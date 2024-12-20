В эти новогодние праздники казанцы чаще планируют лететь в ОАЭ и Египет

Фото: Максим Платонов

В этом году уровень спроса на новогодние туры с вылетами из Казани возрос вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом ГТРК «Татарстан» сообщили эксперты сервиса «Слетать.ру».

Самыми популярными направлениями стали Египет и ОАЭ — они заняли равные позиции с долей 24,6% от общего объема продаж. С долей в 23,1% второе место заняла Россия. Далее следуют Таиланд (13,8%) и Турция (6,1%). В прошлом году в этот рейтинг входили Россия (25%), Египет и Турция (по 18,7%), ОАЭ (15,6%) и Таиланд (12,5%).

Стоимость туров из России за год снизилась на 25,6% и составила 65,1 тыс. рублей. Египет подорожал на 17,4%, достигнув 317,1 тыс. рублей, а отдых в ОАЭ подешевел на 3,2%, составив 344,6 тыс. рублей.

Напомним, в этом году число бронирований гостиниц в России выросло на 16,1%, если сравнивать с 2023 годом. Больше всего вырос сегмент четырех— и пятизвездочных отелей — на 17,2%.

Елизавета Пуншева