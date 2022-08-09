Новости авто

18:59 МСК Все новости
Новости раздела
Авто

Из-за дорожных работ затор на участке М-7 возле села Татарское Бурнашево растянулся более чем на 10 км

17:59, 09.08.2022 1
Из-за дорожных работ затор на участке М-7 возле села Татарское Бурнашево растянулся более чем на 10 км
Фото: скриншот

В Татарстане из-за дорожных работ затруднено движение возле села Татарское Бурнашево. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Движение «встало» в обе стороны. Пробка растянулась более чем на 10 км.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Затор на этом участке дороги наблюдался и в выходные дни.

В Татарстане до 20 сентября закрыли для транспорта участок с 0,05 по 6,79 км по дороге Казань — Ульяновск — Татарское Бурнашево. Здесь для объезда предложены федеральные дороги М-7 «Волга» и Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

АвтоБизнесТранспортОбщество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:36
    Это направление стоит 24/7, ужас
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также