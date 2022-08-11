Юлия Прохорова: «Девелоперам стоит наравне с государством популяризировать рождение детей»
Эксперт в сфере недвижимости — о падении продаж казанских новостроек по итогам второго квартала года
Во втором квартале продажи строящихся квартир в Казани сократились на 70%, но при этом за март и апрель застройщики продали почти в 3 раза больше плана. А вот рынок вторички действительно столкнулся с падением спроса — число сделок упало на 23%, отметила эксперт в сфере недвижимости, управляющий партнер Perfect RED Юлия Прохорова. В авторской колонке для «Реального времени» она приводит очередной обзор рынка жилья татарстанской столицы и прогнозирует, как ситуация повлияет на первичный рынок.
Индикаторы рынка
В связи со снижением количества сделок с жилой недвижимостью с мая по июнь 2022 года появились прогнозы о надвигающемся обвале рынка недвижимости. Чтобы понять, что происходит на самом деле, достаточно углубиться в динамику объемов продаж хотя бы на 4 года. Анализ данных первого полугодия показал, что реальное снижение объемов продаж происходит только на вторичном рынке. При этом в основном к показателям «исключительного» прошлого года. Данные по количеству сделок на первичном рынке говорят не о падении, а о незначительном приросте к аналогичному периоду прошлого года даже с учетом провальных месяцев II квартала 2022. Во втором квартале продажи строящихся квартир сократились на 70%, но при этом за март и апрель текущего года застройщики продали почти в 3 раза больше плана. А вот рынок вторичной недвижимости действительно столкнулся с падением спроса. Количество сделок уменьшилось на 23% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. И это повлияет в дальнейшем на первичный рынок: часть продавцов квартир со вторичного рынка перекладывает средства от продажи в старящиеся объекты.
Ипотека
Несмотря на недешевую ипотеку, снижение объема ипотечных сделок тоже не столь критично. Так, в прошлом году мы наблюдали самые низкие ипотечные ставки за всю историю рынка недвижимости. А в этом году четыре месяца ставка для заемщиков была неподъемной. Вторичный рынок тормозит тоже именно по причине высокой ставки по ипотеке. Динамика последних лет показывает значительный рост как размера кредита — с 1,7 млн рублей в 2018 году до 3,5 млн рублей в 2022 году, так и срока кредитования — с 15,5 до 23 лет. Неуверенность потребителей в постоянстве своих доходов в связи с нестабильной экономической и политической ситуацией сохраняется.
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
Количество заключенных ДДУ за период с января по июнь 2022, шт.
|
10 335
|
12 017
|
9 688
|
9 690
|
10 812
Как показывает количество заключенных ДДУ за первое полугодие, страх инфляционных рисков превалирует. Многие эксперты продолжают говорить об альтернативных источниках сохранения капитала. Тем более ипотека скорее ведет к потерям в инвестиционном плане. Но альтернативных инструментов инвестирования, доступных и с тем же уровнем риска, пока на рынке немного. Угроза «отмены» доллара, риски с иностранными активами, память о ненадежности банковских вкладов и тем более обвалившийся рынок акций снова подталкивают инвесторов к сбережению средств и инвестированию в квартиры, в том числе с привлечением ипотеки.
Используя государственную программу поддержки «Материнский капитал», правительство продолжает помогать застройщикам увеличивать количество новых дольщиков. Спрос на квартиры генерируют семьи с двумя и более детьми. Поэтому девелоперам стоит перенимать опыт зарубежных компаний и наравне с государством популяризировать рождение детей, тем самым увеличивая свою целевую аудиторию. Так, например, компания Nike когда-то увеличивала количество потребителей за счет популяризации спорта среди населения.
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
Количество ипотечных сделок на первичном рынке, шт.
|
867
|
807
|
1 288
|
1 449
|
640
|
Количество ипотечных сделок на вторичном рынке, шт.
|
3 343
|
2 412
|
3 073
|
4 678
|
1 442
|
Объем выданных ипотечных жилищных кредитов на первичном рынке, тыс. руб.
|
1 823
|
1 940
|
3 141
|
5 222
|
3 471
|
Объем выданных ипотечных жилищных кредитов на вторичном рынке, тыс. руб.
|
5 382
|
4 306
|
5 891
|
10 600
|
3 933
|
Средневзвешенная ставка на
первичном рынком, %
|
9,1
|
9,4
|
5,9
|
4,9
|
3,8
|
Средневзвешенная ставка на
вторичном рынке, %
|
9,7
|
10,5
|
8,6
|
8,2
|
9,7
|
Средняя сумма кредита, тыс. руб.
|
1 711
|
1 940
|
2 071
|
2 582
|
3 556
|
Средний срок кредита, лет
|
16
|
18
|
17
|
20
|
23
Цены продажи
Из-за резко возросшего спроса на инвестиционное жилье в конце февраля 2022 года цены подскочили на 36%. Покупатели, побежавшие в «бетон», стимулировали очередной скачок цен. При этом впервые с 2006 года стоимость строящихся объектов стала существенно превышать стоимость жилья на вторичном рынке — на 12,5%. Причин несколько:
- доступная ипотека на первичную недвижимость (завуалированные скидки застройщиков под ставки 0,1%);
- практически полный переход на эскроу-счета (застройщики не получают денег дольщиков до окончания строительства и им неинтересно продавать со скидкой на старте продаж);
- возросший спрос на «быструю» сделку в феврале — апреле (квартиры на вторичном рынке сложнее проверить за короткий срок, а вложить дешевеющие деньги на фоне СВО надо было срочно).
Такой разрыв стоимости между новостройками и вторичным рынком охлаждает инвестиционный интерес, так как создается эффект «мерседеса, выезжающего из салона и сразу теряющего в стоимости». При этом существует риск дальнейшего падения стоимости вторичного рынка на фоне кризиса, который мы наблюдали в 2009 и 2016 году. Рост цен повлиял и на размер ипотечного платежа, который становится заградительным на вторичном рынке. На момент исследования сравнение средних цен на рынке первичного и вторичного жилья в разрезе ежемесячного платежа за ипотеку выглядит следующим образом: средняя двухкомнатная квартира на вторичном рынке обойдется в 52 709 рублей в месяц, а в строящемся объекте — 35 586 рублей в месяц, и это не считая затрат на ремонт и аренду квартиры до окончания строительства.
Для расчета берем средние ставки по рынку кредитования и субсидированные ставки от застройщиков.
|
Год
|
Средняя стоимость продажи, тыс. руб./кв. м
|
Вторичный рынок
|
Первичный рынок
|
2006
|
27,1
|
30,7
|
2007
|
40,2
|
36,4
|
2008
|
42,4
|
39,9
|
2009
|
37,8
|
37,1
|
2010
|
40,3
|
38,9
|
2011
|
46,5
|
41,6
|
2012
|
56,7
|
48,2
|
2013
|
59,2
|
51,5
|
2014
|
63,2
|
53,2
|
2015
|
67,7
|
58,6
|
2016
|
65,1
|
62,0
|
2017
|
67,4
|
65,9
|
2018
|
73,8
|
74,2
|
2019
|
82,0
|
81,2
|
2020
|
85,2
|
80,2
|
2021
|
108,5
|
110,2
|
2022
|
124,4
|
133,0
Прогнозы
При прогнозе цен важно смотреть не только на динамику спроса, но и на динамику предложения. В последние годы количество строящегося жилья увеличивалось, но при этом росло и поглощение. На рынок Казани вышли крупные федеральные игроки: ПИК, «Самолет», «Эталон». Последний приобрел финскую компанию ЮИТ, которая ушла с российского рынка. В Казани «Эталон» возобновил строительство ЖК «Сюита» на ул. Павлюхина, начатое финнами.
На середину 2022 года строящегося жилья на рынке не больше, чем в 2018-м. При падении спроса избыток предложения приведет к снижению цен. Существует сценарий, при котором крупные федеральные игроки станут наращивать количество проектов. Новые жилые комплексы, скорее всего, будут реализовываться на прилегающих к Казани территориях. Вскоре нам предстоит вводить новую терминологию для обозначения субрынков при анализе рынка жилья: субрынки «Казань» и «Новая Казань» (по аналогии с «Новой Москвой»). Если данный сценарий будет реализован и на рынок одновременно выйдет много новых проектов, то произойдет корректировка цен на жилые проекты, расположенные в агломерации, в сторону снижения. То, что спрос напрямую зависит от доступности ипотеки, говорят давно. Прогнозы по темпам продаж и цене квадратного метра приходится делать исходя из доступности ипотечного кредитования. На текущий момент максимальная сумма первоначального платежа по ипотеке составляет 1 154 тыс. рублей, а ежемесячный платеж не более 35 тыс. рублей. Снижение доходов населения и рост безработицы ведут к сокращению спроса на жилье. С точностью сказать невозможно, но если падение спроса по итогам года составит не более 10%, то застройщики смогут и дальше удерживать текущие цены. 90% квартир будут продаваться до завершения строительства по ДДУ. Застройщики будут продавать меньше, но дороже (как, например, газ и нефть). При таких условиях цены на вторичном рынке скорректируются в сторону снижения до 15%. На дальнейшее развитие ситуации на рынке значительное влияние окажет фактор государственной поддержки. Ситуация может разворачиваться в двух направлениях: снижение ставок на проектное финансирование для увеличения объемов строительства и выделение господдержки на финансирование ипотеки для приобретения вторичного жилья.
Во-первых, государству выгодно поддерживать объем строительства, который поддерживает уровень занятости населения в смежных отраслях. Во-вторых, наиболее послушный гражданин — это человек с обязательствами в виде ипотечного кредита на 20 лет. При финансировании ипотеки на вторичном рынке, вероятен дальнейший рост цен на новостройки и стагнация цен на вторичном рынке.
Справка
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции «Реального времени».
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