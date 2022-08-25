День в истории: Муса Джалиль, Гайнан Курмашев, Абдулла Алиш

Чем примечательна дата 25 августа?

Фото: Максим Платонов

Сегодня, 25 августа — день памяти джалилевцев. 25 августа из Горького в Казань отправилось первое пассажирское судно на подводных крыльях «Ракета», группа «АИГЕЛ» выпустила клип «Татарин», были открыты западные берега Северной Земли, создан канал «Культура», запатентованы жестяные консервные банки, запущен Linux. Родились драматург Туфан Миннуллин, химик-органик Николай Зинин, сыщик Алан Пинкертон. Умерли основоположник учения об электромагнитном поле Майкл Фарадей, философ Фридрих Ницше, певица Анна Герман. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Моабитская трагедия

25 августа 1935 года в деревне Большое Мереткозино (сейчас — Камско-Устьинский район) родился Туфан Миннуллин. Учился в Щепкинском училище в Москве, работал актером в Менделеевском театре, где в 1962 году была поставлена его комедия «Безнең авыл кешеләре» («Люди нашего села»). С тех пор Миннуллин — ведущий драматург татарского театра: его пьесы «Диләфрүзгә дүрт кияү», «Әлдермештән Әлмәндәр», «Әниләр һәм бәбиләр», «Ак тәүбә, кара тәүбә», «Мулла» и другие до сих пор пользуются популярностью у зрителя.

Фото: idel-tat.ru

25 августа 1944 года в Берлине казнили татарского поэта Мусу Джалиля. В плен к фашистам он попал в июле 1942 года, получив ранение в боях под Мясным Бором (Волховский фронт). Вступил в немецкий комитет татаро-башкирского легиона «Идель-Урал», чтобы вместе с легионерами войти в их подпольную группу и устраивать побеги военнопленных. В 1943 году его арестовали и поместили в тюрьму Моабит, за год пребывания в которой Джалиль написал знаменитую книгу стихов — «Моабитские тетради». Информация о подвиге поэта и других подпольщиков из «Идель-Урала» поступила не сразу. В 1946 году МГБ СССР даже завело на него розыскное дело по подозрению в измене Родине и пособничестве врагу. Но через некоторое время в СССР попали четыре тетради со стихами, написанными Мусой Джалилем в плену и в тюрьме перед казнью. Спасенные военнопленные рассказали о подвиге подпольщиков, вот их имена: Муса Джалиль, Гайнан Курмашев, Абдулла Алиш, Фуат Сайфульмулюков, Фуат Булатов, Гариф Шабаев, Ахмет Симаев, Абдулла Батталов, Зиннат Хасанов, Ахат Атнашев и Салим Бухаров.

25 августа 1957 года из Горького (сейчас Нижний Новгород) в Казань отправилось первое пассажирское судно на подводных крыльях «Ракета». Выпуск кораблей этого проекта начался в 1957 году и продолжался до середины 1970-х годов. Всего построили около 400 теплоходов. Первое и экспериментальное судно на подводных крыльях «Ракета-1» построили на заводе «Красное Сормово». В ходе рейса 25 августа расстояние в 420 км от Горького до Казани было пройдено за 7 часов, на борту находились тридцать пассажиров. Серийный выпуск «Ракет» наладили на Феодосийском судостроительном заводе «Море». С 1959 года по 1976 год было построено 389 «Ракет», в том числе 32 на экспорт. Высокооборотные дизельные двигатели поставлялись ленинградским заводом «Звезда». «Реальное время» рассказывало, как первую «Ракету», приписанную к Казанскому речному порту и оставленную в детском заброшенном летнем лагере в селе Кирельское, планируют забрать для создания музея.

Фото: Kneiphof/ wikipedia.org

25 августа 2017 года проект «АИГЕЛ» челнинской певицы и поэта Айгель Гайсиной и петербургского музыканта Ильи Барамии выпустил клип на песню «Татарин», позже ставшую хитом. В ролике показан вышедший на свободу заключенный, попавший в мир хипстеров и других представителей модной молодежи. В настоящее время клип посмотрели почти 88 миллионов раз, положительно оценили более 772 тысячи пользователей.

25 августа 2021 года «Реальное время» сообщило, что что в Казани намечается очередная реконструкция здания бывшего «Детского мира» на Кольце, находящегося в собственности компании «Джи Эй Групп» — владельцев екатеринбургской сети парфюмерных магазинов «Золотое яблоко».

Фото: rual-kazan.ru

Открыты Северные Земли

25 августа 1930 года экспедиция советских полярников на ледокольном пароходе «Георгий Седов» открыла западные берега Северной Земли. В этот поход первооткрыватели отправились в середине июля из Архангельска, выдвинувшись на Землю Франца-Иосифа и Новую Землю для исследования Карского моря под руководством О. Шмидта и В. Визе. В конце июля судно подошло к острову Гукера (Земля Франца-Иосифа). Часть экспедиции начала строительные работы, остальные обследовали близлежащие острова. В середине августа «Георгий Седов» пошел дальше на северо-восток в неизученные районы Северного Ледовитого океана. За это время советские ученые впервые исследовали северную часть Карского моря, открыли острова Визе, Исаченко, Воронина, Шмидта, архипелаг Седова (к западу от Северной Земли). На острове Домашний полярники построили новую полярную станцию. Пароход дошел почти до 81 градуса северной широты, но дальше путь был закрыт, и судно повернуло на юг. Домой, в Архангельск, экспедиция вернулась 14 сентября, пройдя около 10 тысяч км и выполнив грандиозную программу комплексных научных наблюдений.

25 августа 1997 года учредили общероссийский государственный телеканал «Культура». Инициаторами его создания стали представители российской интеллигенции Дмитрий Лихачев, Мстислав Ростропович и другие видные деятели культуры и искусства. Телеканал начал вещание 1 ноября 1997 года и по сей день остается единственным общенациональным каналом, существующим без рекламы. Цель телеканала «Культура» — восстановление культурно-просветительской и воспитательной функции государственного телевидения в России. В программе канала — культурно-просветительские и научно-популярные передачи, художественное и документальное кино, мультфильмы, классическая музыка, театр, спорт, развлекательные, музыкальные и детские программы, а также новости культуры.

Фото: wikipedia.org

Патент на жесть

25 августа 1810 года англичанин Питер Дюранд запатентовал процесс консервации продуктов в жестяных банках. Они были большими и весили почти полкило. Уже через три года солдаты Британской армии получали пайки в жестяных консервных банках. Но для того, чтобы открыть такие банки, рядовые были вынуждены пользоваться молотком и долотом. Однако история создания консервов началась значительно раньше. В конце XVIII века французы объявили конкурс на лучший рецепт по сохранению пищи. Выиграл повар из Парижа Франсуа Апперу, который придумал кипятить продукты в герметичных стеклянных банках. Но про изобретение все забыли. На него обратили внимание военные моряки, которые оценили такой способ хранения продуктов.

25 августа 1991 года финский программист Линус Торвальдс отправил сообщение с просьбой о помощи в разработке новой операционной системы. Linux так и не удалось завоевать большую популярность среди пользователей, но эта операционная система широко распространена в определенных сферах. Работоспособность большинства сайтов в интернете обеспечивают серверы на этой ОС. Кроме того, наиболее популярная мобильная ОС Android, используемая в смартфонах, планшетах, умных часах, ТВ-приставках, автомобильных системах, основана на Linux.