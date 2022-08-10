День в истории: отстал от коллектива — открыл Мадагаскар

Чем примечательна дата 10 августа?

Фото: WorldSkills Competition 2019/ wikipedia.org

Сегодня, 10 августа, Международный день биодизеля. 10 августа открыли остров Мадагаскар, в Париже вспыхнуло народное восстание, в столице республики началась история компании «ТАИФ», Казань выбрали столицей WorldSkills-2019, в городе открыли новую инфекционную больницу, а в Новороссийске — музей цементной промышленности. Родились основоположник исторической живописи Антон Лосенко, поэт, мыслитель и переводчик Абай Кунанбаев, композитор Александр Глазунов. Скончались один из отцов мирового кинематографа Леон Гомон, физик, основоположник рентгеновской спектроскопии Генри Мозли, изобретатель троллейбусного поезда Владимир Веклич. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Казань — столица WorldSkills

10 августа 1885 года родился глава Комиссариата по делам мусульман Внутренней России Мулланур Вахитов. Долгое время жил и учился в Петербурге, в Казани организовал Мусульманский социалистический комитет, устанавливал советскую власть в городе, созывал Всероссийскую конференцию рабочих-мусульман, был чрезвычайным комиссаром по продовольствию в Поволжье, участвовал в битве за Казань против белых. После взятия города Народной армией КОМУЧа был арестован и казнен.

10 августа 1995 года на базе ВТНПО «Казань» было создано АО «ТАИФ», позже преобразованное в АО «ТАИФ» и ставшее головной компанией одной из крупнейших многопрофильных негосударственных компаний России. ГК ТАИФ — крупнейший российский холдинг, контролирующий большую часть химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей отраслей РТ. Нефтехимия и нефтепереработка всегда являлись для компании главными направлениями работы. 23 апреля 2021 года ТАИФ и СИБУР заявили об объединении нефтегазохимического бизнеса, знаковое соглашение назвали сделкой века в отрасли.

Фото prav.tatarstan.ru

10 августа 2015 года международное жюри в бразильском городе Сан-Паулу на Мировом чемпионате рабочих профессий WorldSkills Competition выбрало Казань столицей следующего состязания, в 2019 году.



10 августа 2020 года в Казани открыли новый корпус Республиканской клинической инфекционной больницы. Торжественно разрезали ленту и осмотрели место, где будут лечить татарстанцев от коронавируса, президент республики Рустам Минниханов и министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Новый корпус РКИБ с нуля возвели за 100 дней. Каждая палата в нем фактически является отдельным боксом, позволяет принимать пациентов с разными инфекционными заболеваниями и тем самым разгрузить и обеспечить плановую помощь всем остальным больным. Общая стоимость второй очереди РКИБ, включая оборудование и благоустройство прилегающей территории, оценивается в 1,8 млрд рублей. Вместимость нового корпуса — 232 койки, включая 12 реанимационных, при этом в случае резкого роста заболеваемости число мест на базе существующих мощностей может быть увеличено до 500, то есть более чем в два раза.

Фото: Максим Платонов, realnoevremya.ru

10 августа 2021 года «Реальное время» рассказало о жителях уфимского дома по адресу улица Конституции, 13, которым впору жаловаться на нарушение своих прав согласно Основному закону государства. Условия жизни в многоквартирной сталинке стали настоящим кошмаром для ее обитателей. По словам жильцов, проблемы начались после капитального ремонта крыши в 2018 году. Вода размыла до трещин стены четырехэтажного семиподъездного дома, и теперь ему требуется новый ремонт. Приезд министра ЖКХ РБ жителей не успокоил, лишь породил новые опасения за судьбу строения.

Абай родился

10 августа 1845 года (по новому стилю) в районе горного хребта Чингизтау родился Ибрагим Кунанбаев. Прозвище Абай, «внимательный, осторожный», ему дала бабушка Зере. В медресе он начал писать стихи, одновременно — посещать русскую школу. Взрослые стихотворения начинает сочинять ближе к сорока, изучая и Фирдоуси, и Лермонтова. Некоторые из его песен стали народными.

10 августа 1979 года в Новороссийске открылась постоянно действующая выставка «Цементная промышленность СССР», посвященная строителям, рабочим, защитникам заводов, а также людям, которые восстанавливали промышленность. Теперь это музей «Цементная промышленность» ОАО «Новоросцемент» с действующими макетами и моделями цементного оборудования.

Фото rucem.ru

Случайно открыли Мадагаскар

10 августа 1500 года португальский мореплаватель Диогу Диаш, принимая участие в экспедиции Педру Алвареша Кабрала в Индию, открыл остров Мадагаскар, назвав его Сан-Лоренсу (островом Святого Лаврентия). Попал он туда, отстав во время шторма от остальной флотилии около мыса Доброй Надежды. После Диаш направился к берегам Мозамбика, обогнул Африку и вернулся в Португалию.

10 августа 1792 года в Париже произошло одно из знаковых событий Великой Французской революции — народное восстание, которое привело к падению французской монархии. Король Людовик XVI был отстранен от власти и арестован. Считается, что в революционное движение новую жизнь вдохнула война, длившаяся до 1815 года. Также не последнюю роль сыграл экономический кризис, который сильно ударил по крупным городам. Кризис возник в результате инфляции — с октября количество денег в циркуляции увеличилось на 600 миллионов. Бумажные деньги тогда наводнили рынок, и это привело к спекуляциям. Формальный конец монархии произошел шесть недель спустя как один из первых актов нового Национального конвента.