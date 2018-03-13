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ЗАО НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа

Промышленность, Машиностроение
ЗАО НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа Фото: www.niitk-kazan.ru

Общая информация

АО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа» является ведущим в России и СНГ научно-исследовательским и проектно-конструкторским центром в области создания современного компрессорного оборудования. Предприятие основано в 1957 году. С 2013 года АО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа» входит в структуру машиностроительного холдинга АО «Группа ГМС». Долгий период времени сотрудничает с «Казанькомпрессормаш».

Руководитель — Ибрагимов Евгений Рашитович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: ул. Сибирский тракт, 40
  • Телефон: (843) 272-31-52
  • Email: niitk@kazan.ru
  • Сайт: www.niitk-kazan.ru

Дата последнего обновления: 13.03.2018

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