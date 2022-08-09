Из-за дорожных работ затор на участке М-7 возле села Татарское Бурнашево растянулся более чем на 10 км
В Татарстане из-за дорожных работ затруднено движение возле села Татарское Бурнашево. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Движение «встало» в обе стороны. Пробка растянулась более чем на 10 км.
Затор на этом участке дороги наблюдался и в выходные дни.
В Татарстане до 20 сентября закрыли для транспорта участок с 0,05 по 6,79 км по дороге Казань — Ульяновск — Татарское Бурнашево. Здесь для объезда предложены федеральные дороги М-7 «Волга» и Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск.
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