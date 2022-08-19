Как баскетбол «импортозамещает» бегство американцев

Футболу тоже стоит приготовиться

В российском баскетболе дебютирует команда из Крыма под названием «Грифоны», представляющая город Симферополь. Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает о прорывном решении в истории отечественного спорта.

Играть так играть!

Решение о вовлечении Крыма в российский баскетбол было принято месяц назад, 16 июля, но удивительным образом не вызвало должной реакции и оценки. А оно на самом деле прорывное. РФБ опубликовал полный список команд-участниц высшей лиги сезона-2022/2023: «БАРС-РГЭУ» (Ростов-на-Дону), Динамо-МГТУ» (Майкоп), «Металлург» (Магнитогорск), «Нефтехимик» (Тобольск), «Чебоксарские ястребы» (Чебоксары), «Челбаскет» (Челябинск), «Южный слон» (Ставрополь), «Грифоны» (Симферополь).

Кроме чемпионата России представитель Крымского федерального университета имени Вернадского, который ранее выступал только на уровне Ассоциации студенческого чемпионата России, планирует стартовать в Кубке России, турнире, который пройдет без участия легионеров, как и нынешняя Спартакиада сильнейших. Это прорывное решение, поскольку ранее представители Крыма выступали только в командном чемпионате России по шахматам.

Представитель Крымского федерального университета имени Вернадского планирует стартовать в Кубке России. Фото gge.ru

В остальном же в футболе и баскетболе их уровень доступа ограничивался студенческим чемпионатом, а в водном поло — первенством страны среди детско-юношеских команд. Правда, в водном поло был еще любительский чемпионат. Все эти старты не относятся в полной мере к официальным, дающим право на участие в каких-либо международных турнирах, а потому международные федерации относились к ним лояльно. Сейчас два вполне конкретных официальных старта в достаточно серьезной компании.

Любители баскетбола со стажем вспомнят, что Ростов-на-Дону, к примеру, приютил в какой-то момент команду «Локомотив» из Минеральных Вод, который затем перекочевал в Краснодар. Да и собственно Ростов развивал баскетбол, из него родом Александр Дирацуян, ныне тренер сборной России по стритболу, наставник женской части, вице-чемпиона Олимпиады в Токио. Сам Дирацуян поднимался на уровень молодежной сборной России 1976 года рождения, будучи партнером Руслана Авлеева, Дениса Севастьянова из УНИКСа. Серьезными соперниками которого были в свое время и Майкоп (Сергей Иванов, Валентин Кубраков, Эдуард Сообцоков), и Ставрополь (Андрей Ведищев, Никита Моргунов, Евгений Таран, Алексей Ледков, переехавший в Грецию и ставший там Яковосом Цакалидисом, а уже в США Джейком Цакалидисом, азербайджанец Вагиф Гаджиметов).

Ставропольцы, кстати, хорошо знакомы симферопольцам по совместным играм в студенческом чемпионате, где и выступали под названием «Южный слон». Впрочем, Ставрополь всегда был креативен, поскольку ранее команда называлась «Алеко», «Ставрополь-Пограничник» и только в последние годы «Динамо», с которым студенческий «Южный слон» и объединился нынешним летом.

Ставропольцы, кстати, хорошо знакомы симферопольцам по совместным играм в студенческом чемпионате, где и выступали под названием «Южный слон». Фото vk.com/ug_slon_basket

Против Крыма может сыграть и воспитанник Казани

Чувашия вырастила Александра Башминова и Алексея Семенко, в Челябинске играл Алексей Опошнян, соперником УНИКСа на стадии его формирования в суперклуб был Магнитогорск, где также баскетбол развивался на основе студенческой команды, носившей названия «Кредо-Академия» и «Металлург-Университет». Правда, при этом Магнитогорск одним из первых начал принимать к себе «легионеров», давая им российское гражданство, как было с воспитанником киргизского Фрунзе Ниязом Исаковым, к которому позже присоединился и Ярослав Стрелкин. Сейчас в «Магнитке» играет один из немногих воспитанников казанского баскетбола Кирилл Горнаев.

Касаемо «Грифонов», то имена игроков нынешней команды мало что скажут широкому кругу болельщиков. Наиболее известен Владислав Крушельницкий, приехавший из Екатеринбурга. Он, как и местный воспитанник Владислав Терлецкий из Севастополя, играет также и в стритбол. За Севастополь играли и Георгий Бабаченко, Дмитрий Войтко, Кирилл Пугачев, плюс Дмитрий Быков из Томска, Артур Мызь из Донецка. Спортивные цвета города воинской славы защищает команда «Муссон», один из соперников «Грифонов», как в региональных соревнованиях, так и на чемпионате Крыма. Оттуда вышли Георгий Васильев, сейчас выступающий за «Химки», экс-игроки юниорской сборной Армении Никита Гальцев и Алексей Чиженок.

Кстати, «Муссон» в 2014 году, когда Крым стал российским, успел стартовать в чемпионате России, проведя несколько матчей. Обыграл Воронеж и будущего соперника «Грифонов» — Ставрополь, проиграл Самаре и Энгельсу. Но, откровенно говоря, состав той команды, имевшей опыт выступления в чемпионате Украины, опирался на «легионеров» из Брянска, Волгограда, Майкопа, Пензы, Рязани и различных городов Украины.

Спортивные цвета города воинской славы защищает команда «Муссон». Фото vk.com/mussonbasketsev

Короткий дебют Крыма в российском баскетбольном сообществе

Уже став российской командой, в Севастополь привлекли такого наставника, как Евгений Кисурин, а также полевых игроков, в числе которых выделялись Кирилл Пищальников, Константин Сазонов, уроженец Бишкека Никита Макшев (в будущем он поиграл во Владивостоке), как и Евгений Шегоян. Увы, он утонул в Севастополе, после отдыха в ночном клубе. Повторив печальную судьбу своих коллег по баскетболу, перешедших ранее в российский баскетбол: украинцев Валерия Гоборова, Сергея Коненко, узбекистанца Ядгара Каримова, казахстанца Александра Петренко. Судьба БК «Муссон» оказалась почти такой же печальной, поскольку после дебюта в российском баскетболе она вынуждена была покинуть его из-за политической воли, точнее политической немощи, и выступала только на региональном уровне, в последнее время уступив роль лидера крымского баскетбола более молодым «Грифонам».

Почему же РФБ пошел навстречу представителю Крыма, рискуя потерять место в УЕБА и ФИБА? А потому что нечего терять. От чемпионата Европы, который стартует в сентябре, мужскую сборную отстранили (нас заменит Черногория), собственно, как и женскую. Дамы в этом сезоне пролетят мимо чемпионата мира, мужчины потеряют право стартовать на нем в следующем сезоне. Дело в том, что россияне успели стартовать в отборе двумя победами над Исландией и Италией, но теперь, будучи отстраненными, потеряли право бороться за ЧМ-2023. Наверняка, это приведет и к потере возможности сыграть на Олимпиаде в Париже, поскольку у россиян не будет шанса отобраться на Игры. От еврокубков отстранили еще по ходу прошлого сезона. Будучи лишенным всего на уровне сборных, российский баскетбол потерял еще и дуэт участников Единой лиги ВТБ, которую покинули команды Польши и Эстонии. До них ушли Латвия и Литва, Грузия и Финляндия, само собой, Украина. Огромные потери ощутили российские команды, откуда пачками уходили легионеры, преимущественно из США. Получается как у пролетариата: терять нечего, помимо своих цепей, что, возможно, и привело к принятию практически революционного решения. В это же время коллеги из футбола пока что выжидают, теша себя надеждами на попадание в отборочный турнир Евро-2024, жеребьевка которого состоится 9 октября.

Джаудат Абдуллин