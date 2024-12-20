Путин предложил объявить 2025-й Годом защитника Отечества
Путин предложил объявить 2025-й Годом защитника Отечества. Об этом он сообщил на заседании Государственного совета, посвященного поддержке семей.
Эта тема будет определена в честь участников спецоперации и в память о подвигах всех предков. На заседании президент напомнил, что в 2025 году будет отмечаться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов уже объявил 2025-й в республике Годом защитника Отечества.
— В рамках празднования 80-летия Великой Победы, учитывая важность стоящих перед нами вызовов, 2025 год в республике объявляю Годом защитника Отечества, — заявил Минниханов 27 сентября.
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