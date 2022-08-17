Алима Салахутдинова: татарский за семь недель в Аризоне

Как канадская татарка обучала американцев родному языку

Фото: Каньон в Аризоне. Фото предоставлено Алимой Салахутдиновой

Алима Салахутдинова, казанская татарка, с мужем и четырьмя детьми живущая в Монреале, в этом году стала преподавателем на летних курсах татарского языка в Аризоне. В интервью «Реальному времени» она рассказала, насколько сильно отличается обучение детей со всего мира в онлайн-режиме и взрослых американцев в офлайне.

Искали преподавателя среди местных



Салахутдинова, переехав в Монреаль, запустила онлайн-школу Alima Academy, о которой подробно рассказывала во время нашей предыдущей беседы. Курсы татарского языка в Аризонском университете возникли в Институте критических языков, который работает в рамках Melikian Center. C 1991 года здесь проводят летние интенсивы по языкам Европы и Евразии.

Татарский среди них был в программе в нулевые. К примеру, там преподавала жившая тогда в США Айгуль Аюпова (она даже написала самоучитель для Штатов, а после создала детский проект «Үчтеки» и участвовала в создании казанского учебника «Сәлам»). А первым преподавателем была Агнес Кефели, старший преподаватель университета, автор книги «Becoming Muslim in Imperial Russia: Conversion, Apostasy, and Literacy». Сейчас здесь преподается 14 языков, в каждой группе в среднем по 2-3 студента, есть языки, где количество студентов больше. Кроме уроков, есть клубы литературы, танцев, искусств. По инициативе учащихся раз в неделю организовывалось «языковое кафе», где можно было попрактиковать любой другой язык. Летняя программа курсов платная, 1500 долларов, при этом для студентов с американским гражданством есть возможность получить грант.

— Долгий период не было студентов, которые записывались на татарский, приблизительно 8-9 лет татарский не преподавался, — говорит Алима. — Восстановить язык, который преподавался раньше, проще, чем открыть курс по новому языку, так как есть наработки, программы.





Языковая академия Алимы Салахутдиновой. Фото: instagram.com*/alima.academy (*соцсеть запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской)

«Это были взрослые люди, они знали цену времени»

— Обо мне им написал мой ученик. Он брал у нас в академии уроки языка, истории, — продолжает Салахутдинова. — Дал им обо мне хороший отзыв. В итоге мне написали письмо с предложением прислать резюме. Поскольку у меня диплом по истории, а не по лингвистике, они попросили составить программу, на семь недель (пять дней в неделю, по пять часов обучения). Потом было второе интервью. Там задавались ситуативные вопросы, по поводу методики, принципов преподавания. После мне прислали оффер, предложение. Я согласилась.

Салахутдинова говорит, что в случае с малыми языками учитель готовит все материалы сам. Ученики всегда могут с ними ознакомиться, повторить. Учеников у нее было двое. Основной — Джейкоб, постдок, молодой историк.

— Он знает русский, бывал в России, был знаком с татарами, поэтому решил выучить язык на летних уроках. И еще был профессор, с которым мы занимались онлайн, — рассказывает Алима. — Так что мой день отличался от распорядка других преподавателей. С утра я сама ходила в турецкие классы, изучала их опыт, потом учила Джейкоба, после несколько работала онлайн. Я рада, что съездила туда. У меня остались очень позитивные эмоции. Это были взрослые люди, они знали цену времени, у них есть схемы по обучению.

С коллегами по университету. Фото предоставлено Алимой Салахутдиновой

«Ребенок учится, а мама не знает ни слова по-татарски»

Что касается собственной академии, то Алима говорит, что стала больше открывать исторических классов.

— Потому что приходят родители, говорят: ребенку нужен татарский. А языка в семье нет, среды нет. Ребенок учится, а мама не знает ни слова по-татарски. Много у меня таких детей. И через два года возникает вопрос — а зачем ему это?



А со студентами в Аризоне такого не было. Это их осознанный выбор. К тому же они ученые, они живо интересовались историей, нашими ценностями. В целом это сильно отличалось от детской программы. Темы другие, топики. В целом программа другая, все-таки семь недель. При этом я на всю программу, с первого урока, со знакомства, до последнего, искала актуальные темы. К примеру, мы говорили о разнообразии ислама в республике, а в географии изучали Альметьевск и Иннополис.

В следующем году Алима намерена вернуться в Аризону:

— Я хотела в этом году сделать татарский лагерь, из-за Аризоны сначала перенесла его, потом в связи с событиями в мире от идеи пришлось отказаться. Так что я хочу дальше в США преподавать татарский. В октябре они объявляют набор, в январе выясняют, какой уровень у подавших заявки, строится программа, в июне начинается обучение. Хочу, чтобы про курсы узнали американские татары, лингвисты. Моя большая мечта (я уже узнавала, по документам это реально) привозить на учебу людей из Канады, у нас много желающих. К тому же Аризона красивая — теплый, сухой воздух, красивые виды...

