Соревнования на земле, воде и в киберпространстве: в Казани празднуется День физкультурника

Сегодня в Казани празднуется Всероссийский день физкультурника. Для горожан провели соревнования по самым разным видам спорта — на земле, воде и даже в киберпространстве.

Праздничные мероприятия проходят сразу на нескольких площадках города: Центр пляжных видов спорта, стадион «Трудовые резервы» и экстрим-парк «Урам».

Центральной площадкой праздника с активной развлекательной программой стал экстрим-парк «Урам». Начался день со спортивной зарядки, которую провела заместитель премьер-министра Лейла Фазлеева. В течение дня здесь запланированы показательные соревнования по карате, тхеквандо, фехтованию, турниры по боксу, дзюдо, футболу, регби и другим видам спорта. Участие в них примут звездные спортсмены Казани. Здесь же пройдет презентация спортшкол города, где родители смогут выбрать секцию для своего ребенка.