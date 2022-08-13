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Видеоопрос: можно ли сегодня в России прожить на МРОТ?

00:00, 13.08.2022 3
Видеоопрос: можно ли сегодня в России прожить на МРОТ?
Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

В России предлагают повысить минимальный размер оплаты труда в два раза — соответствующий законопроект готовятся внести в Госдуму. Сейчас МРОТ составляет 15 279 рублей. В тексте документа говорится о необходимости «установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2023 года в сумме 30 000 рублей в месяц». По мнению авторов инициативы, это поможет сгладить последствия инфляции и снизить уровень бедности населения.

— Как считаете, можно ли сегодня в России прожить на МРОТ? Будет ли достаточным поднять его в 2 раза? — поинтересовались корреспонденты «Реального времени» у казанцев.

Данила Сергеев, видео Камиля Исмаилова
ПромышленностьЭкономикаОбщество Татарстан

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 комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 13 авг
    На мой взгляд, необходимо повышение пенсий, где минимальная пенсия была бы в размере сегодняшнего МРОТ. Это в первую очередь. Во-вторую, конечно, повышение МРОТ. Но вот его увеличение до 30 тыс. рублей скорее утопия, т.к. повлечет за собой изменение экономической политики вцелом.
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  • Анонимно 13 авг
    Это просто пиар акция от ЛДПР. Все понимают, что прожить на минималку невозможно.
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  • Анонимно 13 авг
    Конечно можно.
    С голоду не умрёшь и голый ходить не будешь.
    Другой вопрос - какое качество жизни при этом будет.
    Но это уже вопросы к богатым людям, для которых МРОТа не хватит чтобы и поужинать.
    Одни раз.
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