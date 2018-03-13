ЗАО НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа

Общая информация

АО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа» является ведущим в России и СНГ научно-исследовательским и проектно-конструкторским центром в области создания современного компрессорного оборудования. Предприятие основано в 1957 году. С 2013 года АО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа» входит в структуру машиностроительного холдинга АО «Группа ГМС». Долгий период времени сотрудничает с «Казанькомпрессормаш».

Руководитель — Ибрагимов Евгений Рашитович

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