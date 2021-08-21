Обновленное здание театра Алафузова в Казани превращается в фабрику грез
Театр «Созвездие-Йолдызлык» готовит на новой площадке премьеру с участием лучших выпускников за все годы
Арт-резиденция «Созвездие-Йолдызлык» готова распахнуть двери и представить казанцам не только обновленное здание театра при мануфактуре купца Алафузова. Лучшие выпускники фестиваля готовят премьеру «Изобретательная влюбленная» по пьесе Лопе де Веги, с которой и начнется новая жизнь старинного здания, а с ним — и появление уникального театрального кластера, равного которому нет в России.
Когда сбываются мечты
О том, что Алафузовский образовательный дом скоро заживет своей жизнью, можно судить уже по фасаду — на здание приятно взглянуть, реконструкция исторического места сделана максимально бережно. По словам директора Республиканского центра по поддержке творчески одаренных детей и молодежи «Созвездие-Йолдызлык», генерального продюсера одноименного фестивального движения Дмитрия Туманова, каждое помещение будет многофункциональным. Здесь разместятся все подразделения центра — два фестиваля (в том числе «Безнен заман — Наше время»), звукозаписывающая студия, просторные репетиционные залы и долгожданная сбывшаяся мечта — свой театр.
— К этому я шел долгих 20 лет. У выпускников «Созвездия» наконец появился свой театр. Для первой постановки мы собрали лучших наших выпускников. Каждый из них уникален — все они учились в лучших вузах страны, у некоторых по нескольку высших образований. У всех есть опыт работы в престижных театрах, с лучшими мастерами. «Созвездие» — это ведь целый мир, империя, которая строится на том, что младшие учатся у старших. Наши выпускники уходят дальше, в московские вузы, чтобы потом вернуться и быть наставниками у нового поколения. Огромная благодарность руководству республики и Рустаму Нургалиевичу Минниханову за такую возможность творить, причем в собственном здании. Без столь мощной поддержки наш уникальный театр, думаю, если бы и состоялся, то совсем не скоро, — поделился с «Реальным временем» Дмитрий Туманов.
В спектакле-открытии задействовано более 40 человек, каждую роль репетируют по три артиста. К слову, еще Марк Аврелий подметил: «Каждый стоит столько, сколько стоят его мечты»…
Дмитрий Туманов: «К этому я шел долгих 20 лет. У выпускников «Созвездия» наконец появился свой театр»
В традициях Алафузова
Сам мэтр, за плечами которого огромный театральный и фестивальный опыт, души не чает в своих «созвездинцах», наделяя их исключительными эпитетами: «великий», «с небывалым образованием», «уникальный». При этом перед нами предстают совсем молодые люди, и трудно поверить, что за плечами многих ГИТИС, ВГИК, Щукинское училище, Казанская консерватория, Казанское театральное училище. «Ученики великих учителей собрались, чтобы играть на одной сцене, вместе», — говорит Дмитрий Туманов.
Премьера лирической комедии намечена на ноябрь, а репертуар расписан на ближайший год как минимум. Так, уже сейчас пишется пьеса по произведениям Хасана Туфана — сюжет держится пока в секрете. Потом будут «Сказки про слона Хортона» Теодора Сьюза Гайзеля. Кроме того, готовятся большие осенние гастроли «созвездинцев» по городам Татарстана. Директор особенно отметил, что каждую неделю в театре-центре «Созвездие-Йолдызлык» будут проводиться концерты талантливой молодежи из районов. Так, уже 24 сентября состоится первое выступление гостей из Арского района. К слову, звукозаписывающая студия тоже будет работать для ребят со всего Татарстана, причем не только из больших городов, но и сел и деревень. Для них будут записывать фонограммы, диски, видеоролики.
Интересно, что такое назначение для здания бывшего Алафузовского театра, который носил официальное название «Образовательный дом имени Александра III», — совсем не новое и не революционное. Это строение, в числе прочих функций, изначально было предназначено для артистов — здесь часто выступали драматические коллективы — и образовавшиеся после революции 1905 года татарские театральные труппы тоже. По данным историков Лилии Габдрафиковой, Бахтияра Измайлова и Радика Салихова, по инициативе Габдуллы Кариева здесь прошли первые вечерние спектакли на татарском языке в честь «большого мусульманского праздника» 4 или 5 октября. Так что татарстанские таланты, можно сказать, вновь возвращаются в свои пенаты.
Дмитрий Туманов: «Созвездие» — это ведь целый мир, империя, которая строится на том, что младшие учатся у старших»
Небытовое восприятие мира
Почему молодой театр обратился к такой непростой форме, как пьеса в стихах? Приглашенный режиссер арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» — выпускник ВГИКа, мастерской Владимира Меньшова и Веры Алентовой, магистр Театрального института им. Б. В. Щукина при Государственном академическом театре им. Е.Б. Вахтангова Александр Туманов уверен: выбор репертуара связан с тем, что театр базируется на принципах сохранения традиций психологического русского театра, базовой школы:
— В пьесе Лопе де Вега «Изобретательная влюбленная» затронуты вечные ценности, транслировать и выражать которые сейчас просто необходимо. Они как никогда актуальны. Сложность в том, что это стихотворная пьеса, но для составления новой труппы это даже хорошо, поскольку современная молодежь уходит от стихов все дальше. А что такое поэзия? Это небытовое восприятие мира. Кроме того, в стихах заложен ритм, а это прежде всего эмоциональное состояние героя. Ну и конечно, сама тема, обращающая нас к семейным корням — долгу, чести, порядочности, которые вступают в конфликт с примитивными желаниями.
Нужно отметить, что казанскому зрителю уже знакома работа Александра Туманова. Осенью в Казанском ТЮЗе была представлена его дипломная работа — «Лиса и виноград» по одноименной пьесе Гильерме Фигейредо. Так что обращение к стихотворной классике для режиссера не внове. Кроме того, тогда ему уже приходилось играть с мэтрами татарстанской сцены — роль Эзопа досталась Роману Ерыгину, а образ Ксанфа воплотил Дмитрий Язов.
— Если честно, я считаю, что режиссерская профессия начинается минимум с 40 лет, потому что это должен быть человек, который знаком с жизнью, «набил шишки». А в 25 лет — это только проба пера, однако я основываюсь на поколении режиссуры русского психологического театра. В этом мне помогло обучение во ВГИКе под руководством Владимира Меньшова и в Щукинском училище, где наставником был легендарный Михаил Борисов. Они все несли и сохраняли именно тот опыт режиссуры русского театра. Да, сейчас для меня, как и для любого творческого человека, это погружение, как топь, в которую все равно провалишься, но эти великие мастера «подложили» мне спасительные досочки через нее, — считает Александр Туманов.
Пока молодой режиссер числится приглашенным, но сейчас решается вопрос о его постоянном месте работы в Казани.
Александр Туманов: «Я считаю, что режиссерская профессия начинается минимум с 40 лет, потому что это должен быть человек, который знаком с жизнью, «набил шишки». А в 25 лет — это только проба пера»
Работа, которой завидуют
К работе над рождающейся труппой театра привлечен и почетный участник жюри и наставник фестиваля «Созвездие-Йолдызлык», руководитель московского «Центра сценических практик», российский хореограф-постановщик Владимир Аносов. В Казани он бывает наездами, на время подготовки премьеры, но предполагается, что именитый педагог станет постоянным куратором молодого театра. Репетиции и тренировки по пластике и фехтованию, которые идут ежедневно, направлены прежде всего на сплочение труппы, чувство партнера на сцене, сыгранность и доверие между актерами.
— Моя задача — создать в этом театре школу для ребят на основе старой классической школы советских времен. К сожалению, в институтах будущих актеров больше информируют о разных упражнениях, не связывая их с практическим применением. Сцена же требует конкретного навыка, именно она кует мастера. Чтобы состояться как профессионал, необходимо обладать определенным количеством «ремесла» — то есть общего систематизированного объема навыков. А мастерство — это применение ремесленного навыка индивидуально в соотношении со своим вкусом и уровнем культуры. В перспективе задача этого пока небольшого проекта — создать труппу высокой культуры. Это первая ступенька в ознакомлении с самой терминологией, пониманием, что за ней стоит. Но самое главное — приобщение к духу, ведь театр при отсутствии такового — просто пустая площадка, где начинают процветать эгоизм, бездарность — все что угодно. Мы же готовим не коммерческий проект, когда быстро «содрал» деньги — и все. Это осевая линия формирования культурного человека, с пониманием национального колорита. Не будем загадывать, но мы стремимся в дальнейшем и к большим гастролям.
Кстати, Владимир Аносов признался: он хоть и не привык хвастаться, но знаменитым коллегам в Москве рассказывает о своей работе в Казани. «Интересуются, многие завидуют», — рассказывает хореограф.
Владимир Аносов: «Моя задача — создать в этом театре школу для ребят на основе старой классической школы советских времен»
«По мотивам» казанских усадеб XIX века
А как же реставрировали сам театр? Заместитель директора арт-резиденции Тимур Муртазин рассказал, что при реконструкции учитывалось максимальное сохранение элементов декора вековой давности. Так, в центральном вестибюле уцелела большая часть «ковра» оригинальной немецкой напольной плитки. Собран по плиткам и старинный дубовый паркет, который после очистки и реставрации вновь уложили в одном из кабинетов. В остальных помещениях — тоже дубовый паркет, но уже современный. Есть отдельные пространства для сценаристов и режиссеров, репетиционные площадки. Зрительский зал, рассчитанный на 300 мест, оборудован стульями с самым современным автоматическим электроприводом. Их легко моделировать под функции зала.
— Цельных родных декоров в здании не сохранилось, значительную часть в советское время снесли, чтобы сделать кинозал. Интерьеры восстанавливались «по мотивам» убранства казанских домов XIX века. Но обратите внимание на лепнину в центральном фойе — гипсовые узоры на стенах, казалось бы, выполнены несколько неаккуратно. Однако реставраторы приняли решение их сохранить. Дело в том, что делали эти украшения не профессионалы, а простые рабочие льнокомбината в 20-е годы прошлого века, но со старанием и любовью. Так что такое решение современных мастеров вполне оправдано, — раскрыл секреты Тимур Муртазин.
В здании сохранена «родная» система вентиляции. Правда, ее дополнили современными инженерными решениями. С нуля установлены водопровод, канализация, современная сантехника. Так что «начинка» — вполне по последнему слову техники. Что же касается ценовой политики, то концерты творческой молодежи из районов республики будут бесплатными. А эстрадные концерты мастеров «Созвездия-Йолдызлык» будут давать зрителям на платной основе. Плату за аренду зала с районных мастеров искусств брать не будут — они понесут затраты только на обслуживающий концерты технический персонал.
Итак, мы ждем прохладной осени, чтобы первыми оценить спектакли и концерты на новой культурной площадке города.
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