Обновленное здание театра Алафузова в Казани превращается в фабрику грез

Театр «Созвездие-Йолдызлык» готовит на новой площадке премьеру с участием лучших выпускников за все годы

Фото: Максим Платонов

Арт-резиденция «Созвездие-Йолдызлык» готова распахнуть двери и представить казанцам не только обновленное здание театра при мануфактуре купца Алафузова. Лучшие выпускники фестиваля готовят премьеру «Изобретательная влюбленная» по пьесе Лопе де Веги, с которой и начнется новая жизнь старинного здания, а с ним — и появление уникального театрального кластера, равного которому нет в России.

Когда сбываются мечты

О том, что Алафузовский образовательный дом скоро заживет своей жизнью, можно судить уже по фасаду — на здание приятно взглянуть, реконструкция исторического места сделана максимально бережно. По словам директора Республиканского центра по поддержке творчески одаренных детей и молодежи «Созвездие-Йолдызлык», генерального продюсера одноименного фестивального движения Дмитрия Туманова, каждое помещение будет многофункциональным. Здесь разместятся все подразделения центра — два фестиваля (в том числе «Безнен заман — Наше время»), звукозаписывающая студия, просторные репетиционные залы и долгожданная сбывшаяся мечта — свой театр.

— К этому я шел долгих 20 лет. У выпускников «Созвездия» наконец появился свой театр. Для первой постановки мы собрали лучших наших выпускников. Каждый из них уникален — все они учились в лучших вузах страны, у некоторых по нескольку высших образований. У всех есть опыт работы в престижных театрах, с лучшими мастерами. «Созвездие» — это ведь целый мир, империя, которая строится на том, что младшие учатся у старших. Наши выпускники уходят дальше, в московские вузы, чтобы потом вернуться и быть наставниками у нового поколения. Огромная благодарность руководству республики и Рустаму Нургалиевичу Минниханову за такую возможность творить, причем в собственном здании. Без столь мощной поддержки наш уникальный театр, думаю, если бы и состоялся, то совсем не скоро, — поделился с «Реальным временем» Дмитрий Туманов.

В спектакле-открытии задействовано более 40 человек, каждую роль репетируют по три артиста. К слову, еще Марк Аврелий подметил: «Каждый стоит столько, сколько стоят его мечты»…

Дмитрий Туманов: «К этому я шел долгих 20 лет. У выпускников «Созвездия» наконец появился свой театр»

В традициях Алафузова

Сам мэтр, за плечами которого огромный театральный и фестивальный опыт, души не чает в своих «созвездинцах», наделяя их исключительными эпитетами: «великий», «с небывалым образованием», «уникальный». При этом перед нами предстают совсем молодые люди, и трудно поверить, что за плечами многих ГИТИС, ВГИК, Щукинское училище, Казанская консерватория, Казанское театральное училище. «Ученики великих учителей собрались, чтобы играть на одной сцене, вместе», — говорит Дмитрий Туманов.

Премьера лирической комедии намечена на ноябрь, а репертуар расписан на ближайший год как минимум. Так, уже сейчас пишется пьеса по произведениям Хасана Туфана — сюжет держится пока в секрете. Потом будут «Сказки про слона Хортона» Теодора Сьюза Гайзеля. Кроме того, готовятся большие осенние гастроли «созвездинцев» по городам Татарстана. Директор особенно отметил, что каждую неделю в театре-центре «Созвездие-Йолдызлык» будут проводиться концерты талантливой молодежи из районов. Так, уже 24 сентября состоится первое выступление гостей из Арского района. К слову, звукозаписывающая студия тоже будет работать для ребят со всего Татарстана, причем не только из больших городов, но и сел и деревень. Для них будут записывать фонограммы, диски, видеоролики.

Интересно, что такое назначение для здания бывшего Алафузовского театра, который носил официальное название «Образовательный дом имени Александра III», — совсем не новое и не революционное. Это строение, в числе прочих функций, изначально было предназначено для артистов — здесь часто выступали драматические коллективы — и образовавшиеся после революции 1905 года татарские театральные труппы тоже. По данным историков Лилии Габдрафиковой, Бахтияра Измайлова и Радика Салихова, по инициативе Габдуллы Кариева здесь прошли первые вечерние спектакли на татарском языке в честь «большого мусульманского праздника» 4 или 5 октября. Так что татарстанские таланты, можно сказать, вновь возвращаются в свои пенаты.

Дмитрий Туманов: «Созвездие» — это ведь целый мир, империя, которая строится на том, что младшие учатся у старших»

Небытовое восприятие мира

Почему молодой театр обратился к такой непростой форме, как пьеса в стихах? Приглашенный режиссер арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» — выпускник ВГИКа, мастерской Владимира Меньшова и Веры Алентовой, магистр Театрального института им. Б. В. Щукина при Государственном академическом театре им. Е.Б. Вахтангова Александр Туманов уверен: выбор репертуара связан с тем, что театр базируется на принципах сохранения традиций психологического русского театра, базовой школы:

— В пьесе Лопе де Вега «Изобретательная влюбленная» затронуты вечные ценности, транслировать и выражать которые сейчас просто необходимо. Они как никогда актуальны. Сложность в том, что это стихотворная пьеса, но для составления новой труппы это даже хорошо, поскольку современная молодежь уходит от стихов все дальше. А что такое поэзия? Это небытовое восприятие мира. Кроме того, в стихах заложен ритм, а это прежде всего эмоциональное состояние героя. Ну и конечно, сама тема, обращающая нас к семейным корням — долгу, чести, порядочности, которые вступают в конфликт с примитивными желаниями.



Нужно отметить, что казанскому зрителю уже знакома работа Александра Туманова. Осенью в Казанском ТЮЗе была представлена его дипломная работа — «Лиса и виноград» по одноименной пьесе Гильерме Фигейредо. Так что обращение к стихотворной классике для режиссера не внове. Кроме того, тогда ему уже приходилось играть с мэтрами татарстанской сцены — роль Эзопа досталась Роману Ерыгину, а образ Ксанфа воплотил Дмитрий Язов.

— Если честно, я считаю, что режиссерская профессия начинается минимум с 40 лет, потому что это должен быть человек, который знаком с жизнью, «набил шишки». А в 25 лет — это только проба пера, однако я основываюсь на поколении режиссуры русского психологического театра. В этом мне помогло обучение во ВГИКе под руководством Владимира Меньшова и в Щукинском училище, где наставником был легендарный Михаил Борисов. Они все несли и сохраняли именно тот опыт режиссуры русского театра. Да, сейчас для меня, как и для любого творческого человека, это погружение, как топь, в которую все равно провалишься, но эти великие мастера «подложили» мне спасительные досочки через нее, — считает Александр Туманов.

Пока молодой режиссер числится приглашенным, но сейчас решается вопрос о его постоянном месте работы в Казани.

Александр Туманов: «Я считаю, что режиссерская профессия начинается минимум с 40 лет, потому что это должен быть человек, который знаком с жизнью, «набил шишки». А в 25 лет — это только проба пера»

Работа, которой завидуют

К работе над рождающейся труппой театра привлечен и почетный участник жюри и наставник фестиваля «Созвездие-Йолдызлык», руководитель московского «Центра сценических практик», российский хореограф-постановщик Владимир Аносов. В Казани он бывает наездами, на время подготовки премьеры, но предполагается, что именитый педагог станет постоянным куратором молодого театра. Репетиции и тренировки по пластике и фехтованию, которые идут ежедневно, направлены прежде всего на сплочение труппы, чувство партнера на сцене, сыгранность и доверие между актерами.

— Моя задача — создать в этом театре школу для ребят на основе старой классической школы советских времен. К сожалению, в институтах будущих актеров больше информируют о разных упражнениях, не связывая их с практическим применением. Сцена же требует конкретного навыка, именно она кует мастера. Чтобы состояться как профессионал, необходимо обладать определенным количеством «ремесла» — то есть общего систематизированного объема навыков. А мастерство — это применение ремесленного навыка индивидуально в соотношении со своим вкусом и уровнем культуры. В перспективе задача этого пока небольшого проекта — создать труппу высокой культуры. Это первая ступенька в ознакомлении с самой терминологией, пониманием, что за ней стоит. Но самое главное — приобщение к духу, ведь театр при отсутствии такового — просто пустая площадка, где начинают процветать эгоизм, бездарность — все что угодно. Мы же готовим не коммерческий проект, когда быстро «содрал» деньги — и все. Это осевая линия формирования культурного человека, с пониманием национального колорита. Не будем загадывать, но мы стремимся в дальнейшем и к большим гастролям.

Кстати, Владимир Аносов признался: он хоть и не привык хвастаться, но знаменитым коллегам в Москве рассказывает о своей работе в Казани. «Интересуются, многие завидуют», — рассказывает хореограф.

Владимир Аносов: «Моя задача — создать в этом театре школу для ребят на основе старой классической школы советских времен»

«По мотивам» казанских усадеб XIX века

А как же реставрировали сам театр? Заместитель директора арт-резиденции Тимур Муртазин рассказал, что при реконструкции учитывалось максимальное сохранение элементов декора вековой давности. Так, в центральном вестибюле уцелела большая часть «ковра» оригинальной немецкой напольной плитки. Собран по плиткам и старинный дубовый паркет, который после очистки и реставрации вновь уложили в одном из кабинетов. В остальных помещениях ­— тоже дубовый паркет, но уже современный. Есть отдельные пространства для сценаристов и режиссеров, репетиционные площадки. Зрительский зал, рассчитанный на 300 мест, оборудован стульями с самым современным автоматическим электроприводом. Их легко моделировать под функции зала.

— Цельных родных декоров в здании не сохранилось, значительную часть в советское время снесли, чтобы сделать кинозал. Интерьеры восстанавливались «по мотивам» убранства казанских домов XIX века. Но обратите внимание на лепнину в центральном фойе — гипсовые узоры на стенах, казалось бы, выполнены несколько неаккуратно. Однако реставраторы приняли решение их сохранить. Дело в том, что делали эти украшения не профессионалы, а простые рабочие льнокомбината в 20-е годы прошлого века, но со старанием и любовью. Так что такое решение современных мастеров вполне оправдано, — раскрыл секреты Тимур Муртазин.

В здании сохранена «родная» система вентиляции. Правда, ее дополнили современными инженерными решениями. С нуля установлены водопровод, канализация, современная сантехника. Так что «начинка» — вполне по последнему слову техники. Что же касается ценовой политики, то концерты творческой молодежи из районов республики будут бесплатными. А эстрадные концерты мастеров «Созвездия-Йолдызлык» будут давать зрителям на платной основе. Плату за аренду зала с районных мастеров искусств брать не будут — они понесут затраты только на обслуживающий концерты технический персонал.

Итак, мы ждем прохладной осени, чтобы первыми оценить спектакли и концерты на новой культурной площадке города.

1 / 46 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов