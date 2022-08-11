День в истории: семнадцать мгновений, семнадцать футболистов

Чем примечательна дата 11 августа?

Сегодня, 11 августа, в Японии праздную День гор. 11 августа основали музей Аксакова, открыли Международный аэропорт Шереметьево, состоялась премьера фильма «Семнадцать мгновений весны», в авиакатастрофе погибла футбольная команда из Ташкента «Пахтакор», в Казани прошло супер-ралли Париж — Пекин, Австрия стала империй. Родились: композитор Александр Мосолов, экстрасенс Анатолий Кашпировский, певец Равиль Харисов, драматург и автор-исполнитель Зульфат Хаким. Скончались: изобретатель Иван Кулибин, сталепромышленник и филантроп Эндрю Карнеги, поэт и художник Максимилиан Волошин, ясновидящая Ванга, актер Робин Уильямс. Подробнее о значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Проездом из Парижа

11 августа 1948 года родился певец Равиль Харисов. Отец Харисова Шакир был помощником режиссера театра Камала, а мама Асия — актрисой, так что он вырос за кулисами. 15 лет работал в оркестре Анатолия Кролла в Москве и выступал с большинством звезд советской эстрады на одной сцене. Мастер спорта по боксу. В 1990-е особой популярностью пользовалась его песня «Жигули» на музыку Рифката Сайфутдинова и слова Гарая Рахима.

11 августа 1960 года родился Зульфат Хаким. После школы он работал на заводах Казани и Нижнекамска, но потом в 1980-е перешел в когорту писателей и музыкантов, публикуясь в журналах и работая в Татарской филармонии автором-исполнителем. В драматургии Хаким проявляет себя сначала как острый сатирик, однако самая известная его пьеса — «Телсез күке», она рассказывает о встрече двух татар, казанского и финского, в карельских лесах в 1939 году. Сейчас Хаким занимается проектом «Туган батыр».

В категории грузовиков участвовала команда «КАМАЗ-Мастер». Фото: gruzovikpress.ru

11 августа 1995 года в Казань прибыли 80 участников супер-ралли Париж — Москва — Улан-Батор — Пекин из 13 стран мира. В международной автоколонне были экипажи из Набережных Челнов на КАМАЗах. Ралли-марафон «Париж — Пекин» был возрожден по инициативе «Мастер-групп» и получил новое имя «Мастер-ралли». 55 участников преодолели 12 тысяч км от Парижа до Пекина через Москву и Улан-Батор. В категории грузовиков участвовала команда «КАМАЗ-мастер», в составе которой был двукратный чемпион ралли «Париж — Дакар» и многократный чемпион мира Пьер Лартиг. За руль КАМАЗа он сел впервые. Отличительной особенностью рейда было обилие зрителей на трассе.

11 августа 2021 года «Реальное время» сообщило, что в преддверии нового отопительного сезона прокуратура Казани взялась за Госжилинспекцию Татарстана и полицию. С подачи казанца Рустема Хабибуллина, который много лет добивается справедливого подхода к расчетам за тепло и другие коммунальные услуги, прокуроры требуют конкретного разбирательства в отношении ООО «УК «Уют Плюс». Хабибуллин в очередной раз пожаловался в надзорное ведомство: на ГЖИ — за то, что она не пресекает нарушения управляющей компании, а на стражей порядка — за то, что там тихо прикрыли проверку по информации, которую в прокуратуре сочли достойной уголовного дела.

Усадьба «Абрамцево». Фото: wikipedia.org

А по телевизору — «Семнадцать мгновений весны»

11 августа 1920 года в России основали музей имени Сергея Аксакова, ныне — Государственный историко-художественный и литературный музей-заповедник «Абрамцево». В 1843 году автор «Бурана» купил усадьбу недалеко от Сергиева Посада, где регулярно собирались писатели, журналисты, поэты, ученые: Илья Репин, Василий Суриков, Иван Крамской, Василий Поленов, Михаил Антокольский, братья Васнецовы, Исаак Левитан, Валентин Серов, Михаил Нестеров, Михаил Врубель. В частности, здесь Валентин Серов написал свою «Девочку с персиками», Виктор Васнецов — «Аленушку», а Михаил Нестеров — «Видение отроку Варфоломею».

11 августа 1959 года в Москве открылся Международный аэропорт Шереметьево. В аэропорт первым прибыл вылетевший из Ленинграда советский лайнер Ту-104. 6 мая 1980 года открыли уже второй международный терминал — Шереметьево-2. Открытие состоялось в преддверии XXII летних Олимпийских игр. 18 июля 1980-го в аэропорту было обслужено свыше 8 тысяч зарубежных гостей столицы Олимпиады. За время проведения Олимпийских игр аэропорт обслужил более 460 тысяч иностранных пассажиров.

Фото: kinoart.ru

11 августа 1973 года в СССР начался показ фильма «Семнадцать мгновений весны» по роману Юлиана Семенова о приключениях советского разведчика Исаева, которого сыграл Вячеслав Тихонов. В роли шефа гестапо Мюллера прославился Леонид Броневой. 12-серийную картину планировали показать ко Дню Победы, но перенесли дату, поскольку в это время Леонид Брежнев посещал ФРГ.

Трагедия «Пахтакора»

11 августа 1804 года Австрия была провозглашена Францем II империей. Сделал он это в ответ на аналогичное действие Наполеона Бонапарта. В 1867 году Австрия стала Австро-Венгрией и объединила наследственные владения Габсбургов — Чехию, Венгрию со Словакией, Карпатскую Русь, Банат, Хорватию, Трансильванию (Румынию), Галицию и Лодомерию (включая Буковину) и значительную часть Северной Италии (Ломбардо-Венецианское королевство), населенные народами различного происхождения и вероисповедания.

Памятник футбольной команде «Пахтакор», погибшей в авиакатастрофе. Фото: wikipedia.org

11 августа 1979 года в авиакатастрофе погибла ташкентская футбольная команда «Пахтакор». 17 футболистов вылетели из Ташкента в Минск на календарный матч чемпионата СССР с местным «Динамо» на авиалайнере Ту-134 компании «Аэрофлот». Диспетчеры не разрешили самолету подняться выше, он столкнулся с лайнером, следовавшем по маршруту Кишинев — Ворошиловград — Куйбышев с 89 пассажирами и шестью членами экипажа на борту. Погибли 178 человек. Двух авиадиспетчеров из Харькова осудили на 15 лет лишения свободы.