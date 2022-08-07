Из-за дорожных работ участок М-7 возле Иннополиса встал в огромной пробке
Огромные пробки в обе стороны образовались на участке трассы М-7 возле Иннополиса. Их причиной послужили дорожные работы на мосту через реку Сулицу, сообщает сервис «Яндекс.Карты».
По направлению из Казани пробка начинается возле поворота на Свияжские холмы. После моста движение снова становится свободным.
Водителям, которые двигаются в сторону Иннополиса и Казани со стороны Свияги придется стоять намного больше — пробка начинается практически от моста через реку. После проезда реки Сулицы движение также становится нормальным.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым