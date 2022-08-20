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Видеоопрос: как следует бороться с алкоголизмом в России?

00:00, 20.08.2022
Видеоопрос: как следует бороться с алкоголизмом в России?
Фото: Олег Тихонов

Владимир Путин на этой неделе призвал не повышать цены и акцизы на спиртное — в борьбе с алкоголизмом, по мнению президента страны, это не поможет. «Здесь нельзя ничего запрещать, нельзя заниматься излишним подъемом цен, акцизов и так далее», - указал он. Глава государства убежден: чтобы решить проблему — необходимо заниматься пропагандой здорового образа жизни и создавать инфраструктуру для занятий спортом.

— Путин не советует поднимать цены на спиртное — не поможет в борьбе с алкоголизмом. А что поможет, как вы считаете? — поинтересовались корреспонденты «Реального времени» у казанцев.

Елизавета Пуншева, видео Камиля Исмаилова
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