземные воды выходят в котлованы, поэтому в Ново-Савиновском районе так много озер — естественных и искусственных. Но если эти 25 озерец, выполняющих дренирующую функцию, засыпать, вода будет стоять в подвалах домов. Вода дырочку всегда найдет.

На территории сохранен пойменный водно-болотный комплекс с ивняками, болотцами и озерцами, привлекающий многих птиц и животных. В частности, здесь обитает небольшая колония норки американской, краснокнижные совы.

— Здесь массово гнездятся, а не просто обитают, кряквы, чирки, хохлатая чернеть, встречающаяся довольно редко. Здесь есть места обитания редких видов, занесенных в Красную книгу — краснобрюхой жерлянки, сов, камышницы. Кроме того, на этой территории массово поют соловьи — здесь буквально соловьиный рай. В Москве места обитания соловьев берут под охрану. А у нас когда в мае идешь по этой территории, отовсюду слышны соловьиные трели, — перечисляет Мингазова. — С началом строительства количество видов животных и птиц на этой территории значительно сократится. Часть птиц перелетит, а те, которые гнездятся, погибнут.

Ранее территория водно-болотного комплекса охватывала улицы Короленко, Бондаренко, Голубятникова, а сейчас сильно сократилась после появления мемориального парка, спортивного сооружения и других объектов. С другой стороны эту территорию сильно прижал торговый центр, строительство которого также вызвало подъем грунтовых вод.

По словам Мингазовой, обсуждаемая территория — фактически единственный природный парк в Ново-Савиновском районе.

— Степень озеленения в Ново-Савиновском районе и так самая низкая в городе. И при этом там живет больше 220 тысяч человек, — говорит она. — Строительство парка аттракционов приведет к снижению степени озеленения района, и без того крайне низкой.

«Лишаться природного разнообразия ради парка аттракционов — кощунство»

Городской активист, экозащитник Фарид Ахметов в беседе с «Реальным временем» выразил сомнение в необходимости парка аттракционов в Казани. И тем более в возможности его размещения на территории водно-болотного комплекса за «Парк Хаусом».

— Я понимаю, что дети хотят развлекаться и парк аттракционов — формат, в большей степени ориентированный на детей. Но лично я не считаю нужным рассматривать такой парк как обязательную инфраструктуру городской среды, — отмечает он. — Это достаточно шумный объект, так что участок под него, если и нужен, должен быть отдельно стоящим. Если рассматривать для этих целей водно-болотные угодья за «Парк Хаусом» — это точно не подходящая для таких целей территория. Там обитают различные животные. Также я был впечатлен богатством ландшафта, когда гулял там.

По мнению Ахметова, то, что в городе сохранились подобные объекты — это большое благо.

— Вариант лишаться природного разнообразия ради строительства шумного парка аттракционов я бы назвал кощунственным. Ценность природных ландшафтов — приоритетна для экологического воспитания молодежи, детей, — убежден он. — У городского жителя должна быть возможность прийти в такое место, чтобы абстрагироваться от шума и суеты, увидеть животных, услышать пение птиц.

Кроме того, в Ново-Савиновском районе ощущается нехватка парков, предупреждает он. А если с умом подойти к благоустройству территории за «Парк Хаусом», а не в духе для удобства закатать все в бетон — район может прирасти еще одной природной зоной. Можно было бы организовать здесь парк, но с сохранением биоразнообразия, считает Ахметов.

— Уничтожать редкий и уникальный объект ради парка развлечений — это звучит кощунственно, — резюмирует собеседник. — Я считаю такое решение варварством.

«За ущерб от переноса «Кырлая» будут расплачиваться целые поколения»

Жительница Ново-Савиновского района, мать двоих детей Ольга Балаева также высказывается против переноса парка аттракционов на территорию за «Парк Хаусом».

— Я против строительства за «Парк Хаусом». Здесь озера, природная зона — почему бы ее не оставить в покое? Я вообще всегда за то, чтобы зеленых территорий было больше. Ну и что из того, что там болото? Это же все равно экосистема, и ее не надо разрушать, — отметила она в беседе с «Реальным временем».

Балаева возмущена тем фактом, что экологическую зону, где живут утки и другие птицы, хотят закатать в бетон и заставить аттракционами.

Руководитель АН «Счастливый дом» Анастасия Гиззатова убеждена, что экологическая составляющая вопроса — важнейший фактор в принятии того или иного градостроительного решения.

— Во главу угла всегда надо ставить мнение экологов, особенно если дело касается Ново-Савиновского района, — заявила она «Реальному времени». — Если экологи против засыпки этой зеленой зоны, нужно к ним прислушаться. Мы лишь временные люди на этой Земле. За ущерб, который мы можем принести стройкой, переносом туда «Кырлая», будут расплачиваться целые поколения.

По мнению Гиззатовой, строительство парка аттракционов в этой локации вряд ли окажет существенное влияние на инвестиционную привлекательность Ново-Савиновского района.

— В части жилой недвижимости ничего не изменится. Ново-Савиновский район и без того привлекателен. Этот район и так фаворит всех жителей Казани, инвесторов, а также приезжих. Что касается коммерческой активности на Ямашева, со строительством парка аттракционов туда может прийти общепит и дополнительно развиться небольшой малый бизнес. Но урон экологической составляющей Ново-Савиновскому району, которому и без того дышать нечем, будет значительно выше. Так что я против строительства. Не будет огромного эффекта от такого переноса, и лучше оставлять зеленую зону, — убежденно заявила она.

«Владелец «Кырлая» хочет расширяться»

Парк аттракционов «Кырлай» был построен в 2004 году. Его торжественно открыли с участием первого президента республики — Минтимер Шаймиев посадил одно из высаживаемых деревьев. До 2009 года парк носил название «Шурале», потом его переименовали в «Кырлай». Но сейчас, в год своего 18-летия, парк уступит место Соборной мечети.

Первым совладельцем парка был известный тележурналист, бывший пресс-секретарь президента Татарстана Андрей Кузьмин, его считали инициатором строительства «Шурале». По данным «СПАРК-Интерфакс», ему принадлежало 40% ЗАО «Мир аттракционов» — это прежнее юрлицо «Кырлая». Весной 2005 года парк купили турецкие инвесторы. Еще через год компания перешла к предпринимателю Азату Аитову. Он же был совладельцем ЗАО «Мир развлечений» (около 42%), появившегося после реорганизации в 2011 году предыдущей компании. Оставшиеся 58% «Мира развлечений» принадлежали Ак Барс» Банку. В 2016 году «Мир развлечений» учредил АО «Паркинвест» с уставным капиталом 350 млн рублей. Эта компания сейчас и владеет «Кырлаем». Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», «Паркинвест» возглавлял Владимир Большаков, а 13,1% компании принадлежало «дочке» АББ — АО «Социальная карта». Еще 1,5% владело ООО «Абиком». Кому принадлежат оставшиеся 85,5% «Кырлая», неизвестно.



До 2009 года парк носил название «Шурале», потом переименовали в «Кырлай». Фото: kazanpark.ru

Как сообщили «Реальному времени» в «Ак Барсе», банк уже не курирует «Кырлай», парк перешел в «Связьинвестнефтехим». В СИНХе информацию нашему изданию подтвердили и рассказали — какие еще участки рассматриваются для размещения объекта, а какие — исключены:

— В Казани для переноса парка аттракционов рассматриваются следующие земельные участки: вдоль берега реки Казанки, а также территория за торговым центром «Парк Хаус». В районе парка им. Горького не рассматривается выделение участка для переноса парка аттракционов. Также не рассматривается перенесение парка аттракционов в район парка «Русско-немецкая Швейцария», так как это нанесет большой ущерб окружающему лесному массиву, — сообщила «Реальному времени» пресс-секретарь АО «Связьинвестнефтехим» Эльвира Сайфуллина.



Новость о том, что на месте парка аттракционов должна появиться мечеть, вызвала неоднозначную реакцию еще у многих горожан. Один из местных жителей на свое обращение в соцсетях получил ответ с официального аккаунта мэрии Казани во «ВКонтакте»:



— Владелец «Кырлая» хочет расширяться и эта территория владельца уже не устраивает, он понимает, что аттракционы требуют обновления, но уже на новом месте. Поэтому планирует уходить с территории и возводить парк на новом месте — другими словами, у города будет парк аттракционов, новый. То есть в существующем виде парк аттракционов продолжать работать не может, город в частный проект средства вложить и обновить его тоже не может, благоустройство территории тоже не может быть проведено — есть другие участки, который выиграли в опросах на благоустройство, — ответили активисту.