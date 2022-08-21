День в истории: открыли филармонию, Аляску и Австралию, завершили путч

Чем примечательна дата 21 августа?

Сегодня, 21 августа, День офицера и День воздушного флота (авиации), в США — День пожилых людей и День сладкого чая, в Казахстане — День спорта, а в Аргентине — День детей и День дедушки. 21 августа Казань начала принимать эвакуированные из Москвы заводы, Волжско-Камская биржа начала торговлю акциями республиканских предприятий, по Петербургу проехал первый автомобиль стоимостью 3 тысячи рублей, русские путешественники открыли Аляску, в Москве провалом закончился госпереворот, Кук открыл Австралию, в США запатентовали жалюзи и вычислительную машину. На свет 21 августа явились писатель Серебряного века Леонид Андреев, актриса Вия Артмане, поэт-песенник Юрий Энтин, звезда сериала «Секс в большом городе» Ким Кэтролл. Не стало советского актера, «графа Монте-Кристо» Виктора Авилова, директора Цирка на Цветном бульваре Юрия Никулина. Был убит революционер Лев Троцкий. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Открытие татарской филармонии и эвакуация московского авиазавода в Казань

21 августа 1899 года в Казани приступили к прокладке загородных телефонных линий и стали обустраивать общественные переговорные пункты. На Центральной и узловых станциях работали телефоны, обеспечивающие связь с любым абонентом города. За 5 минут беседы звонящий должен был заплатить 25 копеек. Вообще, телефоны в Казани стали появляться осенью 1888 года — в ноябре было подключено около 70 абонентов. В Казани же тогда появилась и первая в России пригородная связь, после чего линии стали прокладывать в Москве. Спустя 9 лет численность абонентов Казанской телефонной сети превышала 1 000 человек.

Фото myseldon.com

21 августа 1937 года — день рождения Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая. В ней обосновались симфонический оркестр, оркестр народных инструментов, эстрадно-концертный отдел, хоровая капелла и еще несколько творческих коллективов. В годы Великой Отечественной войны артисты филармонии выступали в госпиталях, воинских частях, перед тружениками тыла. Сегодня филармония также объединяет несколько коллективов — госансамбль фольклорной музыки, госоркестр народных инструментов и филармонический джаз-оркестр.



21 августа 1941 года в Казань начали прибывать первые единицы оборудования эвакуированного из Москвы авиационного завода №22 имени Горбунова — из Москвы в Казань ежедневно отправлялись по 8—10 эшелонов. Вместе с предприятием в столицу Татарии стали перебираться и работники завода. Одним из эвакуированных стал инженер конструкторского бюро Владимир Петляков. Московский авиазавод обосновался на территории завода №124 имени Серго Орджоникидзе, где начали выпускать пикирующие бомбардировщики Пе-2, названные «пешкой». За годы войны на фронт было отправлено более 10 тысяч боевых самолетов — ежесуточно с начала производства со стапелей завода сходило по 10—12 бомбардировщиков, а Пе-2 стал самым массовым бомбардировщиком советского производства. После Великой Отечественной их производство свернули. Сейчас завод именуется Казанским авиационным заводом им. С.П. Горбунова и является филиалом ОАО «Туполев».

Фото airwar.ru

21 августа 1993 года на Волжско-Камской бирже в Казани состоялся первый чековый аукцион по продаже акций республиканских предприятий. Кроме российских приватизационных чеков, расплатиться за акции можно было и индивидуальными приватизационными вкладами (ИПЧ) на 30 тысяч рублей, которые выдавались правительством Татарстана. 30 лет назад в России началась приватизация, осенью 1992 года в кассах Сбербанка начали выдавать ваучеры — номинальная стоимость одного равнялась 10 тыс. рублей. Госкомимущество собиралось продать за ваучеры 35% госпредприятий и имущества за 1,4 трлн руб. Однако за три года в стране было приватизировано 110 тыс. предприятий — это 50% от имевшихся к началу приватизационной кампании. Если в августе 1993 года чек обходился примерно в $10, то к завершению чековой приватизации, весной 1994 года, уже стоил почти в 2,5 раза дороже. С декабря 1992 года по февраль 1994 года в России состоялось свыше 9 тыс. чековых аукционов, где суммарный оборот ваучеров составил 52 млн штук. Именно эти аукционы позволили появиться в стране первым миллионерам — новым собственникам госпредприятий, которые входят в различные списки Forbes.



21 августа 2021 года «Реальное время» рассказывало о том, как в обновленном здании театра Алафузова в Казани «Созвездие-Йолдызлык» готовят премьеру. К участию в ней привлекли более 40 человек — лучших выпускников фестиваля за все годы его существования. Удивлять и радовать своих зрителей собрались постановкой по пьесе Лопе де Веги «Изобретательная влюбленная». Премьеру лирической комедии театр представил в ноябре.

Фото: Максим Платонов

Алмазные залежи СССР и провал гэкачепистов

21 августа 1732 года геодезист Михаил Гвоздев, подштурман Иван Федоров и лоцман Кондратий Мошков на корабле «Святой Гавриил» достигли Нового Света и открыли Аляску. 23 июля корабль вышел из Нижнекамчатского острога, а 13 августа подошел к восточной оконечности Азии — сейчас это мыс Дежнева. После осмотра берега экспедиция отправилась к острову Святого Диомида и обнаружила, что там не один, а два острова — сейчас их именуют островами Ратманова и Крузенштерна. 21 августа мореплаватели подошли к «Большой Земле», но из-за плохой погоды высадиться на берег не смогли. Как писал в рапорте Гвоздев, «с четвертого де острова (о. Кинга) пригреб к борту чюкча в малом ялыче, по их называетца кухта, а от боту был в растоянии сажен в шести, и он де, Гвоздев, ево чрез толмача спрашивал о Большой Земли: какая земля, и какие на ней живут люди, и есть ли лес, также и реки, и какой зверь. И он де, чюкча, сказывал толмачу и назовал Большой Землей, и на ней де живут их же чюкчи, и лес де имеетца, также и реки, а про зверей сказывал, что имеетца алень дикой, куницы и лисицы, и бобры решные».

21 августа 1895 года по улицам Петербурга проехал первый автомобиль. Его владельцем стал архитектор Жиргалев. Он проследовал на автомобиле марки Motorwagen Benz через Царицын луг (Марсово поле) к себе на дачу под Гатчиной. Машину он купил за границей за 3 тысячи рублей — по тем временам это была баснословная цена. Для сравнения: покупка двух лошадей могла обойтись в 100 рублей. Скорость автомобиля достигала почти 27 км/час, а запаса бензина хватило на шесть часов поездки. К концу года в Петербурге насчитывалось уже 15 автомобилей.

Фото wikipedia.org

21 августа 1954 года геолог из Ленинграда Лариса Попугаева открыла первое в СССР месторождение алмазов. За время экспедиции вместе с помощником они промыли около 3 кубометров песка — примерно 300 десятилитровых ведер. В верховьях якутской реки Далдын она неожиданно нашла то, что многие годы искали исследовательские экспедиции, — голубую глину с вкраплениями розовых пиропов и кристалл алмаза. Находка дала понять, что здесь на поверхность выходит жерло вулкана, в котором могут находиться алмазные залежи. Так было открыто первое в Союзе месторождение алмазов, получившее название «Зарница». Через год в Якутии открыли уже 10 кимберлитовых трубок, в том числе и огромнейшие месторождения алмазов «Мир» и «Удачная».



Фото exo-ykt.ru

21 августа 1991 года в Москве потерпела провал попытка государственного переворота, получившего название Августовский путч. Ночью 21 августа танковая колонна по приказу Янаева двинулась к Белому дому, двум десяткам машин удалось прорвать баррикады на Новом Арбате. Но народ так и не позволил им добраться до Дома Советов РСФСР — толпа сдвигала троллейбусы, чтобы заблокировать проход военной бронетехники, закидывала камнями и бутылками с зажигательной смесью. В ходе столкновений погибли трое защитников Белого дома. У стен здания ВС России стояли люди, крепко державшиеся за руки. Увидев их, некоторые воинские части приняли решение отойти от парламента, в том числе танки отвела и Кантемировская дивизия. После двух часов ночи к зданию ВС подошла очередная колонна боевых машин, но их командир сообщил вышедшим к нему депутатам, что не будет стрелять по своему народу, и отвел колонну. Около четырех утра главком ВВС Евгений Шапошников предложил вывести войска из Москвы, а ГКЧП объявить незаконным и разогнать. Утром 21 августа военные стали уходить из столицы, а к 17.00 Янаев подписал указ о роспуске ГКЧП и недействительности всех его решений. Затем по приказу Михаила Горбачева заговорщиков и ряд депутатов Верховного Совета арестовали. Избежал заключения в «Матросскую тишину» только глава МВД Борис Пуго — он покончил с собой, узнав о скором аресте. Полномочия президента с себя сложил Горбачев, была распущена КП СССР, Кабинет министров. Новым руководителем новой страны стал Борис Ельцин. Спустя три года, в феврале 1994 года, по амнистии, объявленной Госдумой, осужденные члены ГКЧП получили свободу.

21 августа 2004 года 400 чеченских боевиков напали на город Грозный. Их целью были дестабилизация обстановки в республике, устрашение населения и российских военных, а также срыв выборов президента Чечни, намеченных на 22 августа. Идейным руководителем атаки был глава непризнанной республики Ичкерия Аслан Масхадов, руководили же боевиками Доку Умаров и Юнади Турчаев. Около 19 часов с южной стороны города вошли основные силы боевиков. Разделившись на группы по 5—7 человек, они начали обыскивать автомобили, загоняли городских жителей по домам, захватили несколько избирательных участков в школах. Однако слаженные действия федеральных сил, милиционеров, Грозненского гарнизона и ополченцев отразили налет вооруженных радикалов — к 23.00 была нейтрализована почти пятая часть бандитской группировки.



Фото wikipedia.org

Открытие Австралии и первая вычислительная машина

21 августа 1770 года мореплаватель Джеймс Кук объявил Австралию британским владением, назвав найденный остров Новым Южным Уэльсом. После того как экспедиция под началом Кука обследовала берега Новой Зеландии, их корабль «Индевор» отправился на запад, но снесенное чуть южнее сильным ветром судно оказалось у новой земли, известной сегодня как Австралия. Высадившись на берег, ученые, сопровождавшие Джеймса Кука, обнаружили здесь множество новых растений и животных. Затем на одном из островов, разделявших Австралию и Новую Гвинею, капитан Джеймс Кук и водрузил флаг Британии, провозгласив все найденные им земли владениями британской короны. В поисках существования новых континентов позже Британия отправила сюда еще две экспедиции. Во время одной их них известный мореплаватель Джеймс Кук погиб в бою с аборигенами.



21 августа 1841 года в США был выдан патент на изготовление подъемных жалюзи. Его владельцем стал промышленник Джон Хэмптон, который запатентовал светозащитные устройства, состоящие из вертикальных или горизонтальных пластин, так называемых ламелей. Они могли быть неподвижными или поворачиваться вокруг своей оси для регулирования световых и воздушных потоков. При этом производство жалюзи было налажено намного раньше — в 1760-х годах в Филадельфии их начал изготавливать английский дизайнер Джон Уэбстер.



Фото wikipedia.org

21 августа 1888 году в США был выдан еще один патент — на вычислительную машину. Ее создал изобретатель Уильям Сьюард Берроуз. В течение года он изготовит еще 50 таких же счетных машин. Это достижение подвигло его на создание компании American Arithmometer. Спустя годы ее преобразуют в Burroughs Adding Machine Company и она станет одной из крупнейших компаний по производству вычислительной техники — от кассовых аппаратов до мощных компьютеров. Через 100 лет после изобретения счетной машинки компания Берроуза объединилась с корпорацией Sperry, образовав фирму Unisys.

21 августа 2019 года американская корпорация Intel представила первый чип с искусственным интеллектом для крупных центров обработки данных. Процессор был разработан на базе 10-нанометрового чипа Ice Lake и, как объявили на презентации, позволял выдерживать высокие нагрузки при выполнении сложных вычислений, используя при этом минимальное количество энергии. Однако всего через три месяца после начала производства микрочипа с ИИ Intel свернула проект Nervana, так и не дав ему развиться, закрыла разработку самообучаемого чипа, оставив лишь минимальную поддержку для «преданных клиентов». Вместо этой разработки, на которую было потрачено более $360 млн, Intel в основу ИИ-платформы решила взять наработки израильской фирмы Habana Labs, которую купила в декабре 2019 года за $2 миллиарда.