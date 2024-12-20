Снегоплавильные пункты Казани переработали более 67 тысяч тонн снега

Фото: Реальное время

С начала зимнего сезона снегоплавильные пункты Казани приняли и переработали более 67 тыс. тонн снега. Лидером по объему переработанного снега стал пункт «Несмелова» с показателем более 11 тыс. тонн.

«Благодаря работе «снежных» пунктов улучшается экологическая обстановка нашего города: снег, впитавший вредные вещества, не загрязняет почву, а проходит полный цикл очистки на сооружениях «Водоканала», — написано в телеграм-посте.

В Казани повысили тариф на утилизацию снега в снегоплавильных пунктах до 414 рублей за тонну, что на 37 рублей больше, чем в прошлом году (377 рублей).



Рената Валеева