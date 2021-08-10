День в истории: новый корпус инфекционки в Казани, катастрофа в бухте Чажма и открытие Лувра

Чем примечательна дата 10 августа

Фото: Максим Платонов

Сегодня, 10 августа, Международный день биодизеля, учрежденный в память о первом использовании экологически чистого топлива — двигателя на арахисовом масле. В разные годы и столетия в этот день разрушили Второй Иерусалимский Храм, открыли остров Мадагаскар, в Англии заложили Гринвичскую обсерваторию, в Париже вспыхнуло народное восстание, Лувр открыли как национальный музей, в Харбине завершил кругосветный велопробег русский спортсмен Онисим Панкратов, в СССР произошла радиационная авария в бухте Чажма, Казань выбрали столицей WorldSkills-2019. В эту дату родились основоположник исторической живописи Антон Лосенко, швейцарский фармацевт, основатель компании «Nestle» Генри Нестле, казахский поэт, мыслитель и переводчик Абай Кунанбаев, советский композитор Александр Глазунов, советский писатель Михаил Зощенко. Скончались французский продюсер, основоположник мирового кинематографа Леон Гомон, английский физик, основоположник рентгеновской спектроскопии Генри Мозли, родоначальник жанра легкой поэзии в России Михаил Муравьев, изобретатель троллейбусного поезда Владимир Веклич, советский кинорежиссер Станислав Ростоцкий. Подробнее о значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Казань выбрали столицей WorldSkills-2019 и открытие нового корпуса РКИБ



В 2011 году президент Татарстана Рустам Минниханов обсуждал с руководством Bulgarian Aviation Group вопросы реконструкции международного аэропорта «Казань». В ходе встречи состоялась презентация проекта строительства в международном аэропорту «Казань» ангара техобслуживания на два самолета при участии компании Lufthansa Technik. Как сообщил главный исполнительный директор Lufthansa Technik Sofia Бернд Фрекманн, компания готова сотрудничать и участвовать в проекте в том числе и инвестициями. Также в ходе совещания обсуждались вопросы строительства нового терминала международного аэропорта «Казань».

Фото prav.tatarstan.ru

10 августа 2015 года международное жюри в бразильском городе Сан-Паулу на Мировом чемпионате рабочих профессий Worldskills Competition — 2015 выбрало Казань столицей чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Competition в 2019 году.

В 2015 году президент Международной федерации плавания Хулио Маглионе на церемонии закрытия чемпионата мира по водным видам спорта в Казани заявил, что завершившийся в Казани чемпионат мира по водным видам спорта был лучшим за всю историю проведения подобных турниров.

Фото: Роман Хасаев

В 2015 году авиакомпания Red Wings открыла полеты в третий по численности населения город Татарстана — Нижнекамск. Рейсы начали выполнять в аэропорт «Бегишево» три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. К выполнению авиарейсов по маршруту Москва — Нижнекамск авиакомпания Red Wings приступила по программе по расширению регулярной маршрутной сети по территории России.

10 августа 2020 года в Казани открыли новый корпус Республиканской клинической инфекционной больницы. Торжественно разрезали ленту и осмотрели место, где будут лечить татарстанцев с коронавирусом, президент республики Рустам Минниханов и министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Новый корпус РКИБ с нуля возвели за 100 дней. Каждая палата в нем фактически является отдельным боксом, позволяет принимать пациентов с разными инфекционными заболеваниями и тем самым разгрузить и обеспечить плановую помощь всем остальным больным. Общая стоимость второй очереди РКИБ, включая оборудование и благоустройство прилегающей территории, оценивается в 1,8 млрд рублей. Вместимость нового корпуса — 232 койки, включая 12 реанимационных, при этом в случае резкого роста заболеваемости число мест на базе существующих мощностей может быть увеличено до 500, то есть более чем в два раза.

Фото topwar.ru

Радиационная авария в бухте Чажма и выставка цементной промышленности

10 августа 1985 года произошла радиационная авария в бухте Чажма. На АПЛ К-431 проекта 675, находившейся у пирса №2 судоремонтного завода ВМФ в бухте Чажма залива Стрелок Японского моря, производилась перезарядка активных зон реакторов. Сроки работ в силу разных причин затягивались, и исполнители находились под большим давлением со стороны командования. Реактор правого борта подлодки был перезаряжен нормально. После перезарядки реактора левого борта обнаружилась его негерметичность. Сборку реактора проводили небрежно и под уплотнение верхней крышки попал мусор. Ее пришлось снимать для расчистки комингса. Работы проводились с нарушениями требований ядерной безопасности и технологии: не объявлялась команда «Атом», использовались простые стропы вместо полагающихся штатных жестких упоров. Итог — крышка перекосилась и потянула за собой компенсирующую решетку и поглотители. Началась ядерная реакция, реактор вышел на пусковой режим, и это вызвало тепловой взрыв. Мгновенно погибли по разным данным 10 или 11 офицеров и матросов, осуществлявших операцию. Их тела уничтожил взрыв. Позже при поисках в гавани нашли небольшие фрагменты останков.

На месте аварии установили режим информационной блокады, завод оцепили и усилили пропускной режим. Вечером того же дня была отключена связь поселка с внешним миром. С населением не проводили предупредительных и разъяснительных работ, вследствие чего население получило дозу радиационного облучения. Всего в результате аварии пострадали 290 человек. Из них 10 погибли в момент аварии, у 10 зафиксирована острая лучевая болезнь, у 39 — лучевая реакция.

Фото rucem.ru

В 1979 году в Новороссийске открылась постоянно действующая выставка «Цементная промышленность СССР» (сейчас это музей «Цементная промышленность» ОАО «Новоросцемент»). Экспозиции рассказывают о людях, которые строили цементные заводы, работали на них, защищали в годы войны и поднимали промышленность из послевоенных руин. Действующие макеты и модели цементного оборудования наглядно и доступно позволяют знакомить с технологией производства цемента.

В 2015 году прокурор Центрального района Санкт-Петербурга предъявил в суд иск о признании информации, размещенной в социальной сети «ВКонтакте» в виртуальном сообществе MDK, запрещенной к распространению. Проверка установила, что в социальной сети в этом виртуальном сообществе размещаются информационные материалы, оскорбляющие чувства верующих, унижающие различные группы людей по признакам религиозной и национальной принадлежности. Осмотром виртуального сообщества MDK также выявлены информационные материалы, наносящие вред психическому здоровью детей, подростков, молодежи.

Фото wikipedia.org

Открытие Мадагаскара, открытие Лувра как музея, итоги выборов в Белоруссии

В 1500 году португальский мореплаватель Диогу Диаш принял участие в экспедиции Педру Алвареша Кабрала в Индию, присутствовал в апреле 1500 года при его высадке на бразильский берег. Затем, 29 мая 1500 года, около мыса Доброй Надежды португальские суда попали в сильный шторм, а корабль Диогу Диаша отстал от остальной флотилии. Путешественник направился к северу вдоль восточного побережья Африки и исследовал воды Индийского океана у входа в Красное море. 10 августа 1500 года Диаш открыл остров Мадагаскар, назвав его Сан-Лоренсу (островом Святого Лаврентия). Затем он направился к берегам Мозамбика, обогнул Африку и вернулся в Португалию.

10 августа 1792 года в Париже вспыхнуло одно из знаковых событий Великой Французской революции — народное восстание, которое привело к падению французской монархии. Король Людовик XVI был отстранен от власти и арестован. Считается, что в революционные движения новую жизнь вдохнула война, длившаяся до 1815 года. Также не последнюю роль сыграл экономический кризис, который сильно ударил по крупным городам. Кризис возник в результате инфляции — с октября количество денег в циркуляции увеличилось на 600 миллионов. Бумажные деньги тогда наводнили рынок, и это привело к спекуляциям. Формальный конец монархии произошел шесть недель спустя как один из первых актов нового Национального конвента.

Фото wikipedia.or

В 1793 году после Французской революции впервые Лувр открылся для широкой публики как национальный художественный музей. Сегодня в нем представлено более 400 тысяч экспонатов. Основа собрания — бывшие коллекции королей, монастырей и частных лиц. В Лувре хранятся уникальные собрания восточных древностей, древнеегипетского, античного, западноевропейского (особенно французского и итальянского) искусства.

10 августа 2020 года утром ЦИК Белоруссии сообщила предварительные итоги выборов главы страны, которые проводились в республике 9 августа. Согласно результатам, действующий президент республики Александр Лукашенко набирает 80,23%, его главный оппонент Светлана Тихановская — 9,9% голосов. Во время первого появления на публике после выборов президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал свое первое заявление. В ходе посещения ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» он заявил, что «политика одна должна быть — люди». Окончательные результаты выборов были озвучены позднее: 80,10% голосов за Лукашенко и 10,12% за Тихановскую.