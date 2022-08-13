Видеоопрос: можно ли сегодня в России прожить на МРОТ?
В России предлагают повысить минимальный размер оплаты труда в два раза — соответствующий законопроект готовятся внести в Госдуму. Сейчас МРОТ составляет 15 279 рублей. В тексте документа говорится о необходимости «установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2023 года в сумме 30 000 рублей в месяц». По мнению авторов инициативы, это поможет сгладить последствия инфляции и снизить уровень бедности населения.
— Как считаете, можно ли сегодня в России прожить на МРОТ? Будет ли достаточным поднять его в 2 раза? — поинтересовались корреспонденты «Реального времени» у казанцев.
комментарии
С голоду не умрёшь и голый ходить не будешь.
Другой вопрос - какое качество жизни при этом будет.
Но это уже вопросы к богатым людям, для которых МРОТа не хватит чтобы и поужинать.
Одни раз.