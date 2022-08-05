«Обучение в любом случае платное, медресе не может просто так существовать»

Анонимное письмо студентов медресе «Мухаммадия» о введении платы за обучение вызвало недоумение в Духовном управлении мусульман РТ

Фото: Максим Платонов

Казанское медресе «Мухаммадия» вновь в центре внимания. В социальных сетях распространяется петиция и письмо от лица студентов учебного заведения, которые выступили против введения платного образования в медресе. В Духовном управлении мусульман Татарстана происходящее называют провокацией, ведь студенты платят за обучение уже много лет. Подробности — в материале «Реального времени».

Противостояние по переписке

Совсем недавно медресе «Мухаммадия» уже попадало в новостные сводки. Тогда в мессенджерах и социальных сетях распространилось открытое письмо — студенты возмущались из-за слухов об увольнении проректора Зульфата Габдуллина. Тогда в ДУМ РТ слухи опровергли, выступил и сам Зульфат хазрат, призвавший к спокойствию и подтвердивший, что свою работу в медресе в должности проректора он продолжит. Однако в начале августа по интернету разлетелось новое письмо, в котором студенты медресе выступили против платного образования, «которое хочет ввести ДУМ РТ, в частности, бухгалтер Азат Ирекович Сабиров и его команда».

«В очном отделении большинство студентов учатся в колледже (платно) и заочно в школе. Следовательно, имеют большие расходы. И платная учеба в медресе, проживание, питание станет для студентов просто непосильна. В вечернем и заочном же отделении учится большое количество пенсионеров, для которых учеба в медресе — единственная возможность получать правильные знания, и для многих из них оплата обучения станет причиной ухода, а для новых поступающих — преградой для учебы», — говорится в письме.

Студенты отдельно подняли вопрос проживания. По их сообщениям, обучающихся в медресе девушек якобы выставили на улицу без предоставления альтернативного жилья под предлогом того, что общежитие закрывается на ремонт, и когда работы завершатся, неизвестно.



В Духовном управлении мусульман Татарстана назвали письмо провокацией и продолжающейся атакой на медресе и его руководителя муфтия Камиля Самигуллина. Фото: Максим Платонов

На ситуацию отреагировали в Духовном управлении мусульман Татарстана, где назвали письмо провокацией и продолжающейся атакой на медресе и его руководителя муфтия Камиля Самигуллина. В распоряжение «Реального времени» предоставили другое послание, которое студенты «Мухаммадии» направили в ДУМ РТ. В Управлении обратили внимание, что, в отличие от распространяемых анонимных сообщений, под ним подписались 185 студентов и выпускников учебного заведения. В нем, в частности, говорится:



«Мы — студенты и выпускники легендарного медресе «Мухаммадия». Не безымянные неизвестные лица, а конкретные люди, которые имеют самое прямое отношение к медресе и воочию и изнутри видят, как оно работает и развивается. К сожалению, сегодня мы наблюдаем настоящую травлю нашего уважаемого муфтия, директора медресе Камиля хазрата, которого огульно люди «с улицы» обвиняют в том, что он хочет разрушить и разорить медресе и уволить его преподавателей. На глазах у тех, кто имеет самое непосредственное отношение к медресе, при Камиле хазрате оно активно развивается, переживает наиболее благоприятные времена: у нас сегодня современное новое здание, мы учимся в шикарных условиях, о которых когда-то и мечтать было нельзя. Уверены, что если бы Галимджан хазрат Баруди увидел свое детище сегодня, он бы искренне радовался.

Огромное спасибо Камилю Хазрату за его старания на благо «Мухаммадии»! Аллах разы булсын!»



Пресс-секретарь ДУМ РТ Резеда Закирова рассказала «Реальному времени», что размер платы за год обучения чисто символический и существует уже много лет — иначе содержать медресе невозможно.



— Обучение сейчас и уже несколько лет и так платное. Все студенты «Мухаммадии» — очники, заочники, вечерники — раз в год вносят плату. Заочники и вечерники вносят символическую плату — 8 тысяч рублей. Обучение в любом случае платное. И очники, и заочники платят за обучение. Медресе не может просто так существовать. Введены и вводятся новые площади, здание строится, общежитие строится. Это все нужно содержать, платить зарплату, коммунальные услуги, поэтому образование не могло быть бесплатным. Медресе вправе увеличить плату, есть инфляция, все дорожает. В любом случае, плата символическая, но она есть.

Что касается общежития, то Резеда Закирова подтвердила, что в настоящее время там действительно идет ремонт. Однако сроки его завершения известны — работы планируется закончить уже 10 августа.



Основам ислама можно обучиться бесплатно

Вместе с тем, как подчеркивает Резеда Закирова, у любого желающего есть возможность постигать основы ислама бесплатно как на примечетских курсах, так и онлайн.

— В Татарстане более чем при 700 мечетях работают бесплатные курсы. Программа примечетских курсов направлена на освоение основ ислама, рассчитана на три года. Любой желающий может получить знания об исламе. В прошлом году начали работу бесплатные онлайн-медресе. Там тоже программа примечетских курсов. Можно заниматься в любое удобное время. Все в разных форматах, от текстового до видео. А медресе — это профессиональное образование. Возможность совсем бесплатно учиться у людей есть, было бы желание.

В свою очередь, главная задача медресе — подготовка имамов. Резеда Закирова обращает внимание, что в приоритете студенты-юноши, ведь только они могут в будущем стать имамами.

— Медресе должно выпускать имамов, которые должны выходить к публике, вставать на минбар и читать вагазы, отвечать на вопросы. Это не просто получение дополнительных знаний. Имамов очень не хватает. Девушки имамами работать не могут. Если девушки доучиваются, они имеют право преподавать на примечетских курсах.

Главная задача медресе — подготовка имамов, в приоритете студенты-юноши, ведь только они могут в будущем стать имамами. Фото: Максим Платонов

Несмотря на то, что плата за обучение в медресе не тайна и существует уже много лет, обнаружить информацию о стоимости на сайтах и в социальных сетях различных медресе, в том числе «Мухаммадии», корреспонденту «Реального времени» не удалось.



«Хазраты себе жен на дискотеках, что ли, будут искать?»

Резонанс вокруг платы за обучение в мусульманских учебных заведениях обсуждается среди исламской общественности. Бахтияр Зарипов — правнук Галиаскара Камала — поделился с «Реальным временем» своей позицией. По его мнению, платное образование снижает качество подготовки и противоречит принципу основателя «Мухаммадии»:

— Если люди готовы и дальше делать образование бесплатным, почему оно должно становиться платным? Мы уже проходили это в 90-е, когда повсеместно образование становилось платным и количество доступного образования резко снизилось. И качество человеческого капитала тоже снизилось в России. То есть теперь будет качество человеческого капитала у мусульман снижаться, что ли, если мы будем вводить платное образование? Я считаю, что образование — это основа общества.



И у Баруди, который основывал «Мухаммадию», был основный принцип, что оно должно быть бесплатным для всех. Он вводил новый принцип образования, а сейчас этот принцип нарушается. Галиаскар Камал ведь тоже был выпускником «Мухаммадии», если бы не было Баруди с его бесплатным образованием, может быть, у нас и Галиаскара Камала бы не было. Здесь, конечно, не угадаешь, но это вообще какой-то нонсенс. То есть пришли люди и говорят: «А теперь образование будет платным». С чего вдруг резко так?

В ДУМ РТ сообщили, что размер платы за год обучения чисто символический и существует уже много лет — иначе содержать медресе невозможно. Фото: Максим Платонов

При этом повышение платы за обучение, по мнению Бахтияра Зарипова, должно быть обоснованным, а студенты при поступлении должны получать гарантии, что сумма за будущие годы не будет резко увеличена.



— Например, я оканчивал КАИ в 2006 году. По сравнению с тем временем, когда я поступал в 2001-м, цена образования выросла с 6 тысяч рублей до 42 тысяч. Тогда только вводили платное образование, в договоре было написано, что не будет больше инфляции, она была 20%. За 5 лет в итоге все должно было окончиться примерно суммой в районе 14 тысяч. А в итоге через 5 лет платили уже 42 тысячи. Где гарантия, что через 5 лет образование в медресе «Мухаммадия» не будет стоить, например, 80—100 тысяч? Этого же никто не гарантирует. Может быть, для этого все и делается. У нас ведь любят так делать — кто-то сказал не подумав, сразу под козырек и начинают выполнять. Нет разницы какие мотивы, зачем и кому это надо, но сам факт — платное образование — уменьшает его доступность. Это основной базовый принцип. Мы хотим умное и образованное общество или что?

Бахтияр Зарипов поделился мнением, что, несмотря на главную задачу медресе — подготовку имамов, уделять внимание необходимо и обучающимся женщинам.

— Сейчас прошел слух, что женские места будут сокращаться. А хазраты себе жен на дискотеках искать будут, что ли? Вот у меня жена — выпускница «Мухаммадии», я очень рад. Если я мусульманин, где бы я себе жену нашел? Ходил бы холостым, получается. Я, конечно, утрирую, но это тоже важно, потому что женщины потом воспитывают наших детей. Если будет уменьшаться количество студентов, мужчин и женщин, с обеих сторон это плохо.