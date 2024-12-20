Президент России предоставил гражданство 23 иностранцам

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин своим указом принял в гражданство РФ 23 человека. Среди них уроженцы Франции, Германии, Швейцарии, Италии, Бельгии, США, Китая, Узбекистана, Аргентины и Демократической Республики Конго. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В число получивших гражданство вошли известные деятели культуры, в том числе итальянский оперный режиссер Джанкарло дель Монако, а также бывший замминистра культуры Мексики Марина Нуньес Беспалова и ее несовершеннолетняя дочь.

В полный список новоиспеченных граждан России вошли: Валентин Волкофф, Сюзанн Мари Жаклин Беллуа, Жорж Дурасоф, Пьер Антони Вайн Каменефф, Татьяна Осоргин, Константин Жерман Мишель Мурузи, Татьяна Новаковски, Ирен Шидловский, Татьяна Тарарин, Жан Атаназ Алекси, Надя Жанн Софи Кедрофф, Жорж Малько, Грегуар Малько, Татьяна Лефевр, Павел фон Цуриков, Аркадий Арианофф, Александр Ильин, Николас Ган, Тимур Ахмадиев, Александр Машталер и Елизабет Осоргин.

Ранее правительство России отклонило законопроект, который предлагал упростить процедуру получения российского гражданства для тех, кто ранее отказался от него.

Рената Валеева