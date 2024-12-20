Дефицит врачей в Татарстане уменьшился и составил 1,2 тысячи

Фото: Мария Зверева

За год в Татарстане прибавилось 270 новых врачей. Таким образом, дефицит кадров в сфере достиг 1,2 тыс. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Марсель Минуллин.

По его словам, на конец 2022 года дефицит составлял 2 тыс. медработников. В 2023 году «на балансе республики» появилось еще 480 врачей, и дефицит уменьшился до 1,6 тыс.

Что касается направленности, в регионе ощущается нехватка узких специалистов — анестезиологов-реаниматологов, рентгенологов и офтальмологов. Кроме того, районы республики нуждаются в участковых, эндокринологах и кардиологах.

Напомним, депутаты Госдумы Сергей Миронов, Яна Лантратова и Александр Терентьев (фракция «Справедливая Россия — За правду») направили в правительство законопроект о компенсации расходов на жилищно-коммунальные услуги для медицинских работников сельской местности и поселков.

Елизавета Пуншева