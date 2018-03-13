ЗАО НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа
Общая информация
АО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа» является ведущим в России и СНГ научно-исследовательским и проектно-конструкторским центром в области создания современного компрессорного оборудования. Предприятие основано в 1957 году. С 2013 года АО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа» входит в структуру машиностроительного холдинга АО «Группа ГМС». Долгий период времени сотрудничает с «Казанькомпрессормаш».
Руководитель — Ибрагимов Евгений Рашитович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: ул. Сибирский тракт, 40
- Телефон: (843) 272-31-52
- Email: niitk@kazan.ru
- Сайт: www.niitk-kazan.ru
Дата последнего обновления: 13.03.2018