Видеоопрос: как следует бороться с алкоголизмом в России?
Владимир Путин на этой неделе призвал не повышать цены и акцизы на спиртное — в борьбе с алкоголизмом, по мнению президента страны, это не поможет. «Здесь нельзя ничего запрещать, нельзя заниматься излишним подъемом цен, акцизов и так далее», - указал он. Глава государства убежден: чтобы решить проблему — необходимо заниматься пропагандой здорового образа жизни и создавать инфраструктуру для занятий спортом.
— Путин не советует поднимать цены на спиртное — не поможет в борьбе с алкоголизмом. А что поможет, как вы считаете? — поинтересовались корреспонденты «Реального времени» у казанцев.
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