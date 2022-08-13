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Соревнования на земле, воде и в киберпространстве: в Казани празднуется День физкультурника

12:59, 13.08.2022 5
Соревнования на земле, воде и в киберпространстве: в Казани празднуется День физкультурника
Фото: Максим Платонов

Сегодня в Казани празднуется Всероссийский день физкультурника. Для горожан провели соревнования по самым разным видам спорта — на земле, воде и даже в киберпространстве.

Праздничные мероприятия проходят сразу на нескольких площадках города: Центр пляжных видов спорта, стадион «Трудовые резервы» и экстрим-парк «Урам».

Центральной площадкой праздника с активной развлекательной программой стал экстрим-парк «Урам». Начался день со спортивной зарядки, которую провела заместитель премьер-министра Лейла Фазлеева. В течение дня здесь запланированы показательные соревнования по карате, тхеквандо, фехтованию, турниры по боксу, дзюдо, футболу, регби и другим видам спорта. Участие в них примут звездные спортсмены Казани. Здесь же пройдет презентация спортшкол города, где родители смогут выбрать секцию для своего ребенка.

Видео Камиля Исмаилова

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 комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 13 авг
    физкультура должна быть аскетична.
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    Анонимно 13 авг
    Глупости! Физкультура должна быть яркой и зажигательной!
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    Анонимно 13 авг
    Точно!
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    Анонимно 13 авг
    нет физическая культура не должна ва мничего он а личное дело каждого. аскетична искромна. выпутаете шоу с физкульутрой
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  • Анонимно 13 авг
    С праздником!
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